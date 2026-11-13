Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Tín hiệu tích cực về kết quả Nghị quyết 57

Không chỉ mở rộng về quy mô doanh thu và xuất khẩu, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số còn ghi nhận những bước tiến trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Đầu tháng 11/2026, Viettel tiếp tục giới thiệu chip bán dẫn bảo mật VGC v1.0 (Ảnh: Viettel)

Theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số đạt 215 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng lần lượt 36% và 30% so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu toàn ngành ước đạt 254,6 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng tương ứng 53% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đằng sau những con số tăng trưởng là sự chuyển động của các doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ. Thay vì chỉ tập trung gia công, lắp ráp, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Đầu tháng 11/2026, Viettel tiếp tục giới thiệu chip bán dẫn bảo mật VGC v1.0. Đây là một dấu mốc trong quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn, lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về nhân lực, tri thức và năng lực làm chủ công nghệ. Việc doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia phát triển chip bán dẫn cho thấy định hướng chuyển từ ứng dụng công nghệ sang nghiên cứu, thiết kế và tạo ra sản phẩm công nghệ có giá trị cao hơn.

Ở hướng phát triển sản phẩm công nghệ mới, Công ty cổ phần Phenikaa-X là một trường hợp đáng chú ý trong lĩnh vực robot và phương tiện tự hành. Sau quá trình nghiên cứu, phát triển, doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm như xe buýt tự hành, robotaxi, robot vệ sinh tự động và robot giao hàng vào chương trình thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội.

Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đánh giá năng lực cạnh tranh số theo các phương pháp luận quốc tế “có ý nghĩa quan trọng”. Đây là cơ sở tham chiếu về vị trí hiện tại của Việt Nam, qua đó xác định những lĩnh vực cần ưu tiên và xây dựng giải pháp cải thiện.

Năng lực cạnh tranh số không chỉ phản ánh khả năng ứng dụng công nghệ của một nền kinh tế, mà còn liên quan đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận và khai thác các công nghệ mới. Đối với Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh số không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, mà còn gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam xếp hạng 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Mới đây, Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD), Thụy Sĩ xếp hạng Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo, với nhiều thứ hạng cao ở các chỉ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị số.

Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ nhận định, trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR, Việt Nam được xếp hạng 37/70 nền kinh tế, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. WDAIR là một trong những hệ thống đánh giá quốc tế quan trọng, có giá trị tham khảo phục vụ hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Còn theo Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới IMD, sự xuất hiện của Việt Nam trong bảng xếp hạng có “ý nghĩa quan trọng”, bởi đây là nền kinh tế đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng và những chuyển biến đáng chú ý.

Ở một số chỉ tiêu, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Theo đó Việt Nam đứng thứ 5 về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại doanh nghiệp; thứ 7 về khai chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia; thứ 6 về khả năng thích ứng của doanh nghiệp; thứ 13 về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Một điểm mạnh khác là khả năng xây dựng thể chế. Trong đó Việt Nam đứng thứ hai về số lượng chính sách trí tuệ nhân tạo được thông qua thành luật; thứ 15 về quản trị số và trí tuệ nhân tạo. Niềm tin của người dân đối với trí tuệ nhân tạo cũng ở mức cao, đứng thứ 9. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

“Lực lượng lao động Việt Nam có sự chuẩn bị tốt để tiếp nhận các giải pháp trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.Việt Nam có đặc điểm của một nền kinh tế vừa phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa xây dựng các quy định và chính sách liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, giáo sư Arturo Bris đánh giá.

Phát biểu tại buổi công bố Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới chiều 11/11 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, những phân tích của IMD đã cung cấp thêm thông tin tham chiếu, giúp Việt Nam nhận diện rõ hơn những thế mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục và các vấn đề cần ưu tiên trong phát triển năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo.

“Bộ KH&CN xác định kết quả này không phải điểm kết thúc của quá trình đánh giá, mà là khởi đầu của một quá trình hành động có trọng tâm, có trách nhiệm và có kết quả cụ thể”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới được Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) công bố thường niên từ năm 2017. Đến năm 2026, tổ chức này mở rộng phạm vi đánh giá, bổ sung các tiêu chí về trí tuệ nhân tạo và đổi tên thành Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR). WDAIR đánh giá năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo của 70 nền kinh tế thông qua 5 nhóm tiêu chí, gồm hiệu quả (Efficiency), phát triển nguồn nhân lực (Workforce Development), công nghệ và hạ tầng (Technology & Infrastructure), quản trị (Governance) và các giá trị (Values). Báo cáo kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát, cung cấp nguồn tham chiếu quốc tế cho việc theo dõi, so sánh và xây dựng chính sách phát triển. Thông qua hệ thống chỉ số và phương pháp đánh giá, báo cáo xem xét năng lực cũng như mức độ sẵn sàng của các nền kinh tế trong việc tiếp nhận, ứng dụng và khai thác công nghệ số. Kết quả không chỉ thể hiện vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng, mà còn cung cấp thông tin tham khảo về những điểm cần cải thiện.