English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Thứ Sáu, 11:13, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, một trong những kết quả đáng chú ý là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số.

Tín hiệu tích cực về kết quả Nghị quyết 57

Không chỉ mở rộng về quy mô doanh thu và xuất khẩu, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số còn ghi nhận những bước tiến trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

viet nam ghi dau an tren ban do cong nghe so va tri tue nhan tao toan cau hinh anh 1
Đầu tháng 11/2026, Viettel tiếp tục giới thiệu chip bán dẫn bảo mật VGC v1.0 (Ảnh: Viettel)

Theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số đạt 215 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng lần lượt 36% và 30% so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu toàn ngành ước đạt 254,6 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng tương ứng 53% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đằng sau những con số tăng trưởng là sự chuyển động của các doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ. Thay vì chỉ tập trung gia công, lắp ráp, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Đầu tháng 11/2026, Viettel tiếp tục giới thiệu chip bán dẫn bảo mật VGC v1.0. Đây là một dấu mốc trong quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn, lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về nhân lực, tri thức và năng lực làm chủ công nghệ. Việc doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia phát triển chip bán dẫn cho thấy định hướng chuyển từ ứng dụng công nghệ sang nghiên cứu, thiết kế và tạo ra sản phẩm công nghệ có giá trị cao hơn.

Ở hướng phát triển sản phẩm công nghệ mới, Công ty cổ phần Phenikaa-X là một trường hợp đáng chú ý trong lĩnh vực robot và phương tiện tự hành. Sau quá trình nghiên cứu, phát triển, doanh nghiệp đã đưa các sản phẩm như xe buýt tự hành, robotaxi, robot vệ sinh tự động và robot giao hàng vào chương trình thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội.

Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đánh giá năng lực cạnh tranh số theo các phương pháp luận quốc tế “có ý nghĩa quan trọng”. Đây là cơ sở tham chiếu về vị trí hiện tại của Việt Nam, qua đó xác định những lĩnh vực cần ưu tiên và xây dựng giải pháp cải thiện.

Năng lực cạnh tranh số không chỉ phản ánh khả năng ứng dụng công nghệ của một nền kinh tế, mà còn liên quan đến mức độ sẵn sàng tiếp nhận và khai thác các công nghệ mới. Đối với Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh số không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, mà còn gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam xếp hạng 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Mới đây, Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD), Thụy Sĩ xếp hạng Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo, với nhiều thứ hạng cao ở các chỉ số ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị số.

viet nam ghi dau an tren ban do cong nghe so va tri tue nhan tao toan cau hinh anh 2
Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ nhận định, trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR, Việt Nam được xếp hạng 37/70 nền kinh tế, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. WDAIR là một trong những hệ thống đánh giá quốc tế quan trọng, có giá trị tham khảo phục vụ hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Còn theo Giáo sư Arturo Bris, Giám đốc Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới IMD, sự xuất hiện của Việt Nam trong bảng xếp hạng có “ý nghĩa quan trọng”, bởi đây là nền kinh tế đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng và những chuyển biến đáng chú ý.

Ở một số chỉ tiêu, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Theo đó Việt Nam đứng thứ 5 về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại doanh nghiệp; thứ 7 về khai chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia; thứ 6 về khả năng thích ứng của doanh nghiệp; thứ 13 về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Một điểm mạnh khác là khả năng xây dựng thể chế. Trong đó Việt Nam đứng thứ hai về số lượng chính sách trí tuệ nhân tạo được thông qua thành luật; thứ 15 về quản trị số và trí tuệ nhân tạo. Niềm tin của người dân đối với trí tuệ nhân tạo cũng ở mức cao, đứng thứ 9. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

“Lực lượng lao động Việt Nam có sự chuẩn bị tốt để tiếp nhận các giải pháp trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.Việt Nam có đặc điểm của một nền kinh tế vừa phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa xây dựng các quy định và chính sách liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, giáo sư Arturo Bris đánh giá.

Phát biểu tại buổi công bố Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới chiều 11/11 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, những phân tích của IMD đã cung cấp thêm thông tin tham chiếu, giúp Việt Nam nhận diện rõ hơn những thế mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục và các vấn đề cần ưu tiên trong phát triển năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo.

“Bộ KH&CN xác định kết quả này không phải điểm kết thúc của quá trình đánh giá, mà là khởi đầu của một quá trình hành động có trọng tâm, có trách nhiệm và có kết quả cụ thể”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số thế giới được Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) công bố thường niên từ năm 2017. Đến năm 2026, tổ chức này mở rộng phạm vi đánh giá, bổ sung các tiêu chí về trí tuệ nhân tạo và đổi tên thành Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới (WDAIR).

WDAIR đánh giá năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo của 70 nền kinh tế thông qua 5 nhóm tiêu chí, gồm hiệu quả (Efficiency), phát triển nguồn nhân lực (Workforce Development), công nghệ và hạ tầng (Technology & Infrastructure), quản trị (Governance) và các giá trị (Values). Báo cáo kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát, cung cấp nguồn tham chiếu quốc tế cho việc theo dõi, so sánh và xây dựng chính sách phát triển.

Thông qua hệ thống chỉ số và phương pháp đánh giá, báo cáo xem xét năng lực cũng như mức độ sẵn sàng của các nền kinh tế trong việc tiếp nhận, ứng dụng và khai thác công nghệ số. Kết quả không chỉ thể hiện vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng, mà còn cung cấp thông tin tham khảo về những điểm cần cải thiện.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đưa âm thanh châu Âu vào hạ tầng số Việt Nam
Đưa âm thanh châu Âu vào hạ tầng số Việt Nam

VOV.VN - Từ phòng họp, khách sạn đến nhà máy và tòa nhà thông minh, Phúc Thanh đang đưa hệ sinh thái FONESTAR đến gần hơn với khách hàng Việt Nam bằng năng lực tư vấn, thiết kế và triển khai đồng bộ, thay vì chỉ phân phối thiết bị âm thanh.

Đưa âm thanh châu Âu vào hạ tầng số Việt Nam

Đưa âm thanh châu Âu vào hạ tầng số Việt Nam

VOV.VN - Từ phòng họp, khách sạn đến nhà máy và tòa nhà thông minh, Phúc Thanh đang đưa hệ sinh thái FONESTAR đến gần hơn với khách hàng Việt Nam bằng năng lực tư vấn, thiết kế và triển khai đồng bộ, thay vì chỉ phân phối thiết bị âm thanh.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030
Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam
Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ KH-CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

Bộ KH-CN đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ KH-CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

 
Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm