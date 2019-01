Vụ phát tán email lớn thứ hai trong lịch sử Internet

PC_Article_AfterShare_1

Kho dữ liệu này được gọi là Collection #1, do chuyên gia Troy Hunt của trang Have I Been Pwned phát hiện. Collection #1 này không được thu thập từ một nguồn mà được tổng hợp từ hơn 2.000 cơ sở dữ liệu bị rò rỉ trước đó, chứa 12.000 file và nặng 87 GB.

Tuần này, hacker phát tán 772.904.991 địa chỉ email và hơn 21 triệu mật khẩu và đăng trên một diễn đàn trực tuyến. (Ảnh: Fortune).

"Cơ sở dữ liệu được tổng hợp ngẫu nhiên từ nhiều site chứ không phải từ một vụ tấn công đơn lẻ", chuyên gia Hunt chia sẻ trên Wired.

Tạp chí này nhận định Collection #1 là vụ rò rỉ dữ liệu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau vụ hack của Yahoo năm 2013 khiến 3 tỷ tài khoản người dùng bị ảnh hưởng.

Năm 2017, Yahoo cho biết 3 tỷ tài khoản người dùng, trong đó có email và mật khẩu, đã bị lấy cắp trong một cuộc tấn công diễn ra từ tháng 8/2013. Con số này còn lớn hơn tổng số người dùng mạng xã hội Facebook với 2,2 tỷ thành viên.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Internet nên đổi mật khẩu thường xuyên, không dùng mật khẩu mặc định, dễ đoán như 123456, iloveyou../.