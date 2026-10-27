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Xe điện có thể đậu bao lâu mà không cần sạc lại pin?

Thứ Ba, 06:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Không sử dụng xe điện trong thời gian dài không đồng nghĩa pin giữ nguyên dung lượng, bởi nhiều tính năng vẫn tiêu thụ điện năng.

Xe điện đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng vẫn cao, khiến nhiều người cân nhắc chuyển từ ô tô chạy bằng động cơ đốt trong sang xe điện. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định mua sắm, nhiều người thường đặt ra câu hỏi về độ tin cậy, các loại xe cần tránh cũng như những vấn đề thường gặp liên quan đến xe điện.

xe dien co the dau bao lau ma khong can sac lai pin hinh anh 1
Xe điện đỗ một chỗ trong thời gian dài vẫn tiêu hao pin

Một trong những mối lo ngại lớn nhất được nhiều người đặt ra là tuổi thọ của pin xe điện, đặc biệt là thời gian hoạt động mà không cần sạc. Giống như những tài xế muốn tối ưu thời gian sử dụng nhiên liệu, nhiều chủ sở hữu xe điện cũng mong muốn xe của họ có thể hoạt động lâu dài mà không cần sạc. Đối với những người không thường xuyên lái xe hoặc không có bộ sạc gần, việc để xe đậu lâu ngày trước khi cắm sạc là điều cần thiết.

Ngay cả khi xe điện có thể duy trì hoạt động trong nhiều tháng mà không cần sạc lại, thời gian này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dung lượng pin, trạng thái sạc, nhiệt độ môi trường và các chế độ tiết kiệm năng lượng. Chia sẻ từ một số người dùng trên Reddit cho biết, họ có thể để xe đậu lâu mà không thấy hao hụt năng lượng.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến pin xe điện

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa pin xe điện không hao hụt điện năng, ngay cả khi không sử dụng. Các yếu tố bên ngoài như tính năng an ninh và thiết bị vẫn cắm điện có thể làm giảm năng lượng pin. Đặc biệt, nếu không bảo quản đúng cách, pin có thể bị xuống cấp khi xe đậu lâu.

xe dien co the dau bao lau ma khong can sac lai pin hinh anh 2
Hệ thống quản lý pin vẫn hoạt động khi xe điện đang tắt

Để bảo trì pin hiệu quả, người dùng nên tránh sạc đầy 100% và duy trì mức sạc từ 20% đến 80%. Nếu có ý định để xe trong thời gian dài, nên giữ pin ở mức 80% trong không gian có không khí mát mẻ. Ngoài ra, việc sử dụng chế độ sạc định kỳ và theo dõi tình trạng pin cũng rất quan trọng để tránh hao hụt năng lượng đáng kể.

Tóm lại, mặc dù xe điện có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần sạc, việc chăm sóc và bảo trì pin là rất cần thiết để tối ưu hóa tuổi thọ của nó.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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