Vang danh dòng họ Nguyễn Cảnh đất Nghệ An

Sáng 15/01, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hội đồng Gia tộc Nguyễn Cảnh Việt Nam tổ chức Hội thảo “Truyền thống Lịch sử - Văn hoá dòng họ Nguyễn Cảnh Việt Nam”.

Hội thảo về truyền thống lịch sử-văn hóa dòng họ Nguyễn Cảnh Việt Nam

Đến dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sử học và con cháu gia tộc dòng họ Nguyễn Cảnh Việt Nam. Theo gia phả và một số tài liệu, họ Nguyễn Cảnh tại Nghệ An có nguồn gốc từ làng Thiên Lý, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương (nay thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh). Đầu thế kỷ XV, Triệu tiên hầu Nguyễn Cảnh Lữ tìm đến vùng đất Thanh Chương ẩn mình do chiến tranh loạn lạc, đem theo con cháu di cư vào làng Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Từ đó xây dựng nên một dòng họ lớn của vùng xứ Nghệ với nhiều danh tướng, lương y, công thần có nhiều đóng góp, cống hiến cho các triều đại lịch sử và quê hương đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ, hội thảo là dịp để tìm hiểu và phát hiện những đóng góp to lớn của dòng họ Nguyễn Cảnh với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

“Không có nhiều dòng họ có truyền thống văn võ song toàn như họ Nguyễn Cảnh. Ngoài việc để lại bộ tiểu thuyết chương hồi đồ sộ nhất Việt Nam ‘Thiên Nam liệt truyện Hoan Châu ký’ còn có nhiều cứ liệu cho thấy dòng họ này đã tham gia mở đầu cho quan hệ giao thương Việt Nam - Nhật Bản. Sự phát triển của dòng họ Nguyễn Cảnh gắn liền với dòng chảy lịch sử của địa phương, của dân tộc. Việc tổ chức một cuộc hội thảo công phu, nghiêm túc như thế này không chỉ có ý nghĩa với những người con dòng họ Nguyễn Cảnh, với giới sử học mà còn có ý nghĩa với những gia tộc, dòng họ và vùng quê khác”, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia, học giả đã trình bày nhiều tham luận cho thấy những đóng góp của dòng họ Nguyễn Cảnh với quê hương như Thái phó Nguyễn Cảnh Hoan đời thứ 5 phò nhà hậu Lê trung hưng đất nước; đời thứ 6, thứ 7 có các danh tướng phò Lê diệt Mạc; các đời sau cũng có các tướng phụ trách đội thuỷ binh mở mang, bảo vệ bờ biển khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Trong thời đại mới, họ Nguyễn Cảnh tiếp tục có những người con giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đóng góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương.

Ông Nguyễn Cảnh Thuận, dòng họ Nguyễn Cảnh Việt Nam cho biết: “Hiện nay con cháu cũng phát huy được truyền thống các bậc tiên tổ. Điển hình có những tấm gương mà nhân dân và con cháu đều biết như giáo sư, viện sỹ toán học Nguyễn Cảnh Toàn, một nhà khoa học đầu ngành về giáo dục. Cụ Nguyễn Cảnh Dinh, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.”

Trải qua nhiều biến cố lịch sử của đất nước, chiến tranh, thiên tai, con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh vẫn lưu giữ được gia phả, sử liệu về họ tộc mình, để con cháu đời sau am tường bài học từ ông cha, từ đó kế thừa, phát huy truyền thống gia tộc.

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn, con cháu đời thứ 20 họ Nguyễn Cảnh nhấn mạnh: “Các cụ tổ thì mình có thể biết tên từ đời thứ nhất đến đời ông nội mình, biết tên từng cụ một. Mình là con cháu đời thứ 20 mình cũng hiểu biết rất kỹ. Và mình cũng dạy con cháu mình là điều đầu tiên phải hiểu biết cái đã”.

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Vũ Duy Mền, Viện sử học nhận định, “Ý thức gìn giữ nguồn cội là rất quan trọng. Như cái cây rễ sâu thì cành là mới sum xuê được. Gia phả có giữ gìn con cháu sau này mới phát triển phồn thịnh được. Giữ được gia phả gốc là điều rất quan trọng. Dòng họ Nguyễn Cảnh là tiêu biểu trong việc đó. Họ giữ được gia phả từ rất lâu đời, từ thế kỷ 17 đến giờ là thế kỷ 21. Đây là việc làm theo tôi rất đáng trân trọng”./.