14 loại siêu thực phẩm nên ăn trong mùa thu

Táo: Dễ thấy trong mùa thu, táo là một nguồn cung cấp chất xơ và chất oxy hóa tuyệt vời. Loại quả này mang lại hiệu quả rất lớn cho việc cải thiện trí nhớ, các bệnh liên quan đến tuổi tác, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Củ cải đường: Do chứa hàm lượng nitrat cao, củ cải đường giúp cải thiện lưu thông máu, tăng lượng oxy cho cơ bắp khiến bạn tăng sức bền khi tập luyện, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp. Cải bi xen (cải Brussel): Tương tự như bắp cải nhưng cải bi xen có kích thước nhỏ hơn. Đặc biệt trong loại rau này có chứa sulforaphane một hợp chất đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư mang lại hiệu quả lớn đối với cơ thể. Bí đỏ: Là thực phẩm màu da cam chứa nhiều beta carotene và nhiều vitamin như A, B, C, bí đỏ có tác dụng chống lão hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch đối với một số bệnh như cảm lạnh, cảm cúm… Quả sung: Giàu kali, canxi, sắt và chất xơ cùng vị ngọt tự nhiên khiến sung trở thành một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Quất, cam: Giống như cam, quất chứa một lượng lớn vitamin C và chất xơ có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, kiểm soát lượng cholesterol… Nấm: Các loại nấm phát triển mạnh vào mùa thu, nấm giàu kẽm, canxi, sắt là một thực phẩm hoàn hảo cho món ăn của bạn. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được sử dụng những loại nấm không rõ nguồn gốc hoặc tùy tiện hái những loại nấm không biết về làm thực phẩm. Quả lê: Lê chứa nhiều chất xơ, vitamin C và kali chúp giúp cải thiện chức năng của hệ thần kinh, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cơ. Quả hồng: Quả hồng giúp cơ thể hấp thụ được một lượng lớn vitamin A, magie đặc biệt tốt với phụ nữ có thai, giúp giảm lo âu và căng thẳng. Lựu: Là một loại trái cây dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa, lựu có tác dụng phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện, trẻ hóa. Bí ngô: Giàu chất xơ, kali, vitamin E, vitamin C, beta carotene, chất chống oxy hóa, bí ngô góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, hen suyễn và bệnh tim, giảm tốc độ lão hóa. Bắp cải đỏ, xà lách đỏ: Chúng chứa nhiều vitamin C, đồng, vitamin K, các loại rau củ màu tím này giúp cải thiện sức khỏe xương và nhiều tác dụng khác cho cơ thể. Khoai lang: Là một nguồn giàu chất xơ, kali, vitamin C và E, beta carotene, khoai lang cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm choletorol, giúp chậm tốc độ lão hóa… Xà lách: Chứa nhiều chất xơ, ít calo, xà lách là một liều thuốc tốt cho những người cao huyến áp.

Táo: Dễ thấy trong mùa thu, táo là một nguồn cung cấp chất xơ và chất oxy hóa tuyệt vời. Loại quả này mang lại hiệu quả rất lớn cho việc cải thiện trí nhớ, các bệnh liên quan đến tuổi tác, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Củ cải đường: Do chứa hàm lượng nitrat cao, củ cải đường giúp cải thiện lưu thông máu, tăng lượng oxy cho cơ bắp khiến bạn tăng sức bền khi tập luyện, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp. Cải bi xen (cải Brussel): Tương tự như bắp cải nhưng cải bi xen có kích thước nhỏ hơn. Đặc biệt trong loại rau này có chứa sulforaphane một hợp chất đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư mang lại hiệu quả lớn đối với cơ thể. Bí đỏ: Là thực phẩm màu da cam chứa nhiều beta carotene và nhiều vitamin như A, B, C, bí đỏ có tác dụng chống lão hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch đối với một số bệnh như cảm lạnh, cảm cúm… Quả sung: Giàu kali, canxi, sắt và chất xơ cùng vị ngọt tự nhiên khiến sung trở thành một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Quất, cam: Giống như cam, quất chứa một lượng lớn vitamin C và chất xơ có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, kiểm soát lượng cholesterol… Nấm: Các loại nấm phát triển mạnh vào mùa thu, nấm giàu kẽm, canxi, sắt là một thực phẩm hoàn hảo cho món ăn của bạn. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được sử dụng những loại nấm không rõ nguồn gốc hoặc tùy tiện hái những loại nấm không biết về làm thực phẩm. Quả lê: Lê chứa nhiều chất xơ, vitamin C và kali chúp giúp cải thiện chức năng của hệ thần kinh, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cơ. Quả hồng: Quả hồng giúp cơ thể hấp thụ được một lượng lớn vitamin A, magie đặc biệt tốt với phụ nữ có thai, giúp giảm lo âu và căng thẳng. Lựu: Là một loại trái cây dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa, lựu có tác dụng phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện, trẻ hóa. Bí ngô: Giàu chất xơ, kali, vitamin E, vitamin C, beta carotene, chất chống oxy hóa, bí ngô góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, hen suyễn và bệnh tim, giảm tốc độ lão hóa. Bắp cải đỏ, xà lách đỏ: Chúng chứa nhiều vitamin C, đồng, vitamin K, các loại rau củ màu tím này giúp cải thiện sức khỏe xương và nhiều tác dụng khác cho cơ thể. Khoai lang: Là một nguồn giàu chất xơ, kali, vitamin C và E, beta carotene, khoai lang cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm choletorol, giúp chậm tốc độ lão hóa… Xà lách: Chứa nhiều chất xơ, ít calo, xà lách là một liều thuốc tốt cho những người cao huyến áp.