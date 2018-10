8 loại trái cây và rau củ màu tìm mà bạn nên ăn hàng ngày

Trái cây hoặc rau củ màu tím chứa lượng oxy hóa cao nhất so với các loại thực phẩm khác, giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, và có một cơ thể khỏe mạnh. Dưới đây là một số loại trong số chúng. Củ cải đường: Củ cải đường có màu tím đậm, chứa nhiều vitamin như A, C và B6. Chúng cũng là nguồn folate, chất xơ, zeaxanthin, lutein và một loạt các khoáng vật giúp tăng cường sức khỏe tuyệt vời. Một trong những chất dinh dưỡng trong củ cải, gọi là hydrochlorid, có tác dụng làm giảm nguy cơ bị bệnh mãn tính. Củ cải còn giúp kiểm soát huyết áp và có cải thiện bệnh mất trí nhớ, tăng tốc độ phục hồi sau khi tập thể dục và có thể giúp tăng hiệu suất trong quá trình tập thể dục. Bạn có thể cắt củ cải đường thành những lát dày khoảng 2 cm nấu cùng một chút dầu ô liu và phô mai để biến chúng thành những món ngon, hấp dẫn. Quả việt quất: Những loại trái cây màu tím nhỏ chứa chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin ,quercetin và kaempferol, cung cấp các chất bổ sung sức khỏe. Việt quất cũng chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, kẽm và vitamin K và C. Chúng đã được nghiên cứu để giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh Alzheimer và bệnh béo phì. Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng quả Việt quất đã có thể làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư lên tới 50 %. Bạn có thể ăn chúng một cách trực tiếp như các loại hoa quả khác hoặc làm thành mứt để ăn kèm bánh mỳ hay biến chúng thành các loại sinh tố hoặc salad tuyệt vời. Bắp cải tím: Bắp cải tím rất giàu anthocyanins, flavonoid, carotenoid và các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim do hoạt động chống viêm và ảnh hưởng đến nội tiết tố nhất định. Bắp cải tím cũng chứa nhiều chất xơ và vitamin K rất tốt cho cơ thể và hệ tiêu hóa. Bạn có thể biến chúng thành những món salat đơn giản để ăn và thưởng thức. Quả mâm xôi: Chúng rất giàu các chất chống oxy hóa tương tự được tìm thấy trong các loại rau và trái cây màu tím khác, chứa nhiều vitamin C, chất xơ, lutein, zeaxanthin, kali và magiê. Ăn loại quả này giúp làm chậm quá trình oxy hóa, làm chậm sự phát triển của các khối u phổi, ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt. Lợi ích này có thể liên quan đến hai chất chống oxy hóa cụ thể được gọi là cyanidin 3-glucoside và ellagic acid. Đặc biệt chúng mang lại lợi ích cho việc giúp cải thiện trí nhớ và hoạt động của não bộ. Bạn có thể dùng chúng như salat, các loại sinh tố… Súp lơ tím: Cũng giống với súp lơ trắng, nhưng súp lơ tím chứa ít calo và nhiều chất xơ hơn. Chúng cũng chứa một lượng lớn các vitamin C, K, B6 và folate giúp giảm nguy cơ ung thư đặc biệt với những người bị các bệnh liên quan đến phổi và đường tiêu hóa. Quả acai berry: Có nguồn gốc Nam Mỹ, acai berry là loại quả mọng màu tím căng mọng, trông giống quả việt quất cỡ lớn mọc trên cây cọ mảnh mai và cao lớn. Lợi ích lớn nhất có thể kể đến là quả acai berry giúp bảo vệ tim, giảm đường huyết và nguy cơ mắc nhiều bệnh khác do chúng chứa một lượng lớn anthocyanins. Một số nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng chúng giúp giảm cholesterol và cải thiện lượng đường trong máu. Cà rốt tím: Giống như súp lơ tím, cà rốt tím cũng chứa nhiều anthoncyanins – thứ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng cũng chứa nhiều beta- carotene và vitamin A giống như cà rốt màu cam vậy. Cà tím: Cà tím là một nguồn tuyệt vời của vitamin, K, C, B6 và nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, và giống như hầu hết rau quả, nó cũng chứa nhiều chất xơ. Ngoài ra, các anthocyanin trong cà tím có thể làm giảm nguy cơ ung thư, cải thiện yếu tố nguy cơ tim mạch và ngăn ngừa lão hóa não.

