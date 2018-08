Lý do tại sao bạn nên ăn nhiều cá hơn

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Bệnh Alzheimer là bệnh thoái hóa não thường ảnh hưởng đến những người trên 60 tuổi. Bệnh này gây thoái hóa nhanh các tế bào não và dẫn đến mất trí nhớ, trầm cảm, lú lẫn,... Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of American Medical Association năm 2016 cho biết việc ăn cá thường xuyên sẽ cải thiện chất xám của bộ não con người, ngăn ngừa thoái hóa các tế bào não và suy giảm chức năng não khi tuổi già. . Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Trái tim là một cơ quan quan trọng của cơ thể. Ngay cả một bệnh nhỏ ảnh hưởng đến tim có thể dẫn đến tử vong. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Cardiology, việc ăn cá thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim đến mức đáng kể, vì các axit béo omega-3 có trong cá có thể giữ cho tim của bạn khỏe mạnh bằng cách giảm các chất béo trung tính, giảm đông máu và hạ huyết áp. Trầm cảm là một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng đang gia tăng gần đây. Do những thay đổi các kích thích tố não, các triệu chứng giống như cảm giác buồn bã, mệt mỏi và khuynh hướng tự sát có thể xảy ra. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal Of Psychiatry & Neuroscience nói rằng các loại dầu có trong cá có thể giúp cải thiện mức độ hormone serotonin trong não, có thể điều trị và giảm các triệu chứng trầm cảm. Xương khỏe mạnh: Để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng về sức khỏe, cần thiết có một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng. Một chế độ ăn uống cân bằng có nghĩa là tiêu thụ tất cả các chất dinh dưỡng như protein, vitamin, khoáng chất,... Vitamin D cũng là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt là giữ cho xương khỏe mạnh và cải thiện chức năng của não. Vì cá là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, nên việc ăn nó thường xuyên có thể thúc đẩy sức khỏe của xương. Cải thiện sức khỏe của mắt: Ngày nay, hầu hết chúng ta lạm dụng các thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại. Vì vậy, mắt phải chịu hậu quả và nhiều người phải đối mặt với các vấn đề như khô mắt, mờ mắt, ngứa, viêm, loạn thị... Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Cơ quan nghiên cứu và chất lượng chăm sóc sức khỏe, các axit béo omega-3 trong cá được biết là cải thiện sức khỏe của mắt, bằng cách nuôi dưỡng các cơ và thần kinh của mắt. Điều trị viêm khớp: Viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn thường ảnh hưởng đến những người trên 55 tuổi, trong đó khớp và cơ bị viêm, gây đau, cứng khớp và ức chế chuyển động của các khớp trong cơ thể. Một nghiên cứu khác được công bố bởi American College Of Rheumatology thấy rằng việc ăn cá thường xuyên có thể giúp giảm các triệu chứng của viêm khớp, vì nó giàu vitamin E và axit béo omega-3. Giảm nguy cơ ung thư: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal Of Clinical Nutrition, việc bổ sung cá vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư tuyến tụy,... Axit béo omega-3 trong cá có thể ngăn chặn sự nhân lên bất thường của các tế bào ung thư.

