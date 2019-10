Những loại rau quả “không đường” bạn có thể ăn thỏa thích

Rau diếp khá cứng và giòn nên thường được sử dụng để làm các món salad. Bạn có thể ăn thoải mái rau diếp mà không lo tăng thêm 1cm vòng eo nào. Rau diếp còn đặc biệt thúc đẩy hệ miễn dịch vì chúng giàu folate, mangan và sắt, cùng các vitamin thiết yếu như vitamin A,C, D, E,K và nhóm B. Mỗi 100g rau diếp chỉ có khoảng 0,8g đường, chưa bằng 1/20 so với lượng đường trong các loại bánh mỳ.

Măng tây thường được sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau. Măng tây không chứa chất béo và gần như không đường, trong khi lại có nhiều dưỡng chất quan trọng và có lợi cho có thể như A, C, E, K, B6, các khoáng chất và protein.

Súp lơ xanh : Loại rau lá xanh đậm này gần như không có chất béo và chứa rất ít đường, trong khi lại rất giàu các dưỡng chất thiết yếu. Súp lơ xanh chứa vitamin A, C, D, E, K, chất xơ, can-xi và các khoáng chất cùng chất chống oxy hóa cực tốt cho sức khỏe và giúp cải thiện các vấn đề về da.

Bắp cải cùng họ với bắp cải tí hon và tất nhiên chúng cũng ít đường và ít béo. Ngoài ra bắp cải còn giàu vitamin A C, D, E, K và nhiều khoáng chất khác.

