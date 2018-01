Sau khi tập thể dục nên ăn những món này để bổ sung năng lượng

Sữa chua Hy Lạp: Sữa chua của Hy Lạp đã tăng gấp đôi lượng protein và carbohydrate so với sữa chua thông thường. Bạn có thể trộn sữa chua với ngũ cốc và trái cây vì chúng rất giàu các chất dinh dưỡng vi lượng đã được chứng minh giúp chống lại sự đau nhức cơ. Bánh quy Sandwich: Bạn có thể tự làm bằng bánh mì nguyên hạt, làm cho mình một bánh sandwich gà hoặc bánh sandwich cá ngừ. Cá ngừ có hàm lượng calo thấp nhưng có nhiều chất đạm và carbs; rau chân vịt có nhiều chất dinh dưỡng sẽ làm giảm viêm. Sôcôla sữa là một thức uống có thể uống được sau khi tập luyện. Sôcôla chứa carbohydrate và protein cần thiết để phục hồi cơ. Hàm lượng nước cũng sẽ thay thế chất lỏng bị mất và sữa và cung cấp canxi sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Trái cây được đóng gói với carbohydrate khỏe mạnh và tiêu hóa giúp cơ thể phá vỡ các chất dinh dưỡng, để chúng có thể được chuyển đến cơ bắp đang mệt mỏi của bạn. Trái cây như dứa, kiwi có đặc tính chống viêm giúp hồi phục cơ và tiêu hoá axit. Ngũ cốc nguyên chất: Sau khi tập luyện, hãy chọn một loại thực phẩm có protein và chất xơ cao, ít đường. Ngũ cốc nguyên hạt là hoàn hảo để nạp lại các năng lượng đã mất. Trứng: Trứng là một loại thực phẩm đa năng và có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, cung cấp tất cả các protein bạn cần. Bạn có thể ăn trứng với một miếng bánh mì nướng, một ít ớt chuông và bơ. Hạnh nhân và cam: Hạnh nhân cung cấp protein và chất béo lành mạnh mà cơ thể cần sau khi tập luyện. Ngoài ra, ăn vặt hạnh nhân làm hạn chế sự thèm ăn. Cam cung cấp vitamin C và khoáng chất tăng cường miễn dịch, khiến cơ thể hấp thụ ngay dinh dưỡng sau khi tập luyện. Cá hồi với dầu oliu: Cá hồi chứa axit béo omega-3 giúp giảm bớt chứng viêm cơ sau khi tập thể dục gây ra đau nhức. Chất béo lành mạnh này cũng được biết là tăng khả năng đốt cháy chất béo. Thêm dầu oliu vào cá sẽ làm tăng lượng chất béo lành mạnh. Sữa chuối: Nếu bạn không thích sôcôla bạn có thể ăn sữa với chuối. Điều này sẽ cân bằng lượng protein và carbohydrate trong cơ thể. Kali từ chuối rất tốt cho hoạt động của tế bào, mô và các cơ quan trong cơ thể. Khoai lang rất tốt cho việc cung cấp carbohydrate cần thiết sau khi luyện tập căng thẳng. Khoai lang chứa 26 gram carbohydrate để phục hồi lượng glycogen của bạn. Thêm vào đó, nó cũng chứa một lượng chất xơ tốt để giữ cho bạn no trong một thời gian dài hơn.

