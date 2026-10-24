ABIC- Agribank đồng hành với khách hàng khôi phục sản xuất sau thiên tai, rủi ro

Ngày 13/8 vừa qua, Phòng Kinh doanh khu vực Quảng Nam – Bảo hiểm Agribank (ABIC) Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Tam Kỳ – Quảng Nam tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện gia đình khách hàng Nguyễn Tấn Sơn, với số tiền 367.416.000 đồng.

ABIC- Agribank trao số tiền bảo hiểm hơn 800 triệu đồng đến thân nhân gia đình ông Phạm Tu ở xã Sông Lộc tỉnh Đắc Lắc

Ông Nguyễn Tấn Sơn là khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tam Kỳ – Quảng Nam để sản xuất, kinh doanh và đã tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng. Tháng 4/2026, ông Sơn không may qua đời do bệnh hiểm nghèo, để lại gia đình và những công việc sản xuất, kinh doanh còn dang dở.

Ngay sau khi tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục theo quy định, ABIC đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 367 triệu đồng đến gia đình khách hàng.

Còn gia đình bà Nguyễn Thị Tốt, ở thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắc Lắc (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) cũng vừa được nhận bảo hiểm hơn 800 triệu đồng. Gia đình bà vay vốn Agribank nuôi 11.000 m² ao tôm, cá và chủ động tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC. Vừa qua, chồng bà Tốt là người đứng tên hợp đồng vay không may qua đời vì bệnh nặng.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, cán bộ Agribank và ABIC đã phối hợp hoàn thiện thủ tục, chi trả 100% quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 800 triệu đồng, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm phí và cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Trận bão năm 2025 khiến 3 kho chứa của nhà máy Công ty TNHH Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, tỉnh Đắc Lắc bị sập, 2 kho lớn tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Trong lúc khó khăn, hạn mức vay 20 tỷ đồng duy trì tại Agribank Chi nhánh Sông Cầu Phú Yên thuộc Agribank Chi nhánh Phú Yên cùng khoản bồi thường 2,4 tỷ đồng từ hợp đồng bảo hiểm tài sản đã giúp doanh nghiệp có ngay kinh phí sửa chữa nhà máy, khôi phục sản xuất.

Cán bộ tín dụng ABIC_ Agribank tư vấn khách hàng mua bảo hiểm tài sản

Ông Trương Viết Loan, Giám đốc ABIC Chi nhánh Bình Định (đơn vị phụ trách 2 địa bàn đông Gia Lai và đông Đắk Lắk) cho biết, khách hàng có quan hệ tín dụng với Agribank mà có bảo hiểm tài sản mua tại bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp thì khi xảy ra tổn thất, rủi ro, bảo hiểm Agribank sẽ phối hợp với Agribank tiếp xúc ngay với khách hàng, gặp gỡ khách hàng. Thứ nhất là để thăm hỏi động viên, thứ hai là cùng với khách hàng chọn đối tác là đơn vị giám định độc lập. Trên cơ sở đó, ABIC cùng với khách hàng thống nhất chọn đơn vị giám định xác định thiệt hại. Đơn vị giám định độc lập sẽ hướng dẫn khách hàng cùng với bảo hiểm Agribank thu thập hồ sơ ngay từ đầu. Đồng thời tạm ứng cho khách hàng kinh phí ban đầu trên cơ sở đánh giá sơ bộ của đơn vị giám định độc lập.

Ông Trương Viết Loan, Giám đốc ABIC Chi nhánh Bình Định cho biết thêm:﻿ "Trên cơ sở giám định, sau đó, đơn vị sẽ cho khách hàng tạm ứng để khắc phục hậu quả thiệt hại, rủi ro. Khi khách hàng khắc phục thì bảo hiểm, ngân hàng cũng như đối tác, đơn vị giám định độc lập sẽ hướng dẫn khách hàng thu thập các hồ sơ liên quan để bổ sung cũng như kiện toàn đầy đủ các hồ sơ khiếu nại để gửi cho bảo hiểm để bảo hiểm có đầy đủ cơ sở thực hiện việc chi trả".

Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Yên cho biết, để giảm thiểu rủi ro cho người dân trước thiên tai và biến cố bất ngờ, Agribank phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm ABIC triển khai sản phẩm Bảo an tín dụng. Cơ chế này mang lại lợi ích kép. Về phía khách hàng, khoản bồi thường giúp họ không rơi vào nợ xấu khi gặp rủi ro về sức khỏe hay tài sản. Về phía ngân hàng, đây là giải pháp quan trọng giúp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và duy trì mối quan hệ tín dụng an toàn. Hiện toàn địa bàn có hơn 41.000 khách hàng vay vốn trên tổng số khoảng 160.000 hộ gia đình có giao dịch tín dụng hoặc gửi tiền tại Agribank.

Song song với việc phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm, ngân hàng còn chủ động triển khai hàng loạt chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất. Cụ thể, Agribank Chi nhánh Phú Yên đã thực hiện chương trình giảm đến 2% lãi suất cho vay đối với các dư nợ hiện hữu và áp dụng mức lãi suất cho vay mới thấp hơn khoảng 2% so với giai đoạn trước. Đồng thời, đối với từng trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, ngân hàng linh hoạt điều chỉnh giảm thêm lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Nguồn vốn ưu đãi cũng được ưu tiên hướng vào các giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, giúp gia tăng năng suất lao động cho nông dân.

Cán bộ tín dụng Agribank và ABIC đồng hành với ngư dân phát triển kinh tế biển

Sau đợt bão lũ kinh hoàng năm 2025, Agribank Chi nhánh Phú Yên đã đề xuất trụ sở chính hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng cho 24 xã, phường trên địa bàn chịu thiệt hại nặng. Nguồn kinh phí này được phân bổ hỗ trợ hộ dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất; đồng thời tài trợ kinh phí sửa chữa trường học, trung tâm y tế, ki ốt y tế và phần mềm khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng.

Sự phối hợp giữa dòng vốn Agribank và giải pháp bảo hiểm ABIC kịp thời tiếp sức tài chính đến người và doanh nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh, tạo điểm tựa ổn định, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, gần như Agribank luôn luôn đi đầu trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng ở địa bàn nông thôn nói riêng và khách hàng bị ảnh hưởng của thiên tai nói chung. Đó là các chính sách cơ cấu lại nợ gốc, giảm lãi suất, cơ cấu lại lãi để khách hàng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn sau thiên tai. Đó là các chính sách mà Agribank đã thực hiện trong những năm qua đã được khách hàng và địa phương đánh giá rất cao.

Từ thực tế ở miền núi thành phố Huế, ông Lê Anh Lâm, Phó Giám đốc Chi nhánh AGribank Nam Đông cho biết: "Hiện tại, khó khăn của một số hộ vay phụ thuộc vào thiên tai, thời tiết, thời vụ, việc khoanh nợ hay xóa nợ chưa đến mức độ phải xử lý. Tuy nhiên, những lúc thời tiết dự báo xảy ra thiên tai, các cán bộ tín dụng và lãnh đạo Agribank luôn luôn thăm hỏi và kiểm tra, gia cố trong công tác phòng chống. Đến lúc hết bão, hết mưa lũ cũng lên hỏi thăm, động viên và xem lại tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ dân trên địa phương. Một số hộ cũng có những rủi ro nhất định về thiên tai, thời tiết, Agribank tiếp tục gắn bó và luôn luôn đồng hành để hỗ trợ, bổ sung thêm vốn để có thể tái sản xuất".

Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank chi nhánh thành phố Huế cho biết, trong những lúc thiên tai, Agribank cũng luôn đồng hành và có các chính sách an sinh để cùng với địa phương chia sẻ những vùng bị thiên tai nặng, hỗ trợ mọi người ổn định cuộc sống, quay lại sản xuất và phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, ông Nguyễn Hải Quân đề nghị: "Ngoài chủ trương của ngân hàng nhà nước, đề nghị các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân cùng với ngân hàng làm thế nào thực hiện chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp đạt hiệu quả nhất để tránh rủi ro. Đặc biệt là các mùa thiên tai như ở miền Trung, mỗi lần thiên tai là người nông dân lại mất trắng, rủi ro cho ngân hàng, rủi ro cho cả người dân. Nếu như chúng ta có một chính sách bảo hiểm tốt thì rủi ro được chia sẻ ra rất nhiều và thiệt hại được giảm thiểu rất nhiều. Người dân cũng được bảo hiểm, ngân hàng cũng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chia sẻ rủi ro".