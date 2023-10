Ăn sạch - sống khỏe: “Tưởng khó nhưng dễ không tưởng” với 4 bí quyết

Tỷ lệ gia tăng béo phì hàng năm ở Việt Nam là 38%, so với mức 10 - 20% của các nước Đông Nam Á là con số đáng báo động. Đi kèm với đó là tình trạng “trẻ hóa” độ tuổi dậy thì của trẻ em do một phần nguyên nhân từ việc tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, đóng hộp công nghiệp và thực phẩm kém chất lượng.

Vì thế, Eat Clean hay “Ăn sạch sống khỏe” đang là lựa chọn của nhiều cá nhân, gia đình ngày nay để duy trì sức khỏe và xây dựng một lối sống, chế độ ăn lành mạnh. Mẹ nội trợ hãy nắm vững ngay 4 bí quyết sau để giúp gia đình mình duy trì bền vững một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian cũng như tài chính nhất.

Hanoli - Đồng hành cùng thể trạng Việt “sống xanh & khỏe mạnh” hơn mỗi ngày

1. Tăng cường lượng ăn, đa dạng loại rau quả mỗi ngày

Rau quả chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin, khoáng chất, chất xơ, và các chất chống oxy hóa. Việc thường xuyên tiêu thụ rau quả đã được nhiều nghiên cứu liên quan đến lợi ích sức khỏe. Chúng giúp cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, và bệnh ung thư.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều rau quả trong khẩu phần hàng ngày có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh trái tim và đột quỵ. Rau quả giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và E có thể giúp ngăn ngừa sự tổn thương của tia tử ngoại và các tác nhân gây hại khác.

2. Đảm bảo nguyên tắc cầu vồng

Các loại rau quả có màu sắc đa dạng thường chứa các loại chất dinh dưỡng khác nhau. Chẳng hạn, cà rốt màu cam có chứa beta-caroten, một dạng của vitamin A, giúp cải thiện thị lực và hệ thống miễn dịch. Các loại quả màu xanh lá cây như bóng cải chứa nhiều axit folic cần thiết cho thai kỳ và sức khỏe tim mạch.

Việc tiêu thụ rau quả đa dạng màu sắc giúp tối ưu hóa lợi ích dinh dưỡng. Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "American Journal of Clinical Nutrition" cho thấy rằng người tiêu thụ đủ loại rau quả có màu sắc đa dạng có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh mãn tính.

3. Eat clean hết sức có thể

Xu hướng "Clean Eating" - chế độ ăn uống tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu sạch, đã trở nên phổ biến và được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhờ khả năng cải thiện sức khỏe da và duy trì vóc dáng. Với phong cách ẩm thực này, bạn có thể tiết kiệm thời gian nấu nướng cho gia đình vì bạn giới hạn việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và thực hiện các bước chế biến phức tạp.

Với Clean Eating, bạn tập trung vào việc hạn chế thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, bạn ưu tiên sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên và tiêu dùng chúng ở trạng thái nguyên thủy nhất, như hạt nguyên cám, rau xanh, và thịt trắng. Không chỉ tiết kiệm thời gian, duy trì chế độ ăn uống này còn giúp gia đình bạn cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường tuần hoàn máu, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và duy trì vóc dáng cơ thể.

4. Tăng cường protein và chất béo lành mạnh

Thay thế dầu ăn hằng ngày bằng dầu Oliu Protein và chất béo lành mạnh cung cấp năng lượng cho cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cơ bắp, tái tạo tế bào, và duy trì sức khỏe cơ bản.

Một sai lầm mà nhiều người đang mắc phải khi thực hiện eat clean đó là tập trung bổ sung thịt đỏ để nạp protein, tăng cơ giảm mỡ. Nhưng nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng protein động vật chứa nhiều cholesterol và chất béo không tốt. Thay thế dầu ăn thông thường bằng dầu Oliu có lợi cho sức khỏe vì nó giàu axit béo không bão hòa và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và bệnh tim mạch.

Chế độ ăn giàu dầu Oliu đã được chứng mình có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "The New England Journal of Medicine" đã ghi nhận rằng dầu Oliu có thể làm giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thực phẩm chiên, xào, nướng hợp khẩu vị với đại đa phần dân số nhưng nó lại mang đến một lượng chất béo, năng lượng lớn dễ gây thừa cân, béo phì. Vậy nên, hãy cân đối thực phẩm trong mỗi bữa ăn hằng ngày để có thể cung cấp đủ năng lượng cho trí não, cơ thể hoạt động, khỏe mạnh, không mất cân bằng chất dinh dưỡng.

Chế độ ăn Eat Clean là một chế độ ăn chú trọng đến độ tươi và sự thuần khiết của nguyên liệu chế biến. Ưu tiên nguyên liệu tươi sống, organic và chế biến ít gia vị, ít trải qua nhiều công đoạn nấu nướng, đảm bảo thưởng thức hương vị nguyên bản của nguyên liệu nấu ăn.

Trong chế độ ăn Eat Clean, không chỉ nguyên liệu dùng trong chế biến mà nguyên liệu nêm nếm (gia vị) cũng nên được sử dụng những nguyên liệu thân thiện với sức khỏe hơn. Ví dụ như hạn chế mì chính, ưu tiên muối hồng hơn một số các loại bột canh thông thường, sử dụng dầu Oliu thay thế cho dầu ăn từ thực vật khác phổ biến hiện nay,....

Ngoài ra, khi thực hiện chế độ ăn Eat Clean, điều khó nhất đấy chính là có thể cung cấp được đủ lượng chất béo mà cơ thể cần nhưng vẫn đảm bảo được không gây thừa ký và nạp chất béo bão hòa.

Để đơn giản hóa việc cung cấp chất béo tốt trong thực đơn ăn Eat Clean mỗi ngày cho những ai đang quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe qua chế độ ăn, bạn có thể tham khảo các sản phẩm dầu Oliu nguyên chất đặc biệt.

Tính đến ngày 10/10/2023, Hanoili đã có hơn 13 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam. Để có được sự phát triển như hiện tại, phần lớn là nhờ hàng triệu Khách hàng đã tin tưởng sử dụng dầu Oliu của Hanoli cho gia đình mình.

Xã hội ngày một hiện đại, những gì tốt nhất trên thế giới đều có thể dễ dàng đến tay bạn qua bàn tay và khối óc của con người. Ăn ngon, khỏe, sống xanh không còn là khái niệm xa vời hay xa xỉ chỉ cần bạn chọn đúng sản phẩm, nắm vài bí quyết cơ bản ở trên. Hanoli hân hạnh là một trong những cầu nối đưa nguyên liệu sạch, thuần khiết từ thiên nhiên đến với người tiêu dùng Việt, cùng cải thiện thể trạng tốt hơn mỗi ngày.