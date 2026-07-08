BIDV khởi động hành trình xây dựng “Ngân hàng hạnh phúc của người lao động”

Đây là lần đầu tiên BIDV xây dựng một chương trình tổng thể về hạnh phúc và trải nghiệm người lao động trên quy mô toàn hệ thống, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và củng cố văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm.

Được xây dựng với sự quan tâm, định hướng sát sao của nhiều thế hệ lãnh đạo BIDV, Dự án mở ra một cách tiếp cận toàn diện về hạnh phúc và trải nghiệm người lao động. Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các chính sách chăm lo người lao động, Dự án hướng tới một mục tiêu sâu sắc hơn: để sự quan tâm của tổ chức không chỉ hiện diện trên văn bản, mà còn được cảm nhận trong từng ngày làm việc, từng điểm chạm nghề nghiệp và cả trong đời sống thường nhật của mỗi con người BIDV.

Thông qua Dự án Ngân hàng Hạnh phúc, BIDV khẳng định các nội dung trọng tâm:

Lấy con người làm trung tâm của phát triển bền vững

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng coi con người là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn, BIDV lựa chọn tiếp cận hạnh phúc người lao động như một chiến lược phát triển bền vững thay vì một chương trình phúc lợi đơn lẻ.

Dự án được xây dựng trên nền tảng các chính sách chăm lo người lao động đã được BIDV triển khai nhiều năm qua, đồng thời bổ sung hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao trải nghiệm của cán bộ trong toàn bộ hành trình nghề nghiệp. Từ khi gia nhập tổ chức, phát triển sự nghiệp, cống hiến lâu dài đến giai đoạn nghỉ hưu, người lao động luôn được đặt ở vị trí trung tâm của các chính sách quản trị.

Thông qua đó, BIDV hướng tới nâng cao chất lượng sống và chất lượng làm việc của người lao động, chú trọng các yếu tố ngày càng được xã hội quan tâm như sức khỏe thể chất và tinh thần, cân bằng công việc - cuộc sống, phát triển cá nhân và hạnh phúc lâu dài.

Lan toả giá trị nhân văn từ người lao động đến gia đình và xã hội

Việc triển khai Dự án Ngân hàng hạnh phúc tiếp tục khẳng định những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua hành trình gần 70 năm phát triển của BIDV: lấy con người làm gốc, đề cao sự gắn kết, nghĩa tình và tinh thần đồng hành.

Một trong những điểm nổi bật của Dự án là sự quan tâm xuyên suốt dành cho cả cán bộ đương nhiệm và cán bộ hưu trí. Đây không chỉ là sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, mà còn thể hiện mong muốn gìn giữ mối liên kết giữa các thế hệ và tiếp nối những giá trị nghĩa tình đã trở thành bản sắc của BIDV.

Tinh thần ấy cũng được mở rộng tới gia đình người lao động. Không chỉ đồng hành trong công việc, BIDV mong muốn sẻ chia cùng mỗi cán bộ trong những dấu mốc quan trọng của cuộc sống, để người lao động có thể yên tâm công tác, chăm lo cho gia đình và gắn bó lâu dài với tổ chức.

BIDV tin rằng, mỗi người lao động hạnh phúc sẽ góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc hơn, những cộng đồng gắn kết hơn và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội. Đây cũng là cam kết của BIDV trong việc kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm đối với con người và cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Khẳng định vị thế thương hiệu tuyển dụng hàng đầu Là ngân hàng nhiều năm liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, BIDV tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng bằng việc nâng tầm chiến lược quản trị nhân sự, hướng tới xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi người lao động được lắng nghe, được ghi nhận, được phát triển và tự hào gắn bó lâu dài. Từ nền tảng đó, BIDV không chỉ kiến tạo một nơi làm việc tốt hơn cho người lao động, mà còn tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững từ chính con người, văn hóa và những giá trị nhân văn của mình.