Cocolux - Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm trở thành điểm hẹn của cộng đồng người hâm mộ

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua sắm, Cocolux đưa chương trình giao lưu nghệ sĩ vào không gian Flagship 134 Cầu Giấy, tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng khi ghé thăm cửa hàng.

Trước giờ Thỏ Da LAB xuất hiện vào chiều 21/11, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại cửa hàng. Tầng hai của Flagship được bố trí khu vực đón tiếp với trà sữa và photobooth, tạo không gian để khách tham dự gặp gỡ, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc cùng bạn bè.

Đồng hành cùng chương trình, CeraVe chuẩn bị các phần quà chào mừng dành cho khách có vé, gồm sản phẩm chăm sóc da, gối tựa và thẻ in hình Thỏ Da LAB. Những vật phẩm mang dấu ấn nghệ sĩ kết hợp với sản phẩm chăm sóc da góp phần tạo nên trải nghiệm riêng cho người tham dự.

Những khoảnh khắc tương tác, giao lưu gần gũi giữa Thỏ Da LAB và khán giả

Chương trình có phần giao lưu giữa Thỏ Da LAB và cộng đồng người hâm mộ Fan Thuê, Fantom. Từ những câu hỏi được gửi bằng thư tay, nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện gần gũi, đồng thời mang đến những màn đối đáp dí dỏm, tạo không khí thoải mái và rút ngắn khoảng cách với khán giả.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ còn có cơ hội lên sân khấu tham gia trò chơi và nhận quà từ chương trình.

Hoạt động ký tặng và chụp ảnh cũng thu hút sự quan tâm của người tham dự. Thông qua số ghế được bốc thăm khi check-in, những vị khách may mắn có cơ hội gặp gỡ Thỏ Da LAB trực tiếp, được nghệ sĩ ký tên lên từng chiếc túi tote và chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ lưu giữ khoảnh khắc bên thần tượng, đây còn là dịp để người hâm mộ nhận về món quà kỷ niệm mang dấu ấn riêng từ nghệ sĩ.

Âm nhạc trở thành điểm nhấn cảm xúc khi Thỏ Da LAB trình diễn ca khúc “Bản tình ca không tên” - sáng tác từng được anh thể hiện tại chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” năm 2026. Buổi gặp gỡ khép lại bằng khoảnh khắc chụp ảnh chung giữa nghệ sĩ Thỏ Da LAB và người hâm mộ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ tại Cocolux.

Thỏ Da LAB chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ tại sự kiện do Cocolux phối hợp cùng CeraVe tổ chức

Sự kết hợp hài hòa giữa: Làm đẹp, mua sắm và giải trí trong tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, các thương hiệu bán lẻ không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn tìm kiếm những cách thức mới để tạo dấu ấn với người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngành làm đẹp, việc kết hợp mua sắm với các hoạt động văn hóa, giải trí đang trở thành hướng đi giúp gia tăng tương tác và xây dựng sự gắn kết với khách hàng.

Thông qua chương trình phối hợp cùng CeraVe tổ chức tại buổi gặp gỡ Thỏ Da LAB, Cocolux mang âm nhạc và hoạt động cộng đồng vào không gian bán lẻ. Từ đón tiếp đến giao lưu và thưởng thức âm nhạc, toàn bộ trải nghiệm được kết nối tại Flagship 134 Cầu Giấy.

Thỏ Da LAB giao lưu, trò chuyện gần gũi với người hâm mộ tại sự kiện Cocolux x CeraVe

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ mà còn giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng theo cách gần gũi hơn. Qua đó, Cocolux tiếp tục phát triển mô hình Flagship đa trải nghiệm, kết hợp làm đẹp, mua sắm và giải trí trong cùng một không gian.