Co.opmart bắt tay cùng các đối tác tổ chức nhiều chương trình Tết ý nghĩa

Năm nay, chương trình được tổ chức với những đổi mới đặc sắc. Số lượng xe, hành khách và điểm đến gấp đôi năm ngoái (20 chuyến xe 45 chỗ, 900 hành khách); hành khách được tặng giỏ quà Tết, cùng nước và đồ ăn miễn phí trên suốt hành trình; đoàn xe đồng loạt khởi hành trong ngày 05/02/2024 (nhằm 26 Âm lịch) từ TP.HCM và Hà Nội đưa hành khách về đến 35 tỉnh thành trên toàn quốc tại các tỉnh miền Tây, miền Trung – Tây Nguyên, miền Bắc; trong đó có cả các tỉnh chưa có Co.opmart như Sơn La và Điện Biên.

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi toàn ngành hàng mỹ phẩm làm đẹp, hóa phẩm từ Unilever Việt Nam

Ngay từ lúc này đến hết ngày 10/1/2024, người lao động có thể đăng ký qua website chính thức của chương trình https://chuyenxehanhphucsaigoncoop.vn/ hoặc quét mã QR trên các standee tại hệ thống Co.opmart/Co.opXtra bất kỳ ở khu vực TP.HCM và Hà Nội hoặc liên hệ tổng đài 1900555568.

Các đơn vị nói trên tiếp tục phối hợp cùng Co.opmart, Co.opXtra mang đến hàng ngàn sản phẩm Tết giảm giá: Giảm đến 30% cho sản phẩm giặt xả và lau dọn nhà Sunlight, Comfort, OMO. Khách hàng mua sắm mặt hàng OMO/Sunlight từ 399.000 đồng, nhận ngay 1 voucher GotIt trị giá 30.000 đồng, hóa đơn từ 599.000 đồng nhận ngay 1 voucher GotIt trị giá 50.000 đồng. Với mỗi đơn hàng có sản phẩm OMO/Sunlight trị giá từ 399.000 đồng sẽ góp 5.000 đồng vào chương trình Chuyến xe hạnh phúc 2024, góp phần hỗ trợ đưa người lao động về quê đón Tết.

Đối với thương hiệu Coca Cola, khi mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra, khách hàng được tặng ngay 1 ca đá 2 lít khi mua 3 lốc Coca chai 6x390ml với giá giảm còn 35.500 đồng/lốc, hay tặng 1 thùng đá 8 lít khi mua 2 thùng nước giải khát Coca/Coca Light/Không đường 24x320ml với giá khuyến mãi còn 206.000 đồng/thùng…

Các sản phẩm nhà Mayhome giúp cho giấc ngủ ngon giảm 50% tại Co.opmart, Co.opXtra

Chương trình rút thăm trúng thưởng “Diệu kỳ trao tay” do Coca Cola Việt Nam tổ chức, cơ hội 100% trúng thưởng xe Yamaha Janus 2023; tủ lạnh Toshiba Inverter 180L; thẻ cào điện thoại, diễn ra từ 1/1/2024 đến 5/2/2024. Khách hàng mua hàng từ 189.000 đồng trở lên, có các sản phẩm của công ty Coca Cola Việt Nam, gồm các nhãn hiệu Coca Cola, Sprite, Fanta, Nutriboost, Fuzetea+, Teppy, Thumps Up, Max Coffee, Splash, Aquarius, Monster, Predator, Samurai, Schweppes, Dasani, sẽ nhận được ngay 1 lượt quay trúng thưởng may mắn qua Zalo.

Nhiều sản phẩm gối, mền, bộ drap... Hỗ trợ điều trị đau cổ, đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, giúp cho khách hàng có giấc ngủ ngon từ nhãn hiệu Mayhome cũng đang được ưu đãi đặc biệt lên đến 50%, diễn ra từ nay đến hết 29/2/2024, dành riêng cho khách hàng Co.opmart và Co.opXtra.