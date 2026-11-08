Co.opmart khép lại mùa tri ân 30 năm bằng loạt ưu đãi hấp dẫn

Tiếp nối không khí mua sắm sôi động ấy, từ nay đến hết ngày 11/11, Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online tiếp tục tung nhiều chương trình giảm giá đến 50%, tặng phiếu mua hàng, điểm thưởng cùng các đặc quyền dành riêng cho Khách hàng Thành viên. Đây là cơ hội mua sắm tiết kiệm không nên bỏ lỡ, đồng thời là lời cảm ơn thiết thực Saigon Co.op gửi đến hàng triệu khách hàng đã tin yêu, gắn bó cùng Co.opmart suốt 30 năm qua.

Tuần cuối mua sắm, ưu đãi càng hấp dẫn

Điểm nhấn trong những ngày cuối chương trình là các ưu đãi kết hợp giữa giảm giá trực tiếp và tặng phiếu mua hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thêm khi mua sắm những sản phẩm thiết yếu cho gia đình.Từ ngày 9 – 11/11, khách hàng sở hữu bộ đôi voucher “30 năm đồng hành - tri ân triệu niềm tin” mua một thùng nước ngọt Pepsi vị Cola được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, mua hai thùng được tặng hai phiếu. Với sản phẩm sữa tiệt trùng Dutch Lady, khách hàng có hóa đơn trên 500.000 đồng, trong đó có một thùng sữa, được tặng một phiếu mua hàng 30.000 đồng; mua hai thùng được tặng hai phiếu. Các mức ưu đãi được thiết kế theo giá trị hóa đơn, giúp khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đồng thời nhận thêm quyền lợi ngay trong mỗi lần mua sắm.

hương trình siêu ưu đãi được khách hàng hưởng ứng mua sắm với giá siêu hời áp dụng các ngày cuối tuần

Không khí mua sắm tiếp tục được hâm nóng với chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season”, diễn ra từ ngày 9/11 – 5/2/2027, mang đến hàng loạt ưu đãi cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Nổi bật là khăn giấy rút Elene tre 3 lớp, 160 tờ giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy rút Fairy 3 lớp, 150 tờ giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool 3 lớp, hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1. Ở nhóm thực phẩm, nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào đường phèn Win’Nest OCOP và yến sào Thiên Hoàng Plus 18%, cùng quy cách hộp 6 lọ x 70ml, áp dụng mua 1 tặng 1. Mật ong Honimore 500g giảm 10%, đồng thời mua 1 tặng 1, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí mua sắm cho gia đình.

Khách hàng hào hứng mua sắm với hàng loạt ưu đãi của chương trình

Đặc quyền Thành viên càng gắn bó càng thêm lợi ích

Bên cạnh ưu đãi dành cho tất cả khách hàng, Saigon Co.op tiếp tục dành nhiều quyền lợi riêng cho Khách hàng Thành viên, đặc biệt là những người đã gắn bó với hệ thống trong nhiều năm. Đáng chú ý, duy nhất ngày 11/11, 11 Khách hàng Thành viên đầu tiên tại mỗi siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife trên toàn quốc có hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thẻ. Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt khép lại hành trình tri ân năm nay.

Các mặt hàng tươi sống với giá ưu đãi càng giảm sâu khi càng về chiều tối

Với chương trình “Hạng càng cao – Giảm càng sâu”, khách hàng được hưởng mức giảm giá trực tiếp theo hạng thẻ Thành viên, áp dụng cho một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và may mặc. Hạng thẻ càng cao, mức ưu đãi càng lớn, qua đó gia tăng quyền lợi cho những khách hàng thường xuyên lựa chọn mua sắm tại Saigon Co.op.

Chương trình “Quà liền tay – Say mê mua sắm” tiếp tục đến ngày 11/11, dành tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng cho Khách hàng Thành viên khi mua một trong các sản phẩm Anlene Heart Plus 750g, Anlene Total 10 hương vani 800g hoặc bộ đôi Anlene Total 10 hương vani 800g. Mua hai sản phẩm được tặng hai phiếu, mua ba sản phẩm được tặng ba phiếu.

hương trình giảm giá lên đến 50% áp dụng cho hàng loạt sản phẩm thiết yếu

Không chỉ chăm sóc khách hàng hiện hữu, Saigon Co.op còn chào đón Thành viên mới với chương trình “Bạn mới mua sắm – Thăng hạng tức thì” đến ngày 11/11. Theo đó, 30 khách hàng đăng ký mới đầu tiên tại mỗi siêu thị được đặc cách lên hạng Bạc khi tích lũy hóa đơn đạt 1 triệu đồng hoặc hạng Vàng khi tích lũy đạt 5 triệu đồng.

Cảm ơn vì đã luôn chọn Co.opmart

Từ những sản phẩm giảm giá sâu, phiếu mua hàng đến điểm thưởng và đặc quyền Thành viên, Saigon Co.op mong muốn khách hàng cảm nhận được sự tri ân ngay trong từng giỏ hàng, bằng những khoản tiết kiệm và quyền lợi cụ thể. Suốt 30 năm, Co.opmart đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt. Sự tin tưởng, lựa chọn và những góp ý của khách hàng chính là nền tảng để thương hiệu không ngừng hoàn thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Các chương trình khuyến mãi tri ân được thiết kế khoa học để khách hàng mua được giá hời các sản phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày

“30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin” vì thế không chỉ là một chương trình khuyến mãi lớn trong năm, mà còn là lời cảm ơn chân thành Saigon Co.op gửi đến hàng triệu khách hàng đã đồng hành cùng Co.opmart. Đáp lại sự gắn bó ấy, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý và những trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng.