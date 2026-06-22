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Cùng Vinanutrifood Bình Định lan tỏa yêu thương đến trẻ em Việt Nam

Thứ Hai, 18:00, 22/06/2026
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VOV.VN - Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tiếp tục chung tay cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ vùng cao.

Nhiều năm đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực và động viên tinh thần cho hàng nghìn trẻ em.

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Có 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương trực tiếp tham gia phiên chợ

Trong chương trình "Phiên chợ 0 đồng" dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tổ chức tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và một số nhà tài trợ khác.

Theo đó, đã có 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Khương trực tiếp tham gia Phiên chợ được tặng quà bằng phiếu mua hàng các mệnh giá 10.000 đồng; 50.000 đồng và 100.000 đồng, với định mức nhận quà trị giá 2 triệu đồng mỗi em. Tại 16 gian hàng cho các em lựa chọn bao gồm các nhóm sản phẩm về y tế, giáo dục, dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi giải trí...

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Đại diện Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định cùng các nhà trợ tham gia chương trình

Cũng tại Phiên chợ, Ban tổ chức trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn xã Mường Khương. Các khoản hỗ trợ gồm các suất học bổng, xe đạp cùng một số công trình cộng đồng ý nghĩa. Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động từ các nhà tài trợ để hỗ trợ trẻ em tại Phiên chợ là gần 2,4 tỷ đồng, với sự đóng góp của 20 doanh nghiệp.

Tham gia chương trình này, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định được biết đến là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công ty luôn mong muốn tham gia các chương trình hoạt động vì trẻ em có ý nghĩa thiết thực.

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Bà Nguyễn Thị Hằng, đại diện Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định có nhiều chia sẻ khi tham gia chương trình

Việc đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong suốt nhiều năm qua không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, đại diện Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định, đã có những chia sẻ về cảm xúc sau mỗi lần tham gia các chương trình ý nghĩa này, doanh nghiệp rất mong muốn được góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong những chương trình thiện nguyện được doanh nghiệp tham gia trong thời gian qua đã trở thành cầu nối mang yêu thương đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Niềm hạnh phúc của các em chính là động lực để chúng tôi duy trì và phát triển các hoạt động cộng đồng trong tương lai”, bà Hằng chia sẻ thêm.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng quà bệnh nhân tại Trung tâm y tế khu vực Mường Khương, Lào Cai

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định khẳng định, doanh nghiệp luôn tiếp tục đóng góp cho những hoạt động ý nghĩa góp phần phát triển cộng đồng. Nhiều năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm ấy, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường sống nhân văn hơn, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội vươn lên và phát triển toàn diện.

PV/VOV.VN
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