Đổi mới từ quản trị, công nghệ đến nguồn nhân lực

Theo ông Nguyễn Quang Huy, năm 2026 đánh dấu 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới của đất nước. Nếu công cuộc Đổi mới năm 1986 mở đường giải phóng các nguồn lực phát triển, thì hiện nay, Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo thêm động lực, không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả và lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Từ thực tiễn hoạt động, Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, trong bối cảnh ngành xây dựng giao thông đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, chi phí vật liệu, nhân lực và áp lực cạnh tranh, doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào cơ chế mà phải chủ động đổi mới để nâng cao năng lực. Phương châm được tập đoàn lựa chọn là “Nghĩ khác biệt – Tạo cách biệt”, trong đó sự khác biệt phải được đo bằng năng suất, chất lượng, chi phí và hiệu quả thực tế.

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết, Đèo Cả tập trung đổi mới trên bốn phương diện. Trước hết là đổi mới quản trị, kiểm soát chi phí theo nguyên tắc “Giao quyền – Gắn trách nhiệm – Quản kết quả”. Tập đoàn phát triển mô hình “Tổng thầu quản trị”, tập hợp các nhà thầu có năng lực thực chất, tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế phân tán nguồn lực và trách nhiệm.

Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa trong quản lý dự án, từ thiết kế, thi công, nghiệm thu đến kiểm soát khối lượng, dòng tiền và chi phí. Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, Đèo Cả đang triển khai nền tảng quản trị xây dựng số, kết hợp BIM, môi trường dữ liệu chung và định hướng ứng dụng công nghệ bản sao số. Mục tiêu là kiểm soát chi phí thực, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả điều hành trong suốt vòng đời dự án.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả tại toạ đàm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện.

Thứ hai là đổi mới công nghệ và biện pháp thi công nhằm tăng năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Từ việc tiếp nhận công nghệ NATM của nước ngoài trong thi công hầm đường bộ Đèo Cả, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã nghiên cứu, cải tiến và phát triển công nghệ NATM “hệ Đèo Cả”, được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích tháng 7/2026.

Tại dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, việc cải tiến biện pháp thi công, tổ chức lại không gian và các mũi đào giúp thời gian thi công hầm số 3 rút ngắn khoảng 270 ngày so với hợp đồng. Theo lãnh đạo Đèo Cả, đổi mới công nghệ phải giải quyết được các yêu cầu về năng suất, an toàn, tiến độ và giá thành, thay vì chỉ dừng ở đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại.

Thứ ba là đổi mới công tác đào tạo nhân lực, gắn lý thuyết với thực tiễn công trường. Trong bối cảnh thiếu hụt lao động tay nghề cao, kỹ sư có kinh nghiệm thực tế và nhân lực làm chủ công nghệ mới, Đèo Cả xác định đào tạo phải đáp ứng trực tiếp yêu cầu công việc.

Doanh nghiệp chú trọng đào tạo công nhân vận hành thiết bị, kỹ sư tổ chức biện pháp thi công, kiểm soát năng suất, chi phí; đồng thời nâng cao năng lực điều hành, quản trị rủi ro cho đội ngũ cán bộ quản lý. Tập đoàn cũng tổ chức chuyển giao công nghệ thi công hầm NATM cho các nhà thầu đối tác, cử kỹ sư, công nhân tiếp cận công nghệ TBM ở nước ngoài để chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng tham quan và nghe giới thiệu giải pháp thi công hầm đường bộ tại gian trưng bày của Tập đoàn Đèo Cả.

Thứ tư là đổi mới tư duy hợp tác, phát triển năng lực chung của doanh nghiệp Việt Nam. Với mô hình PPP++, Đèo Cả hướng tới phương châm “Cộng nguồn lực – Chia trách nhiệm – Nhân giá trị – Trừ lãng phí”, tăng cường liên kết, hỗ trợ các nhà thầu trong nước nâng cao năng lực, thay vì cạnh tranh bằng cách hạ giá, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công trình.

Kiến nghị đổi mới cơ chế lựa chọn nhà thầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Từ thực tiễn triển khai các dự án, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm ba nhóm giải pháp. Một là, hoàn thiện cơ chế đánh giá, thí điểm và ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công mới; tạo điều kiện để những sáng kiến đã được kiểm chứng trong thực tiễn được áp dụng rộng rãi, góp phần tăng năng suất, giảm giá thành.

Hai là, đổi mới cơ chế lựa chọn nhà thầu theo hướng coi trọng năng lực triển khai thực chất, thay vì chủ yếu dựa vào giá thấp. Đồng thời, phát huy mô hình tổng thầu EC/EPC, hạn chế chia nhỏ gói thầu gây phân tán nguồn lực, trách nhiệm; trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, đi đôi với cơ chế kiểm soát bằng kết quả cụ thể.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị nhận Bằng khen của Bộ xây dựng.

Ba là, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Nghị quyết 57 tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 68 mở ra không gian phát triển cho kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để các chủ trương này đi vào thực tiễn, mỗi doanh nghiệp phải chủ động thay đổi từ tư duy đến hành động, xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên hiệu quả thực chất.

Với Đèo Cả, mục tiêu không chỉ là phát triển quy mô doanh nghiệp mà còn xây dựng một tổ chức có năng lực, văn hóa, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Phương châm “Nghĩ khác biệt - Tạo cách biệt” được xác định là cam kết đổi mới bằng hành động cụ thể, thể hiện qua năng suất, chất lượng công trình và những giá trị đóng góp cho đất nước.