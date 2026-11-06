Điện Biên tháo gỡ điểm nghẽn lưới điện, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Ngày 4/11, tại tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện – phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng hệ thống điện, tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng truyền tải, tăng cường phối hợp khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Điện Biên có ông Nguyễn Minh Phú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía Bộ Công Thương và các đơn vị điều độ hệ thống điện có ông Tăng Thế Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực; ông Phạm Minh Đức – Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Điều độ, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO); ông Trần Minh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO).

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC; ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên; ông Lương Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và Ban Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện, doanh nghiệp phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Danh Đức – Trưởng ban Kỹ thuật EVNNPC trình bày báo cáo về tình hình cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện, công tác phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nội dung tập trung đánh giá nhu cầu phụ tải, hiện trạng hạ tầng điện, tiềm năng phát triển nguồn năng lượng và những điểm nghẽn cần tháo gỡ nhằm bảo đảm cung ứng điện, nâng cao khả năng giải tỏa công suất trong giai đoạn tới.

Nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng. Năm 2025, điện thương phẩm đạt 359,22 triệu kWh, dự kiến năm 2026 đạt 388,125 triệu kWh. Công suất phụ tải cực đại dự báo đạt 98,1 MW trong năm 2026 và có thể tăng lên 289,4 MW vào năm 2030 theo phương án phụ tải cao, khi các khu, cụm công nghiệp và dự án đầu tư lớn được triển khai.

Ông Nguyễn Danh Đức – Trưởng ban Kỹ thuật EVNNPC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về hạ tầng lưới điện, tỉnh Điện Biên hiện có 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất đặt 182,5 MVA. Dự kiến đến cuối năm 2026, quy mô lưới điện trung, hạ áp gồm khoảng 3.286 km đường dây trung áp, 3.044 km đường dây hạ áp và 1.467 trạm biến áp phân phối. Hệ thống điện từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Về phát triển nguồn điện, Điện Biên hiện có 24 nhà máy thủy điện hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất 334,4 MW, chiếm hơn 92% tổng công suất nguồn điện hiện hữu trên địa bàn. Cùng với gần 28,9 MW điện mặt trời mái nhà, tổng công suất nguồn điện hiện có của tỉnh đạt khoảng 363,29 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện phân bổ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 2.998,93 MW, bao gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng và các loại hình nguồn điện khác. Đây là dư địa quan trọng để Điện Biên phát triển công nghiệp năng lượng, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn hiện nay là Điện Biên chưa có lưới điện 220 kV và 500 kV đưa vào vận hành, trong khi việc cung cấp điện và giải tỏa công suất các nguồn thủy điện chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống 110 kV. Một số tuyến đường dây đã tiệm cận giới hạn truyền tải khi các nhà máy thủy điện đồng thời phát công suất cao, ảnh hưởng đến khả năng huy động và khai thác hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021–2025, EVNNPC đã phối hợp triển khai 7 dự án lưới điện 110 kV với tổng mức đầu tư 436,79 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện và khả năng kết nối các nguồn điện. Việc tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống 110 kV, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đường dây 220 kV Sơn La – Điện Biên và Trạm biến áp 220 kV Điện Biên có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ điểm nghẽn truyền tải, nâng cao khả năng giải tỏa công suất và tạo điều kiện phát triển các dự án nguồn điện mới.

: Nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, công tác phối hợp vận hành giữa Công ty Điện lực Điện Biên, các đơn vị điều độ và chủ đầu tư nhà máy thủy điện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2026, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã chủ động phối hợp điều chỉnh thời gian phát điện để hỗ trợ hệ thống trong những thời điểm phụ tải tăng cao. Trong đó, nhóm nhà máy thuộc quyền điều khiển của NSMO tham gia dịch chuyển thời gian phát điện với tổng công suất 88 MW; nhóm thuộc quyền điều khiển của NSO đạt 206,9 MW. Sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn điện, tăng cường khả năng đáp ứng phụ tải cao điểm và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện miền Bắc.

Tiếp nối chương trình, bà Lê Thị Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trình bày báo cáo về tình hình phát triển nguồn điện, công tác quản lý nhà nước và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Bà nhấn mạnh yêu cầu bám sát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển nguồn điện và hạ tầng truyền tải, đặc biệt đối với các dự án trong giai đoạn 2026–2030. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trạm biến áp, đường dây truyền tải nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị ngành Điện trong tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển nguồn và lưới điện, lãnh đạo Sở Công Thương cũng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng điện, ưu tiên đầu tư mở rộng lưới điện đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những khu vực chưa có điện, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn, lưới điện, phần thảo luận tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu nối, giải tỏa công suất và phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu vận hành an toàn hệ thống và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các chủ đầu tư.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện nhằm nâng cao khả năng giải tỏa công suất

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, trao đổi về tình hình vận hành, khả năng huy động công suất và những khó khăn liên quan đến hạ tầng đấu nối, giới hạn truyền tải, công tác phối hợp điều độ.

Các ý kiến đề xuất tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin thủy văn, kế hoạch phát điện, lịch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; đồng thời chủ động phối hợp xây dựng phương thức vận hành phù hợp nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước, nâng cao khả năng huy động công suất và hạn chế những ảnh hưởng do giới hạn truyền tải của lưới điện.

Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện các ban chuyên môn EVNNPC trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển lưới điện và phối hợp vận hành. Các giải pháp tập trung vào cải tạo, nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống 110 kV, đồng bộ tiến độ đầu tư các công trình lưới điện với các dự án nguồn điện; tăng cường phối hợp trong công tác đấu nối, quản lý kỹ thuật và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Đại diện lãnh đạo EVNNPC nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư trên tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và cùng tháo gỡ khó khăn. Việc phát triển các nguồn năng lượng cần được xem xét trong tổng thể khả năng tiếp nhận và truyền tải của hệ thống điện, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, yêu cầu vận hành an toàn lưới điện và nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc cũng giới thiệu năng lực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về bảo trì, bảo dưỡng, thí nghiệm điện, tự động hóa, tư vấn thiết kế và tính toán hệ thống điện. Qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ các chủ đầu tư nâng cao chất lượng quản lý vận hành, độ tin cậy thiết bị và hiệu quả khai thác các nhà máy điện.

Bà Lê Thị Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trình bày báo cáo về tình hình phát triển nguồn điện và triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh

Từ những khó khăn thực tiễn trong công tác phát triển nguồn, lưới điện và giải tỏa công suất tại Điện Biên, đại diện các đơn vị điều độ hệ thống điện và cơ quan quản lý nhà nước đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và khai thác tốt hơn tiềm năng năng lượng của địa phương.

Từ góc độ điều độ hệ thống điện khu vực, ông Trần Minh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO) đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện, rà soát phương án nâng công suất máy biến áp phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển phụ tải, từng bước nâng cao khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cấp điều độ, EVNNPC và các chủ đầu tư thủy điện trong việc xây dựng phương thức vận hành từ sớm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động phát điện của các nhà máy, nhất là trong thời điểm phụ tải tăng cao.

Ở góc độ điều độ hệ thống điện quốc gia, ông Phạm Minh Đức – Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Điều độ, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhấn mạnh yêu cầu chủ động xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống điện trước những biến động về phụ tải và tình hình thủy văn; đề nghị các chủ đầu tư thủy điện thường xuyên chia sẻ kế hoạch phát điện, thông tin lưu lượng nước và phương án vận hành với các cấp điều độ. Đồng thời, mong muốn các cấp, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn, lưới điện tại Điện Biên, tiếp tục đồng hành trong công tác bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong các đợt nắng nóng cao điểm.

Về định hướng phát triển hạ tầng năng lượng, ông Tăng Thế Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương đánh giá Điện Biên có tiềm năng lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, song hạ tầng lưới điện truyền tải và khả năng giải tỏa công suất vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Ông nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, trong đó có sự tham gia của khu vực tư nhân theo quy định. Đồng thời, đề nghị EVNNPC tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý và nhà đầu tư trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án điện, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

Đồng hành bảo đảm an ninh năng lượng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế 2 con số

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của EVNNPC và các đơn vị ngành Điện trong công tác bảo đảm cung ứng điện, phát triển hạ tầng năng lượng trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị EVNNPC tiếp tục phối hợp với tỉnh kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ các công trình đường dây, trạm biến áp 220 kV Sơn La – Điện Biên; sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư Trạm biến áp 500 kV Điện Biên và đường dây 500 kV Lai Châu – Điện Biên. Đặc biệt, quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên triển khai các công trình truyền tải trọng điểm, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương.

Ông Trần Minh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NSO) phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh yêu cầu phát triển hạ tầng truyền tải, lãnh đạo tỉnh đề nghị EVNNPC tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cấp điện nông thôn, mở rộng phạm vi cấp điện đến các thôn, bản chưa có điện, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng ngành Điện và các nhà đầu tư, ông Nguyễn Minh Phú cho biết tỉnh Điện Biên sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, bảo đảm mỗi công trình điện được đầu tư phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh và kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Điện Biên; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các đơn vị điều độ, truyền tải điện và các chủ đầu tư nguồn điện. Đồng thời, đánh giá cao những ý kiến trao đổi tại Hội nghị, qua đó giúp các đơn vị nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, thống nhất định hướng phối hợp trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngành Điện cần chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao năng lực cung ứng điện và giải tỏa công suất các nguồn điện. Đối với Điện Biên, việc khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện, điện gió và điện mặt trời phải gắn với phát triển hệ thống truyền tải đồng bộ, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu kết luận Hội nghị, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc yêu cầu EVNNPC và Công ty Điện lực Điện Biên tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu phụ tải, chủ động xây dựng phương án cấp điện phù hợp với tiến độ phát triển các khu, cụm công nghiệp, dự án sản xuất, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng cung ứng điện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng cường kiểm tra, xử lý nguy cơ quá tải, sự cố, bảo đảm điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống nhân dân.

Về hạ tầng truyền tải, Tổng Giám đốc đề nghị tăng cường phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ đường dây 220 kV Sơn La – Điện Biên và Trạm biến áp 220 kV Điện Biên, sớm đưa các công trình vào vận hành. Đồng thời, EVNNPC chủ động rà soát, cải tạo, nâng cấp hệ thống 110 kV và lưới điện phân phối, bảo đảm kết nối đồng bộ, nâng cao khả năng tiếp nhận và truyền tải công suất. Đối với các công trình truyền tải tiếp theo, cần phối hợp với tỉnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, vị trí, hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc khẳng định EVNNPC và các đơn vị trực thuộc sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án nguồn điện, từ công tác thỏa thuận đấu nối, thí nghiệm điện, tư vấn kỹ thuật đến phối hợp vận hành và xây dựng phương án giải tỏa công suất theo quy định. Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng năng lượng, tăng nguồn thu ngân sách, tạo thêm việc làm cho người dân và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

Trong công tác phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện, Tổng Giám đốc đề nghị các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy trình vận hành, quy định điều độ; chủ động cung cấp thông tin thủy văn, kế hoạch phát điện, lịch sửa chữa và dữ liệu kỹ thuật. Các đơn vị điện lực cần nâng cao chất lượng dự báo, giám sát tình trạng mang tải, phối hợp xử lý kịp thời các nguy cơ quá tải, bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, ổn định và khai thác hiệu quả nguồn điện.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC biểu dương, khen thưởng 7 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần bảo đảm cung cấp điện năm 2026

Trên cơ sở những nội dung trao đổi tại Hội nghị, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, rà soát những nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm và xây dựng phương án triển khai cụ thể. Đối với các vấn đề dài hạn hoặc vượt thẩm quyền, cần chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời tiếp tục trao đổi với tỉnh Điện Biên nhằm duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch, đầu tư xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống điện.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư tiếp tục đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các dự án. EVNNPC sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo đảm cung ứng điện, phát triển hạ tầng lưới điện, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng và thúc đẩy Điện Biên phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC tổ chức biểu dương, khen thưởng 7 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần bảo đảm cung cấp điện năm 2026.

Hoạt động khen thưởng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của EVNNPC đối với tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của các chủ đầu tư trong phối hợp điều độ, quản lý vận hành, khai thác hiệu quả nguồn thủy điện, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống điện.

Hội nghị tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, trách nhiệm của EVNNPC, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan trong tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn năng lượng và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Việc phát triển đồng bộ nguồn, lưới điện và nâng cao chất lượng phối hợp vận hành không chỉ đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên mà còn góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi, biên giới và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.