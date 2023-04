Điện lực Miền Bắc đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định mùa nắng nóng 2023

Chưa đến hè, điện thương phẩm của EVNNPC tăng gần 10% so với cùng kỳ

VOV.VN - Trong tháng 2/2023, EVNNPC đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động bảo đảm cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đáng chú ý, sản lượng điện thương phẩm trong tháng 2 tăng gần 10% so với cùng kỳ.