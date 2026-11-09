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Hai đối tác Mỹ - Nhật liên tiếp lựa chọn MSR:

Điều gì tạo nên sức hút của doanh nghiệp vonfram Việt?

Thứ Hai, 18:50, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan Group”) và Tập đoàn Sojitz (TSE Prime: 2768, “Sojitz”) hôm nay công bố đã ký kết Biên bản ghi nhớ (“MOU”).

Theo đó, Sojitz sẽ mua 5% cổ phần Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR, “MSR” hoặc “Công ty”) từ Công ty TNHH Masan Horizon, công ty con do Masan Group sở hữu 100% vốn, với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet vào MSR. Sojitz đồng thời sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối các sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản, qua đó giúp MSR mở rộng khả năng tiếp cận thị trường này. Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông của MSR, tiếp nối khoản đầu tư của The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT, “Elmet”), đối tác chiến lược đến từ Hoa Kỳ, đã hoàn tất vào ngày 1/10/2026. Các bên đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Các điểm chính

•        Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Masan Group với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10/2026. Các bên đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026.

•        Sojitz sẽ phân phối các sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản, hướng tới mở rộng thị phần của MSR trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhật Bản đang đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm những nhà cung cấp mới đáp ứng tiêu chuẩn.

•        Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông của MSR, được phê duyệt ngày 24/9/2026, phù hợp với chiến lược phát triển quan hệ hợp tác thương mại dài hạn và thu hút các nhà đầu tư tổ chức có định hướng gắn bó lâu dài, hướng tới kế hoạch niêm yết trên HOSE. Masan Group sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại MSR.

Sojitz sẽ phát triển thị trường cho các sản phẩm vonfram của MSR tại Nhật Bản, hướng tới khách hàng trong các ngành bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất. Hợp tác này giúp MSR mở rộng vị thế chiến lược tại thị trường Nhật Bản, bổ trợ cho quan hệ hợp tác với Elmet tại Hoa Kỳ, đồng thời nâng cao khả năng dự báo doanh thu dài hạn, mang lại triển vọng kinh doanh rõ ràng hơn cho các cổ đông MSR.

MSR là một trong số ít nhà sản xuất vonfram trên thế giới được khách hàng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đồng thời công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng. Lợi thế của MSR được xây dựng từ quan hệ khách hàng lâu dài, nguồn tài nguyên bền vững tại mỏ Núi Pháo và nhà máy tinh luyện tại Thái Nguyên, nơi chế biến cả tinh quặng từ Núi Pháo và nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Các sản phẩm vonfram và florit của MSR phục vụ nhiều ứng dụng công nghệ cao, từ sản xuất vonfram hexaflorua (WF₆) dùng trong chế tạo chip logic và chip nhớ tiên tiến, vật liệu bia phún xạ, đến hợp kim cứng phục vụ gia công cơ khí chính xác.

Dieu gi tao nen suc hut cua doanh nghiep vonfram viet hinh anh 1
Masan và Sojitz ký MOU, hướng tới việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược và củng cố vị thế của MSR tại Nhật Bản

Để trở thành nhà cung cấp cho những ngành công nghiệp này, doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, thường kéo dài nhiều năm. Đây là lợi thế không dễ có được và cũng là lý do các khách hàng, dù có thể lựa chọn những nguồn cung vonfram khác, vẫn quyết định đầu tư vào MSR, đồng thời ký kết các hợp đồng cung ứng và phân phối dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất.

Elmet, đối tác tại Hoa Kỳ đã hợp tác với MSR hơn 12 năm, trở thành cổ đông của Công ty vào tháng 10/2026. Tiếp nối Elmet, Sojitz cũng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để đầu tư vào MSR, sau khi các khách hàng Nhật Bản của Sojitz đánh giá và công nhận năng lực cung ứng của Công ty.

Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông của MSR, được Hội đồng Quản trị Masan Group phê duyệt ngày 24/9/2026.

Chương trình hướng tới việc củng cố quan hệ hợp tác dài hạn với các khách hàng và ngành công nghiệp đã công nhận chất lượng sản phẩm của MSR, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đáp ứng tiêu chí lựa chọn, có định hướng đầu tư dài hạn, trước khi Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). MSR đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2027.

Các giao dịch trong chương trình được đàm phán trực tiếp với những nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, có định hướng đầu tư dài hạn. Masan Group sẽ tiếp tục là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại MSR.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 của Công ty.

Dieu gi tao nen suc hut cua doanh nghiep vonfram viet hinh anh 2
Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu

Sau khi chi trả đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9/2026, cổ đông MSR tiếp tục thông qua đợt tạm ứng cổ tức thứ hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/10/2026. Qua đó, tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỷ đồng, bằng 100% lợi nhuận sau thuế năm 2026. Từ năm tài chính 2027, MSR sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hằng năm ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Chính sách này dự kiến được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 phê duyệt.

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Masan đồng hành cùng Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề “Giao lộ Văn hóa – Beyond Flavors” là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị và kết nối các giá trị ẩm thực. Đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) cùng các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia mang đến câu chuyện lan tỏa hương vị Việt.

CTV Thuỳ Linh/VOV.VN
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