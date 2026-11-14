14 Casper tỏa sáng rực rỡ tại “điểm hẹn thăng hoa” Cocolux x L’Oréal Paris

Điểm nhấn đặc biệt, phần trình diễn của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành điểm nhấn, “làm nóng” bầu không khí và mang đến những phút giây thăng hoa cho khán giả.

Toàn cảnh sân khấu với backdrop L’Oréal Paris x Cocolux, đông đảo khán giả tham dự

Người hâm mộ háo hức chờ đón 14 Casper tại sự kiện Cocolux x L’Oréal Paris

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực sân khấu đã đông kín khán giả. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để chọn vị trí thuận lợi, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ chương trình bắt đầu. Không khí sôi động lan tỏa khắp không gian sự kiện, biến trung tâm thương mại thành “điểm hẹn” của những người yêu âm nhạc và yêu làm đẹp.

14 Casper chiếm trọn spotlight tại Aeon Mall Long Biên

Khi 14 Casper xuất hiện, những tiếng reo hò vang lên liên tục. Nam ca sĩ giao lưu, chia sẻ và tương tác với người hâm mộ, tạo nên bầu không khí gần gũi cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Không cần dàn dựng cầu kỳ, phần trình diễn hát chay mộc mạc lại trở thành điểm nhấn của đêm diễn. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, khán giả cùng cất tiếng hát theo, khiến khoảng cách giữa sân khấu và người hâm mộ như được rút ngắn. Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn có các trò chơi nhỏ và những phần quà dành tặng fan, giúp buổi giao lưu thêm phần thân mật.

Ca sĩ 14 Casper trên sân khấu, thấy rõ backdrop và logo chương trình

Một chuỗi hoạt động, nhiều điểm chạm trải nghiệm

Đêm giao lưu là điểm nhấn cuối cùng của một chuỗi hoạt động gắn với các dòng sản phẩm của L’Oréal Paris.

Trong những ngày diễn ra chương trình, khu trải nghiệm được mở cửa tại Sảnh Tây AEON Mall Long Biên. Tại đây, khách hàng có cơ hội tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm trực tiếp và nhận quà từ chương trình.

Việc kết hợp giữa gặp gỡ nghệ sĩ, trải nghiệm sản phẩm và các hoạt động tương tác giúp sự kiện thu hút không chỉ người hâm mộ 14 Casper mà còn cả những bạn trẻ yêu thích làm đẹp. Đây cũng là xu hướng được nhiều thương hiệu lựa chọn để mang đến những trải nghiệm mới thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống.

Cocolux đưa trải nghiệm lên vị trí trung tâm

Đại diện Cocolux cho biết hệ thống đang hướng tới mô hình mua sắm kết hợp trải nghiệm, nơi khách hàng không chỉ tìm thấy sản phẩm chính hãng mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động kết nối cùng thương hiệu và cộng đồng.

Với sức hút từ 14 Casper cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, đêm giao lưu L’Oréal Paris x Cocolux đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật của cộng đồng yêu làm đẹp và người hâm mộ tại Hà Nội trong dịp cuối tháng 10. Khi trải nghiệm được “nâng tầm”, người hưởng lợi đầu tiên chính là khán giả, những người đồng hành cùng Cocolux trong từng hoạt động.

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ Phẩm Chính Hãng Cocolux) Hotline: 0988888825