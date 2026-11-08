2 cán bộ trẻ EVNCPC đoạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2026”

Hai giải pháp của EVNCPC được vinh danh gồm: “Xây dựng công cụ số hóa dữ liệu cao độ phục vụ tự động thiết kế trắc dọc lưới điện” của nhóm tác giả Hồ Lê Bảo Trâm, Diệp Thái Bảo Toàn (Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung) và Hồ Quốc Việt (Công ty Điện lực Đà Nẵng); “Xây dựng Hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối Thành phố Đà Nẵng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhân (Ban Kỹ thuật EVNCPC), Lê Trần Hoàng Việt (Công ty Điện lực Đà Nẵng) và Hồ Ngọc Lưu (Ban An toàn EVNCPC).

Điểm đáng ghi nhận ở hai giải pháp là đều bắt nguồn từ những yêu cầu cụ thể trong công việc hằng ngày. Bằng kiến thức chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, các tác giả đã nghiên cứu, đề xuất những hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ vào công tác thiết kế, quản lý và vận hành lưới điện. Đó cũng chính là cách đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa tinh thần sáng tạo: không dừng lại ở ý tưởng mà hướng đến những sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bắc Ninh như dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và Khu di tích Đền Đô; tham quan, tìm hiểu mô hình sáng tạo tại Công ty Cổ phần SMP Holdings công nghệ cao. Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những mô hình đổi mới sáng tạo trong thực tiễn.

Với tổ chức Đoàn Thanh niên EVNCPC, kết quả này tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành với đoàn viên trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn. Mỗi sáng kiến, mỗi công trình thanh niên có giá trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và là môi trường để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực, trưởng thành từ chính công việc của mình.

Hai giải pháp được vinh danh tại sân chơi sáng tạo cấp toàn quốc là sự khích lệ để tuổi trẻ EVNCPC tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới và biến tri thức thành hành động cụ thể.

Ở mỗi vị trí công tác, mỗi phần việc chuyên môn, đoàn viên, thanh niên EVNCPC luôn có thể phát huy vai trò tiên phong, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào hành trình đổi mới, hiện đại hóa ngành Điện miền Trung.