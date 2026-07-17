50 năm tin yêu Vinamilk, tuổi 50+ chọn Vinamilk Sure để sống khỏe mỗi ngày

Đồng hành trên hành trình ấy, Vinamilk Sure là lựa chọn được người tiêu dùng tin tưởng để chủ động bổ sung dinh dưỡng, giúp sống khỏe và trọn vẹn mỗi ngày.

Thông qua chuyến tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Bắc Ninh), nhiều người tiêu dùng đồng niên 1976 với Vinamilk đã có dịp trực tiếp tìm hiểu quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại của doanh nghiệp sữa quốc dân. Những trải nghiệm thực tế này giúp họ hiểu rõ hơn về nền tảng chất lượng đã làm nên niềm tin của hàng triệu gia đình Việt với Vinamilk suốt 50 năm qua.

Đồng thời, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của Vinamilk tới thế hệ tuổi 50 hôm nay và gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: tuổi 50 không phải là điểm chững lại mà là giai đoạn mỗi người có thể sống rực rỡ, bản lĩnh và chủ động hơn.

Những người tiêu dùng đồng niên 1976 tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ở Bắc Ninh) (Ảnh: Vi Nam)

Với bà Quách Mỵ Dung (Hà Nội), từ nhỏ, có bố làm bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam – Cuba nên thỉnh thoảng cả nhà lại được suất sữa đặc Ông Thọ bố mang về. Thế là các sản phẩm Vinamilk luôn hiện diện trong nhà bà gần 50 năm qua. Cho đến giờ, bà lại tiếp tục tin dùng Vinamilk Sure cho tuổi hoàng kim của mình.

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Linh, Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng Phòng khám Đa khoa An Khang, sau tuổi 50 là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi cấu trúc và chức năng của nhiều hệ cơ quan, đáng lưu ý là về sức bền, hệ cơ, xương khớp và khả năng hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng. Vì vậy, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp bổ sung các dưỡng chất phù hợp được xem là giải pháp quan trọng giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Nhờ đó, người lớn tuổi có thể duy trì thể trạng tốt, sống vui khỏe và tiếp tục theo đuổi những hoạt động, đam mê của mình. Ở giai đoạn này, dinh dưỡng không chỉ để bồi bổ mà là nền tảng duy trì chất lượng sống.

Bà Dung chia sẻ, sau khi bước qua tuổi 50, bà vẫn không bỏ dở các chuyến đi khắp nơi trên thế giới và tham gia nhiều hoạt động văn thể mỹ. Đến nay, hơn 60 tuổi, bà đã tự túc du lịch khám phá hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Để có thể vẫn bền bỉ sống vui sống khỏe với các hoạt động, niềm đam mê của mình, với tôi giữ sức khỏe thể chất và tinh thần tốt là quan trọng nhất. Đồng hành cùng tôi mỗi ngày và trong các chuyến đi vẫn luôn có sữa Vinamilk Sure để bổ sung, tăng cường dinh dưỡng và rất hợp khẩu vị”, bà Dung cho biết.

Sau tuổi 50, nhiều người lựa chọn Vinamilk Sure để bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày, góp phần duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống (Ảnh: Vi Nam)

“Bước sang tuổi 50 nếu không chủ động chăm sóc cho bản thân từ sớm thì sức khỏe có thể suy giảm nhanh hơn do những thay đổi tự nhiên của cơ thể theo tuổi tác. Vì vậy, tôi đã dùng Vinamilk Sure mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bản thân”, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết. Theo bà Phượng, gia đình bà đã dùng nhiều loại sản phẩm Vinamilk từ mấy chục năm qua, từ khi các con còn nhỏ. Nay qua chuyến tham quan nhà máy, thấy được quy trình sản xuất hiện đại và rất nhiều sản phẩm mới của Vinamilk thì niềm tin với thương hiệu sữa quốc dân càng được củng cố bền vững.

Tham quan nhà máy Vinamilk với dây chuyền khép kín, càng củng cố niềm tin bền vững của người tiêu dùng với thương hiệu sữa Quốc gia (Ảnh: Vi Nam)

Được phát triển dành cho người trưởng thành đặc biệt là từ lứa tuổi 50, Vinamilk Sure mang đến đa dạng giải pháp dinh dưỡng, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt theo từng tình trạng sức khỏe. Trong đó, Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, Sure Diacerna cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường và Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp.

Sự thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn tuổi của người Việt cũng đã được ghi nhận ở tầm quốc tế. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk Sure Prevent Gold được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi". Giải thưởng ghi nhận những sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống.

Với Vinamilk Sure Prevent Gold, đó là hành trình nghiên cứu và phát triển giải pháp dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên – độ tuổi mà nhu cầu duy trì sức khỏe, thể trạng và chất lượng sống ngày càng được quan tâm. Với thế hệ 1976, hành trình nửa đời cùng Vinamilk không dừng lại ở ký ức mà còn là sự lựa chọn dinh dưỡng đến từ sự hiểu biết rõ hơn về nhu cầu sức khỏe của bản thân, gia đình và chất lượng, uy tín của thương hiệu. Từ niềm tin đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, Vinamilk Sure ngày nay tiếp tục hiện diện như một người bạn đồng hành quen thuộc, cùng người tiêu dùng tận hưởng hành trình sống khỏe và sống trọn vẹn sau tuổi 50.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Số 10 Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP.HCM Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent Gold (Dạng bột) Thực phẩm dinh dưỡng y học: Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Diacerna (Dạng bột và dạng lỏng) Thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn ăn uống kém: Vinamilk Sure Gold Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng ít béo, bổ sung Canxi – Vinamilk Sure CanxiPro Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên Y Tế