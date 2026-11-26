Những kết quả đạt được của ngành công nghiệp dược Việt Nam trong giai đoạn 2021–2026 cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý của doanh nghiệp trước yêu cầu chuyển đổi của ngành: Đổi mới sáng tạo phải đi từ năng lực cốt lõi đến giá trị bền vững.

Với một doanh nghiệp có bề dày như Traphaco (thành lập ngày 28/11/1972), thách thức của đổi mới không nằm ở việc thiếu ý tưởng, mà ở nguy cơ dừng lại trong vùng an toàn của những gì đã thành công. Ngành dược còn đặt thêm một điều kiện khắt khe: Mọi thay đổi đều phải đi cùng chuẩn mực chất lượng và yêu cầu tuân thủ rất chặt chẽ.

Bài toán của một doanh nghiệp hơn nửa thế kỷ

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 diễn ra ngày 5/10/2026, Tổng Giám đốc Traphaco Đào Thúy Hà tham gia tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi bền vững doanh nghiệp: Từ ý tưởng đến triển khai”. Quan điểm được bà chia sẻ là đổi mới sáng tạo phải đi từ năng lực cốt lõi đến giá trị bền vững. Đổi mới thực chất không chỉ là có thêm sản phẩm hay mua thêm công nghệ, mà là xây dựng năng lực nội tại để hấp thụ, vận hành và tiến tới làm chủ công nghệ. Mỗi ý tưởng cần có người chịu trách nhiệm, tiêu chuẩn chất lượng, chỉ số đo lường và khả năng nhân rộng; Tốc độ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng, dữ liệu tin cậy và khả năng kiểm soát.

Năm 2026, Traphaco xác định tinh thần hành động “Tốc độ thực thi – Năng suất bứt phá”. Cách hiện thực hóa tinh thần này cho thấy đổi mới là quá trình kế thừa và nâng tầm năng lực cốt lõi, không phải sự thay thế giá trị truyền thống.

Hai trụ cột chiến lược và một cơ cấu đang dịch chuyển

Chiến lược hiện nay của Traphaco được định hình bằng hai trụ cột: Đông dược cao cấp và Tân dược chất lượng cao. Để phục vụ chiến lược này, doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu phát triển với hai phòng Nghiên cứu phát triển riêng cho Đông dược và Tân dược, cùng Phòng Chuyển giao công nghệ đẩy mạnh hợp tác với cổ đông chiến lược Daewoong (Hàn Quốc).

Traphaco và Daewoong khởi động chuyển giao công nghệ giai đoạn 3, bước phát triển mới trong hợp tác

Kết quả của đầu tư nghiên cứu được phản ánh qua số liệu: Giai đoạn 2021–2025, Traphaco đưa 73 sản phẩm mới ra thị trường. Riêng năm 2025, các sản phẩm mới triển khai từ năm 2021 đóng góp tương đương 12% doanh thu hợp nhất. Cơ cấu doanh thu cũng dịch chuyển rõ nét: Tỷ trọng Tân dược tăng từ 33% năm 2021 lên hơn 40 % năm 2025.

Ở trụ cột Đông dược, hướng đi là kế thừa thay vì thay thế. Dòng Premium là một ví dụ: Boganic Premium và Cebraton Premium được nghiên cứu phát triển công thức thế hệ mới trên nền hai thương hiệu quen thuộc theo hướng kết hợp tinh hoa y dược cổ truyền Việt Nam và khoa học công nghệ hiện đại. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Boganic Premium tiếp tục tăng 88%, Cebraton Premium gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nền móng của trụ cột Đông dược là chuỗi giá trị dược liệu từ gốc: Traphaco xây dựng vùng trồng theo mô hình liên kết “Bốn nhà” do doanh nghiệp dẫn dắt; Tháng 5/2026, vùng Sinh địa trở thành vùng dược liệu thứ 14 của doanh nghiệp đạt chuẩn GACP-WHO.

Chuyển giao công nghệ: Thước đo là năng lực được tích lũy

Ở trụ cột Tân dược, hợp tác với Daewoong là kênh tiếp nhận công nghệ bào chế hiện đại. Sau 7 năm đồng hành kể từ 2019, hai bên đã ký kết 3 giai đoạn chuyển giao công nghệ với 34 sản phẩm. Traphaco hiện sở hữu 16 số đăng ký thuốc nhận chuyển giao công nghệ; Đến tháng 10/2026, Nhà máy Traphaco Hưng Yên đã nhận chuyển giao thành công và đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp 13 sản phẩm.

Hội nghị khởi động Dự án chuyển giao công nghệ giai đoạn 3 với đối tác Daewoong, Hàn Quốc

Về hiệu quả thị trường, 10 tháng năm 2026, doanh thu tân dược tại kênh bệnh viện tăng 42%, nhóm sản phẩm chuyển giao công nghệ tăng 60% so với cùng kỳ. Điều doanh nghiệp coi trọng hơn là đội ngũ kỹ thuật được trực tiếp học hỏi chuyên gia đối tác ở các khâu phát triển công thức, nghiên cứu quy trình, sản xuất thử nghiệm, thẩm định quy trình và kiểm soát chất lượng – để đi từ tiếp nhận, vận hành đến chủ động làm chủ.

Chất lượng và dữ liệu: Điều kiện để tốc độ không đánh đổi chuẩn mực

Năm 2025, Traphaco đầu tư, nâng cấp 186 thiết bị phân tích, kiểm nghiệm và đưa hệ thống quản lý phòng thí nghiệm LMS vào vận hành. Năm 2026, một nhóm cán bộ trẻ – trong đó có nhiều người thuộc thế hệ Gen Z trực tiếp xây dựng hệ thống phần mềm quản lý chất lượng (QMS) tích hợp AI cho quản lý hồ sơ nhà cung ứng nguyên liệu trong chưa đầy 6 tháng; Thời gian nhập thông tin nhà cung ứng giảm hơn 90% so với thủ công và theo ước tính của doanh nghiệp, tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng so với phương án mua phần mềm bên ngoài. AI chỉ hỗ trợ xử lý dữ liệu; Trách nhiệm phê duyệt vẫn thuộc về cán bộ chất lượng. Ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh nằm ở việc doanh nghiệp làm chủ dữ liệu, thuật toán và giảm phụ thuộc vào phần mềm thương mại.

Đổi mới mô hình kinh doanh và quản trị

Đổi mới cũng diễn ra ở cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Traphaco tái cấu trúc hệ thống kinh doanh, thành lập đơn vị logistics chuyên trách và mở rộng kênh chuỗi nhà thuốc, bệnh viện, thương mại điện tử. Kênh thương mại điện tử từ hoạt động quy mô nhỏ đã trở thành kênh có đóng góp đáng kể: Doanh thu 10 tháng năm 2026 gấp 8 lần cùng kỳ năm 2025. Kênh chuỗi nhà thuốc hiện đại duy trì tăng trưởng cao nhờ hợp tác chiều sâu, chuyển từ quan hệ điểm bán sang quan hệ đối tác.

Ở tầng quản trị, năm 2026 Traphaco triển khai 11 ứng dụng AI, trong đó 9 ứng dụng đang vận hành. Doanh nghiệp bước đầu hình thành nền tảng dữ liệu tập trung, kết nối DMS–ERP–BI. Tốc độ đi kèm kỷ luật: Nội dung số được duyệt qua hai lớp – rà soát bằng công cụ AI và thẩm định chuyên môn dược trước khi đăng.Lộ trình 2026–2030: Nâng chuẩn sản xuất, mở rộng hợp tác

Traphaco đang hướng tới xây dựng nhà máy thuốc dạng rắn theo tiêu chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, với kế hoạch đầu tư 698 tỷ đồng giai đoạn 2026–2029. Mục tiêu là nâng chuẩn sản xuất, từng bước đưa dược phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế

Nhân viên vận hành hệ thống sản xuất tự động đạt chuẩn GMP-WHO

Bước vào giai đoạn chiến lược 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2040, Traphaco kiên định sứ mệnh “Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người”, với mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam cung cấp các sản phẩm – dịch vụ về chăm sóc sức khỏe toàn diện. Để đạt mục tiêu này, Traphaco tập trung phát triển danh mục “Đông dược cao cấp – Tân dược chất lượng cao”, ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp, triển khai nhà máy đạt chuẩn EU-GMP và tiếp tục định vị thương hiệu gắn với giá trị xanh, công nghệ và uy tín.

Những nỗ lực bền bỉ ấy tiếp tục được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín trong năm 2026: 8 thương hiệu sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ tám liên tiếp; Top 10 Sao Vàng đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI); “Hat-trick” danh hiệu do Forbes Việt Nam bình chọn: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất, Top 50 Thương hiệu dẫn đầu và Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG, cùng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Traphaco được Forbes Việt Nam vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026

Traphaco lần thứ 8 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Ở tuổi 54, Traphaco khẳng định một lựa chọn phát triển nhất quán: năng lực cạnh tranh bền vững không đến từ những bước đi tách rời nền tảng, mà được kiến tạo từ nội lực tích lũy qua nhiều thế hệ và không ngừng được nâng tầm bằng khoa học công nghệ – từ vùng dược liệu, phòng kiểm nghiệm, dây chuyền sản xuất đến mô hình kinh doanh. Đó cũng là cách một thương hiệu dược Việt góp phần vào sự phát triển của ngành dược nước nhà.

Ở chặng đường 54 năm, nền tảng của đổi mới sáng tạo tại Traphaco luôn là chất lượng, năng lực nghiên cứu khoa học và niềm tin thương hiệu được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Đổi mới không thay thế giá trị truyền thống, mà kế thừa và nâng tầm năng lực cốt lõi bằng khoa học công nghệ, con người, quản trị hiện đại và khả năng thực thi – qua đó tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững cho một doanh nghiệp dược Việt Nam.