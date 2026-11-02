Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình đồng hành với nông dân phát triển chăn nuôi

Những năm trước đây, kinh tế của gia đình ông Nguyễn Trí Dũng ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) chủ yếu dựa vào rừng keo và chăn nuôi gia súc với quy mô nhỏ. Nguồn thu không ổn định, việc đầu tư mở rộng sản xuất còn nhỏ lẻ. Cuối năm 2024, khi ông Dũng tiếp cận nguồn vốn vay lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh cá nhân từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình.

Hiện trang trại của gia đình ông Nguyễn Trí Dũng đang nuôi 26 con chồn hương

Có được nguồn vốn vay ưu đãi, ông Nguyễn Trí Dũng quyết định đầu tư phát triển trang trại tổng hợp, từ nuôi chồn đến trồng rừng, nuôi heo, trồng cây ăn quả, gà vịt. Hiện trang trại của gia đình đang nuôi 26 con chồn hương. Đây là loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế, được nuôi sinh sản theo quy định và dưới sự giám sát của lực lượng kiểm lâm.

Từ nguồn vốn vay được tiếp cận, ông Dũng đầu tư nuôi con lợn, đàn gà thả vườn, khoảng 20 ha keo lai, cùng nhiều loại cây ăn quả như cam, chuối, mít, dứa. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, điều quan trọng không chỉ là có thêm vốn đầu tư mà còn phải biết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương.

“Cũng cảm ơn bên Ngân hàng Agribank tạo điệu kiện hỗ trợ cho gia đình vay vốn kèm theo số vốn mình có sẵn để mở mang thêm chăn nuôi và cây trồng có giá trị hơn. Nếu chỉ dùng vốn của gia đình để mở mang làm ăn thì rất là khó, không bao giờ làm nổi. May có nhờ chính quyền địa phương, bên ngân hàng Agribank giúp cho mình vay thêm, mình mở rộng đầu tư thì kinh tế phát triển hơn”, ông Nguyễn Trí Dũng cho hay.

Đến nay, dư nợ của ông Nguyễn Trí Dũng tại Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình là khoảng 1 tỷ đồng được sử dụng để phục vụ phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt.

Nhiều khách hàng ở vùng sâu, vùng xa tại khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Trị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

Cũng như ông Dũng năm 2014, bà Đặng Thị Ánh tại tổ dân phố Thuận Ninh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị vay 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để đầu tư chăn nuôi lợn. Trang trại ăn nên làm ra với hơn 150 con lợn nái cùng hơn 1.200 con lợn thịt. Thế nhưng trận lũ lịch sử bất ngờ ập đến vào năm 2016 khiến bà trắng tay. Gần 11 tỷ đồng trôi theo nước dữ.

Sau khi được cán bộ tín dụng Agribank thăm hỏi, chia sẻ và động viên, cuối năm 2016 bà Ánh quyết định thế chấp vay 5 tỷ đồng tiếp tục đầu tư tái sản xuất. Bà Đặng Thị Ánh kể chuyện làm ăn: “Sau thiệt hại, ai cũng động viên vay để làm lại đi. Thế là tui liều vay làm lại và gặp may mắn cõ lãi. Ban đầu là vay 5 tỷ để làm lại để mở rộng từ từ, nhập heo về, vừa heo nái vừa heo thịt, một bên là heo nái, bởi 5 tháng sau mới sinh heo con, khi đó nó chậm đàn của mình nên tôi nhập cả heo thịt về nuôi, heo thịt thì nuôi chỉ 3 tháng đã xuất chuồng, bán lấy lại vốn được rồi. Làm rồi trả được nợ, ngày nào cũng làm việc với Agribank giống như một gia đình”.

Sau nhiều năm, đàn lợn do bà Ánh chăn nuôi được khôi phục, quy mô trang trại trở lại gần mức trước trận lũ. Hiện trang trại của bà Ánh duy trì 100 lợn nái, 1.000 lợn thịt, mỗi năm xuất bán gần 2 nghìn lợn thịt, doanh thu gần 11 tỷ đồng. Còn trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Phạm Ngọc Duyễn, ở thôn Cao Quảng, xã Tuyên Hóa là một minh chứng sinh động cho nghị lực vươn lên làm giàu của người nông dân miền núi.

Nhân viên Agribank trao đổi với Đặng Thị Ánh

Từ một hộ chăn nuôi nhỏ với vài con bò, dăm bảy con lợn, nhờ vốn vay của Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình, đến nay, trang trại của ông Duyễn đã có gần 20 con bò thịt, gần 300 con lợn, gần 20ha đất trồng keo và một khu thu mua gỗ rừng trồng. Từ hoạt động chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận 300 - 400 triệu đồng, có của ăn của để. Lợi nhuận hàng năm, ngoài trang trải cuộc sống, ông Duyễn tái đầu tư, mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất.

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình đã đến được với nhiều đối tượng khách hàng là nhà nông. Nhiều khách hàng ở vùng sâu, vùng xa tại khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Trị đã được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Trương Văn Điệp, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình thông tin, tính đến cuối tháng 10/2026, nông dân chiếm 70% khách hàng của đơn vị. Khách hàng đều sử dụng vốn đúng mục đích, sản xuất kinh doanh hiệu quả và trả nợ đúng lộ trình.

“Chúng tôi tranh thủ tận dụng mạng lưới mà chúng tôi đnag có đó là các chi nhánh loại 2 và các phòng giao dịch và chúng tôi mở rộng xuống tất cả các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Kệnh truyền tải vốn mà chi nhánh đang làm rất hiệu quả đối với bà con nông dân đó là cho vay thông qua tổ vay vốn. Thông qua tổ vay vốn, người nông dân có điều kiện tốt hơn để tiếp cận được các nguồn vốn giả rẻ, giảm chi phí đi lại. Vì thực ra, bà con không phải lên ngân hàng để giao dịch nên tiết giảm rất nhiều chi phí của bà con”, ông Điệp cho biết.