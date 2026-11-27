Gia đình bà Bùi Thị Thu Cúc và ông Trần Văn Lẹ tại xã Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) thiết lập quan hệ tín dụng với Agribank từ năm 2016. Đến nay, gia đình ông bà đã được ngân hàng tin tưởng cấp hạn mức tín dụng lên tới 3,2 tỷ đồng. Nhờ nguồn lực này, gia đình đã đầu tư 36 lồng nuôi cá có giá trị kinh tế cao như cá bớp, cá hồng mỹ, cá chim, cá mú. Mỗi năm trang trại cung ứng trên 20 tấn hải sản, lợi nhuận bình quân dao động từ 800 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng/năm, tùy theo giá cả thị trường mang lại nguồn thu nhập ổn định và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi cho biết, xã xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm phát triển thường hướng vào khai thác lợi thế địa phương (ven biển, sông hồ, mặt nước), nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cả xã hiện có hàng trăm hộ nuôi trồng cùng đội tàu khai thác xa bờ hùng hậu với khoảng 580 chiếc. Điểm tựa từ nguồn vốn tín dụng đóng vai trò đặt biệt quan trọng. Trong đó, vốn tín dụng của Agribank là chủ lực đối với vùng nông thôn ven biển này.

Công ty TNHH Ngọc Châu do ông Nguyễn Ngọc Châu làm Giám đốc chuyên nuôi trồng thủy sản cũng được Agribank duy trì mối quan hệ tín dụng từ năm 2001. Từ những khoản vay khiêm tốn chỉ vài chục triệu đồng, đến nay dư nợ của doanh nghiệp tại Agribank đã đạt gần 18 tỷ đồng.

Cán bộ tín dụng Agribank Bình Định đến thăm mô hình nuôi tôm của Công ty TNHH Ngọc Châu

Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp đầu tư hệ thống hơn 40 hồ nuôi tôm thâm canh, với mức đầu tư bình quân mỗi hồ từ 600 - 700 triệu đồng. Với năng suất ổn định 6 - 8 tấn/hồ/vụ và duy trì đều đặn 2 vụ mỗi năm, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế vững chắc cho doanh nghiệp, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế vùng ven biển.

Ông Nguyễn Đắc Dũng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định cho biết, trong những năm qua, Chi nhánh luôn xác định việc đồng hành với người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp; đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ xuyên suốt, giữ vai trò của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực tài chính. Dư nợ tín dụng của chi nhánh hiện chủ yếu tập trung vào khu vực “tam nông”, bao gồm hộ sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Agribank đồng hành với ngư dân phát triển nuôi trồng thủy sản

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, ven biển, Agribank tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn thuận lợi, phục vụ sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Trong quá trình cho vay, chi nhánh chú trọng công tác thẩm định, đánh giá phương án sản xuất - kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng cũng như yếu tố thị trường. Đồng thời, chi nhánh ưu tiên các mô hình sản xuất có hiệu quả, có liên kết trong chuỗi giá trị và có đầu ra ổn định. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi tình hình sản xuất của khách hàng để kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm an toàn vốn.

Tính đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay của Agribank Chi nhánh Bình Định đạt hơn hơn 21.000 tỷ đồng; trong đó dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 79%. Thông qua nguồn vốn tín dụng, người dân và doanh nghiệp có điều kiện đầu tư mở rộng nuôi trồng, đánh bắt và chế biển hải sản, nâng cao hiệu quả và từng bước chuyển đổi theo hướng bền vững hơn.