Trong đó, dư nợ cho vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 80% tổng dư nợ. Đây là tỷ trọng đáng kể, phản ánh sự tập trung nguồn lực của ngân hàng vào khu vực kinh tế nông thôn, nơi sinh kế của phần lớn người dân vẫn gắn với sản xuất nông nghiệp.

Nhiều hộ dân vay vốn ngân hàng trồng tiêu và cà phê

Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ cho vay liên quan đến lĩnh vực cà phê và chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao. Việc tập trung vốn vào những lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, giúp người dân chủ động nguồn lực đầu tư, tái canh, chăm sóc vườn cây, phát triển đàn vật nuôi, góp phần duy trì chuỗi sản xuất, thu mua và chế biến nông sản.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai còn triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất và ứng dụng công nghệ. Đến nay, Chi nhánh triển khai 10 chương trình, chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân theo định hướng của Agribank...

Việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, thiết kế các chương trình ưu đãi theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng vốn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, khuyến khích người dân thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ và phát triển theo hướng thân thiện với môi trường.

Từ nguồn vốn vay ngân hàng nhiều hộ đầu tư mô hình sản xuất, thoát nghèo bền vững

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai cho biết, địa bàn tỉnh Gia Lai cũ có thế mạnh đặc trưng về phát triển cây công nghiệp, nhất là cà phê, hồ tiêu, cao su và các loại cây ăn trái. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu đối với hoạt động tín dụng ngân hàng trong việc bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu vốn và tổ chức đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN và Agribank, Chi nhánh tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên đưa vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn, ngân hàng chú trọng đồng hành với nông hộ trong quá trình sử dụng vốn, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao giá trị sản xuất.