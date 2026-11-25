Thông qua hoạt động của xe lưu động, Agribank còn tiếp cận được nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn.

Nhiều nông dân ở vùng nông thôn thành phố Huế được tiếp cận vốn vay

Bằng việc kết hợp điểm giao dịch lưu động với cho vay qua tổ vay vốn, Agribank Chi nhánh Huế đã khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư cho “tam nông”, cải thiện đời sống của người dân, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, tạo cơ hội cho các hộ thu nhập thấp không có tài sản thế chấp tiếp cận được ngồn vốn vay với thủ tục đơn giản, tiện lợi.

Để nâng cao hiệu quả của những chuyến xe lưu động, Agribank Chi nhánh Huế tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh hình thức cho vay qua tổ, nhóm để chuyển tải nguồn vốn đến với người dân. Đồng thời, tăng cường cho vay tiêu dùng, rút ngắn các thủ tục để hỗ trợ giải ngân nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất của người dân, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”; tổ chức các hình thức tuyên truyền, quảng bá về những phiên giao dịch lưu động, góp phần lan tỏa tín dụng tam nông.

Cho vay bằng hình thức xe lưu động tại thành phố Huế

Ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh Huế cho biết: "Xe của ngân hàng đến tận trụ sở của xã, người dân chỉ có việc đến và giao dịch ngân hàng thôi. Người dân được phục vụ tốt hơn. Hiện nay, Agribank còn duy trì hơn 10 điểm và một tháng là đi gần đến 22 ngày. Từ Phong Điền Phú Lộc, ngày nào cũng có điểm giao dịch lưu động hoạt động, tức là ngày hôm nay ở xã này thì ngày mai sang xã kia, liên tục, liên tục của các chi nhánh. Người dân rút ngắn quãng đường đi lại, toàn bộ hồ sơ là mình làm ở ngân hàng, làm sẵn ở nhà hết rồi, xuống đó, khách hành chỉ việc ký và nhận tiền".