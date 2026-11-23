Song song với việc củng cố các tổ vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế vườn, rừng; đơn vị còn tích cực hỗ trợ kinh phí xây nhà ở tặng các hộ khó khăn vùng thiên tai.

Đến thời điểm này, Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam thực hiện đạt tổng dư nợ hơn 942 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ nông nghiệp, nông thôn đạt 852 tỷ đồng, tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chiếm 90,44%. Người dân vay vốn sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế vườn, phát triển cây trồng và vật nuôi, mức độ vay vốn của người dân chủ yếu là nhỏ lẻ.

Ông Đỗ Hoàng Phương - Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tiên Phước - bên phải trao tiền hỗ trợ khắc phục bão lũ tại xã Lãnh Ngọc (Ảnh: NH)

Nhận thức việc vay vốn và trả nợ của người dân khu vực Tiên Phước rất tốt, tổng nợ xấu đến thời điểm này là 322 triệu đồng, giảm 213 triệu đồng so với đầu năm. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh hiện tại dưới 0,03%, một số hộ khó khăn chỉ chậm trả tạm thời. Sau khi hợp nhất tỉnh và thực hiện Chính quyền địa phương 2 cấp, Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể trong khu vực 4 xã thuộc địa bàn quản lý củng cố 26 tổ vay vốn với 366 thành viên, cho vay qua tổ đạt gần 50 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam cho biết, Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng về nhu cầu vốn của người dân: “Ban lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ tín dụng bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân vay vốn cũng như sử dụng vốn đúng mục đích, chủ yếu là vốn cho nông nghiệp, nông thôn, phát triển rừng và trang trại, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả đúng mục đích, góp phần tăng trưởng kinh tế. Ở đây chủ yếu là kinh tế vườn, rừng, trồng trọt chăn nuôi là chủ yếu, kinh tế hộ là quan trọng nhất. Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh giải ngân qua tổ vay vốn để cho người dân dễ tiếp cận vốn ngân hàng”.

Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam hỗ trợ gia đình nghèo kinh phí xây nhà mới (Ảnh: NH)

Kinh doanh hiệu quả, nợ xấu giảm, Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam dành sự quan tâm công tác an sinh xã hội. Đợt mưa lũ vào cuối năm 2025 ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sinh hoạt người dân địa bàn 4 xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước cũ), trong đó xã Lãnh Ngọc là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam thực hiện chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” trên địa bàn 4 xã Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước cũ). Tổng kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ khó khăn với số tiền 300 triệu đồng.

Agribank sẵn sàng đồng hành với nông dân phát triển kinh tế

Ông Đỗ Hoàng Phương, Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tiên Phước Quảng Nam cho biết: "Từ nhiều năm nay, Agribank luôn quan tâm, bố trí hỗ trợ kinh phí, dành nguồn lực lớn để thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Phước cũ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến xuân về, Chi nhánh luôn trích một phần kinh phí để trao tặng quà đến bà con hoàn cảnh khó khăn”.