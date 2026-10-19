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Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Thứ Hai, 14:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về ổn định, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Agribank chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí vốn, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, từ ngày 19/10, Agribank tiếp tục dành nguồn lực tài chính để triển khai các chính sách giảm lãi suất cho vay, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm của ngân hàng thương mại nhà nước trong đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

agribank trien khai giam lai suat cho vay toi 2,0 nam hinh anh 1
Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chủ động giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Với vai trò dẫn dắt cung ứng vốn cho nền kinh tế, hiện nay, dư nợ cho vay của Agribank đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Riêng trong tháng 9/2026, dư nợ tín dụng tăng khoảng 36 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự chủ động của Agribank trong đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm quốc gia.

Mặc dù chi phí vốn đầu vào gia tăng đáng kể, Agribank nỗ lực kiểm soát mức tăng lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lãi suất huy động bình quân đạt khoảng 5,45%/năm, tăng 1,6% so với đầu năm, trong khi lãi suất cho vay bình quân tăng 1,49%/năm. Agribank đã chủ động cân đối nguồn lực, chấp nhận thu hẹp một phần chênh lệch lãi suất đầu vào – đầu ra để duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Song song với công tác điều hành lãi suất, Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu tiên, ưu đãi hướng tới nhiều đối tượng khách hàng như cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ cho vay ưu đãi đạt khoảng 275.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay bình quân khoảng 6,6%/năm, thấp hơn khoảng 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường; mức giảm thu nhập lãi của Agribank lên tới 6.000 tỷ đồng.

agribank trien khai giam lai suat cho vay toi 2,0 nam hinh anh 2

Triển khai ngay chính sách giảm lãi suất cho vay

Từ ngày 19/10, Agribank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm so với lãi suất thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân duy trì, mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế theo mục tiêu định hướng.

Bên cạnh chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng từ tháng 8/2026 đến năm 2028, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới với lãi suất cho vay thấp hơn 1–2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank. 

Thông qua các chương trình giảm lãi suất cho vay, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đây là cam kết thiết thực, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Agribank trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn

Bên cạnh các giải pháp điều hành lãi suất và tín dụng, Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, số hóa quy trình nghiệp vụ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí vận hành, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính, tín dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay bền vững trong thời gian tới.

Đồng hành cùng phát triển kinh tế

Với vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiếp tục chủ động cân đối hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, duy trì năng lực cung ứng tín dụng và bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế một cách bền vững.

CTV An An/VOV.VN
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