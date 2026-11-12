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An ninh năng lượng quốc gia và 5 nhiệm vụ cấp bách phía trước

Thứ Năm, 09:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Từ Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia 2026, Bộ Công Thương xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hành động thực chất, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Chung sức kiến tạo nền năng lượng tự chủ

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 và công bố báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026. Diễn đàn có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số” đã hoàn thành chương trình đề ra.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu kết luận Diễn đàn

Diễn đàn đã lắng nghe ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị chức năng, ý kiến trao đổi của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn, nhiều đề xuất có giá trị tham khảo cho công tác hoạch định và thực thi chính sách.

“Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã dành thời gian tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết”, Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ.

5 nhiệm vụ cấp thiết

Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia được công bố hôm nay, các tham luận và ý kiến thảo luận, Bộ Công Thương tiếp thu các nhóm giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện thể chế. Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đang trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ngay sau khi Luật được thông qua, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn, trong đó ưu tiên cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện, phân bổ rủi ro cho dự án điện khí và điện gió ngoài khơi, cơ chế cho lưu trữ năng lượng và mua bán điện trực tiếp. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các chính sách, giải pháp tài chính nhằm huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển năng lượng.

Hai là, bảo đảm đủ điện cho năm 2027, năm 2028 và giai đoạn đến năm 2030. Bộ Công Thương sẽ triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện. Đối với các công trình nguồn điện, lưới điện bắt buộc phải đưa vào vận hành trong năm 2027, cần xác định rõ các mốc tiến độ cụ thể, tập trung triển khai thực hiện bằng được, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng và giải pháp phòng ngừa rủi ro.

Ba là, nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung nhiên liệu. Chuyển mạnh từ ứng phó sự việc sang chủ động quản trị rủi ro; đa dạng hóa thị trường, nguồn và tuyến vận tải nhập khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng và than; gắn kế hoạch cung ứng nhiên liệu với phương thức vận hành hệ thống điện. Xây dựng lộ trình nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia.

Bốn là, điều hành dựa trên dữ liệu. Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam được công bố hôm nay sẽ trở thành ấn phẩm thường niên, theo dõi liên tục việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 70-NQ/TW. Cùng với Hệ thống thông tin năng lượng quốc gia dự kiến vận hành năm 2027, đây là công cụ để dự báo, cảnh báo sớm và xây dựng kịch bản điều hành.

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Quang cảnh Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026

Năm là, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng gắn với tiết kiệm năng lượng và tự chủ công nghệ. Chuyển dịch năng lượng phải bảo đảm an toàn hệ thống, chi phí hợp lý và cam kết giảm phát thải. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg về tiết kiệm điện; đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhất là giờ cao điểm.

Sau Diễn đàn này, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đề nghị các cơ quan chức năng, căn cứ nhiệm vụ được giao tổng hợp đầy đủ ý kiến thành bộ khuyến nghị chính sách, trong đó mỗi khuyến nghị nêu rõ vấn đề, giải pháp, cơ quan chịu trách nhiệm và mốc thời gian, báo cáo lãnh đạo Bộ. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương sẽ được xử lý ngay; kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện các khuyến nghị năm nay sẽ được đánh giá công khai tại Diễn đàn năm 2027. Với cách làm đó, Diễn đàn sẽ là kênh đối thoại chính sách thực chất, có trách nhiệm giải trình, tránh hình thức.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đồng thời là yêu cầu cấp bách trước mắt. Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để năng lượng thực sự trở thành mạch máu của tăng trưởng.

CTV An An/VOV.VN
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