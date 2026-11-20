Sự kiện "Bạc di sản - Mây thơm ngang đời" và ra mắt 500 set trống đồng vàng bạc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam của Ancarat diễn ra trong hai ngày 21–22/11/2026 tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, TP.HCM), mở cửa miễn phí đón mọi người đến tham quan và trải nghiệm.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mộc mạc, sâu lắng của chất liệu bạc trong đời sống truyền thống kết hợp cùng hương trà Việt thanh tao, “Bạc Di Sản – Mây Thơm Ngang Đời” mở ra không gian giao thoa giữa mỹ thuật kim hoàn, cổ vật – tiền cổ và nghệ thuật thưởng trà.

Tại sự kiện, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng không gian trưng bày bạc di sản: Khám phá các tác phẩm và sản phẩm bạc gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng và nhịp sống truyền thống của người Việt;

Trải nghiệm chế tác bạc thủ công: Tham gia workshop làm vòng tay bạc và khắc tên cá nhân hóa dưới sự hướng dẫn, tạo cơ hội tự tay lưu giữ dấu ấn riêng trên chất liệu bạc truyền thống.

Thưởng lãm trà Việt: Lắng nghe, cảm nhận và trải nghiệm tinh hoa văn hóa thưởng trà truyền thống Việt Nam cùng Tea Connect US.

Đặc biệt, nhân sự kiện này, Ancarat cũng phát hành giới hạn 500 set Trống Đồng vàng bạc kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Những phiên bản này mang ý nghĩa biểu trưng cho cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc.

Mỗi set phiên bản giới hạn gồm: 01 Trống Đồng vàng 9999, trọng lượng 1 phân và 01 Trống Đồng bạc 999 – trọng lượng 1 lượng.

300 set Trống Đồng vàng bạc này sẽ được bán trực tiếp tại sự kiện, sau đó tiếp tục mở bán vào ngày 22/11 trên website của Ancarat.