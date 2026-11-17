Bất ngờ nguyên liệu Vinamilk trong thực đơn tiệc sinh nhật nhà vua Anh
Thứ Ba, 15:38, 17/11/2026
VOV.VN - Bánh scone, món bánh biểu tượng của văn hóa trà chiều Anh, được các đầu bếp Sofitel biến tấu với sữa chua uống Vinamilk Green Farm trong thực đơn tiệc sinh nhật Nhà vua Anh năm 2026 tại TP.HCM.
VOV.VN - Vinamilk ghi dấu ấn tại hai bảng xếp hạng doanh nghiệp năm 2026 khi dẫn đầu danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam của Forbes Việt Nam với giá trị thương hiệu khoảng 3,32 tỷ USD, đồng thời có năm thứ 15 liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Nhịp Cầu Đầu Tư.
VOV.VN - Vinamilk công bố kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2026 có doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết quả này được ghi nhận đến từ việc đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên nhiều nền tảng và nâng cao hiệu quả vận hành.
VOV.VN - Vinamilk công bố kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2026 có doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết quả này được ghi nhận đến từ việc đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên nhiều nền tảng và nâng cao hiệu quả vận hành.
VOV.VN - Từ bài đăng Facebook, những lần ghé cửa hàng đến các hoạt động cuối tuần, Vinamilk góp phần đưa kiến thức an toàn số đến với phụ huynh và học sinh, giúp các gia đình Việt hiểu thêm về cách bảo vệ trẻ em trên mạng.
VOV.VN - Từ bài đăng Facebook, những lần ghé cửa hàng đến các hoạt động cuối tuần, Vinamilk góp phần đưa kiến thức an toàn số đến với phụ huynh và học sinh, giúp các gia đình Việt hiểu thêm về cách bảo vệ trẻ em trên mạng.