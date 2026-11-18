Tham dự chương trình, về phía Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có TS.BS. Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng liên quan. Về phía Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh có ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Dương Trọng Hiền – Trưởng phòng Kế hoạch nguyên liệu, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Giường bệnh và tủ đầu giường là những trang thiết bị thiết yếu, gắn liền với quá trình điều trị, chăm sóc và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh tại Bệnh viện. Việc được bổ sung các trang thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong quá trình điều trị mà còn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi, hướng tới xây dựng môi trường bệnh viện khang trang, tiện nghi và thân thiện.

Tại chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh đã biểu trưng tài trợ 150 giường bệnh và 150 tủ đầu giường cho Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh chia sẻ mong muốn được đồng hành cùng Bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Qua hoạt động này, Công ty kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian điều trị và nghỉ ngơi thuận tiện, thoải mái hơn cho người bệnh. Đồng thời, Công ty bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện trong các hoạt động có ý nghĩa vì cộng đồng trong thời gian tới.

Thay mặt Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, TS.BS. Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành thiết thực của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Công ty có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung trang thiết bị, cải thiện điều kiện chăm sóc và phục vụ người bệnh; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp đối với ngành y tế và cộng đồng.

Hoạt động trao tặng diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, càng lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Sự chung tay của doanh nghiệp cùng ngành Y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân chính là một biểu hiện thiết thực của tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng khỏe mạnh và phát triển.