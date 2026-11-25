Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026–2030, lần đầu tiên xác định sinh viên là một trong những nhóm đối tượng ưu tiên và đặt mục tiêu đưa giáo dục tài chính vào hệ thống trường học.

Với BIDV, đây không phải một yêu cầu mới. Suốt ba mùa đồng hành liên tiếp cùng dự án "Vũ trụ đồng tiền" (The Moneyverse), BIDV đã kiên trì xây dựng một nền tảng giáo dục tài chính số chuẩn mực, sáng tạo và có chiều sâu. Từ việc trang bị kiến thức quản trị dòng tiền, hỗ trợ công cụ khởi nghiệp cho đến cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, BIDV đang khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, nâng đỡ hoài bão và trao quyền để mỗi bạn trẻ vững vàng.

"Bùng nổ" một thế hệ cần được trang bị kiến thức tài chính

Bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là Gen Z và Gen Alpha, đang sống trong một không gian số hóa toàn diện chưa từng có trong lịch sử. Họ mở tài khoản ngân hàng số chỉ mất vài phút, mua trước trả sau chỉ cần một cú chạm, đầu tư chứng khoán cũng chỉ cách một lần tải ứng dụng.

Khả năng tiếp cận vay vốn đối với người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đang ngày một dễ dàng hơn khi nhiều ngân hàng có sản phẩm riêng cho đối tượng này. Bộ Tài chính mới đây cũng đã đưa ra dự thảo quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, dự kiến nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, đằng sau sự thành thạo công nghệ và khả năng tiếp xúc các công cụ tài chính từ sớm cũng ẩn chứa một nghịch lý đầy nhạy cảm. Sự bùng nổ của các tiện ích giao dịch dường như hoàn toàn lệch pha với nền tảng kiến thức quản lý tài chính cá nhân. Phần lớn người trẻ bước vào độ tuổi trưởng thành mà chưa từng được đào tạo bài bản về kỹ năng lập ngân sách, phân bổ tài sản, đánh giá rủi ro đầu tư hay quản trị nợ vay.

Hệ quả trực tiếp của khoảng trống tri thức này là tình trạng chi tiêu mất kiểm soát, cuốn theo tâm lý bầy đàn (FOMO) trong các trào lưu đầu tư mạo hiểm và sự gia tăng đáng báo động của các hành vi vay nợ vượt quá khả năng chi trả. Nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ thông tin và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi, giới trẻ lại trở thành nhóm đối tượng rất dễ sập bẫy.

Trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ thông tin và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi, giới trẻ – những người thành thạo công nghệ – lại trở thành nhóm đối tượng dễ bị sập bẫy

Theo Bộ Công an, năm 2025 cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỷ đồng. Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng năm 2025 khu vực người dùng cá nhân do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chỉ ra cứ khoảng 555 người thì 1 người là nạn nhân lừa đảo. Dưới sự nỗ lực của nhiều bên, số vụ lừa đảo có xu hướng suy giảm, nhưng các hình thức lừa đảo không mất đi, mà đang chuyển sang những phương thức tinh vi hơn, trong đó nổi bật là việc lợi dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói và danh tính, gây khó khăn lớn cho người dùng trong việc nhận diện thật – giả.

Không chỉ người già, người yếu thế mà học sinh, sinh viên cũng nằm trong nhóm dễ bị nhắm tới, bởi các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận qua mạng xã hội, game online và các sàn thương mại điện tử, vốn là những không gian quen thuộc với người trẻ.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của "Vũ trụ đồng tiền" mùa 3 (The Moneyverse 2026) đã tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Được khởi động đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam vào ngày 3/3/2026 dưới sự phối hợp tổ chức của Thời báo VTV (VTV Times) và The Moneyverse Company, chương trình khẳng định quy mô và vị thế của chuỗi sự kiện giáo dục tài chính kết hợp giải trí lớn nhất từ trước đến nay dành cho giới trẻ Việt Nam.

Kế thừa tiếng vang dội từ hai mùa giải trước đã thu hút hàng trăm nghìn sinh viên tham gia và tạo ra hàng trăm triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông số, The Moneyverse 2026 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm giáo dục bằng việc giải mã chủ đề rất thời sự: "BIGbang DATA".

Một trong những điểm đột phá lớn nhất của The Moneyverse 2026 chính là sự mở rộng quy mô chưa từng có. Không còn giới hạn trong phạm vi các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, tài chính hay ngân hàng, chương trình đã vươn tới 54 trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

54 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc - quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vũ trụ đồng tiền, vượt xa ranh giới quen thuộc của khối kinh tế – tài chính

Lần đầu tiên, không gian giáo dục tài chính của Vũ trụ đồng tiền đón nhận sự tham gia đông đảo của sinh viên thuộc các khối ngành đặc thù như công an, luật, du lịch, khách sạn, kỹ thuật và nghệ thuật. Sự mở rộng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, bởi tri thức tài chính không phải là đặc quyền của riêng giới chuyên môn mà là kỹ năng sống thiết yếu dành cho mọi công dân trong nền kinh tế số.

Hành trình thi đấu kịch tính và đầy tính thử thách được thiết kế bài bản, trải dài qua các vòng sơ tuyển cấp trường, sơ tuyển toàn quốc, tứ kết, bán kết, vòng đặc biệt All-Stars Startup và chung kết toàn quốc.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng cùng cơ hội việc làm hấp dẫn, chương trình không chỉ mang lại một sân chơi trí tuệ sôi nổi mà còn là bệ phóng thực tế cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất.

Hành trình đồng hành "khác lạ" của BIDV

Nếu như ở nhiều chương trình truyền hình và sân chơi học thuật khác, vai trò của các ngân hàng thương mại thường chỉ dừng lại ở danh vị nhà tài trợ tài chính cùng logo xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, thì BIDV chọn hành trình đồng kiến tạo nội dung.

Xuyên suốt từ những ngày đầu khởi động dự án, BIDV đã tham gia trực tiếp vào việc xây dựng khung giáo trình, thiết kế các tình huống thi đấu và cử đội ngũ chuyên gia hàng đầu trực tiếp sát cánh cùng các sinh viên qua từng vòng thi. Sự xuất hiện của BIDV không mang tính thương mại hóa đơn thuần mà là cam kết về chất lượng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia

Đứng ở vị trí cố vấn và huấn luyện trực tiếp cho các thí sinh là những gương mặt tri thức uy tín bậc nhất trong ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam. Trong đó có thể kể đến Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trường Đào tạo BIDV, và Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV kiêm thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia. Cùng với đội ngũ chuyên gia cao cấp, các lãnh đạo khối ngân hàng bán lẻ và chuyên gia công nghệ từ BIDV, họ không chỉ đóng vai trò "cầm cân nảy mực" trên ghế giám khảo mà còn trực tiếp "cầm tay chỉ việc", tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV

BIDV không chỉ tài trợ tài chính mà còn đồng kiến tạo nội dung – chuyên gia của ngân hàng có mặt trực tiếp qua từng vòng thi

Không dừng lại ở khuôn khổ của một giải đấu, tính bền vững trong chiến lược giáo dục của BIDV tại mùa 3 còn được thể hiện qua việc hệ thống hóa tri thức thành các sản phẩm số hóa có tính lan tỏa rộng rãi. Đáng chú ý là sự ra đời của chuỗi 160 bài giảng số hóa chuẩn mực cùng 16 tập podcast tài chính chuyên sâu. Chuỗi nội dung này được thiết kế theo phong cách hiện đại, ngôn ngữ trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác khoa học, giúp hàng triệu sinh viên trên khắp mọi miền đất nước có thể dễ dàng tiếp cận và tự học mọi lúc, mọi nơi.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Giám đốc BIDV chi nhánh Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài I, trong vai trò giám khảo của chương trình

Đặc biệt, nhằm đáp ứng tinh thần khởi nghiệp ngày càng mạnh mẽ trong giới trẻ, The Moneyverse 2026 và BIDV đã đưa giải pháp công cụ MyShop Pro vào nội dung đào tạo và thực hành kinh doanh. MyShop Pro là nền tảng quản lý bán hàng và tài chính toàn diện do BIDV phát triển, hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và các dự án khởi nghiệp nhỏ tối ưu hóa việc quản lý thu chi, tự động hóa hóa đơn điện tử, theo dõi dòng tiền theo thời gian thực và thực hiện kê khai thuế thuận tiện. Việc đưa MyShop Pro vào chương trình không chỉ giúp các thí sinh giải quyết các bài toán kinh doanh giả định trong vòng thi All-Stars Startup một cách dễ dàng mà còn trang bị cho các bạn trẻ tư duy quản trị tài chính doanh nghiệp minh bạch, bài bản ngay từ những bước đầu lập nghiệp.

Đưa MyShop Pro vào chương trình là một cách trang bị cho các bạn trẻ tư duy quản trị tài chính doanh nghiệp minh bạch, bài bản ngay từ những bước đầu lập nghiệp

Nói đến hệ sinh thái sản phẩm dành cho giới trẻ của BIDV trong chiến dịch này, không thể không nhắc đến "vật phẩm" biểu tượng thẻ BIDV Mastercard Moneyverse. Đây là dòng thẻ ghi nợ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng biệt cho lứa tuổi sinh viên, tích hợp hàng loạt tính năng thanh toán thông minh, bảo mật cao cùng chính sách ưu đãi tích điểm, hoàn tiền và gói bảo hiểm mua sắm trực tuyến vượt trội. Sản phẩm này từng xuất sắc được vinh danh là "Sản phẩm truyền cảm hứng giới trẻ 2024" bởi tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.

Đáng chú ý, vào ngày 17/4/2026 tại Macau, BIDV đã ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi xuất sắc giành Giải Vàng hạng mục "Đổi mới trong tiếp thị đa kênh" (Innovation in Cross-Media Marketing) tại Giải thưởng Kinh doanh Châu Á - Thái Bình Dương (The Stevie Awards Asia-Pacific 2026). Vượt qua hơn 1.000 đề cử nặng ký từ các tổ chức trong khu vực, BIDV trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng cao quý này nhờ mô hình giáo dục tài chính đa nền tảng, sáng tạo và mang lại tác động xã hội sâu rộng.

Sứ mệnh gieo mầm tự do tài chính cho thế hệ tương lai

Đặt trong bức tranh lớn hơn, hành trình ba mùa Vũ trụ đồng tiền không phải một chiến dịch truyền thông đơn lẻ, mà gắn với sứ mệnh phát triển tài chính toàn diện và cam kết ESG mà BIDV theo đuổi.

Theo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, Việt Nam đã đặt hàng loạt mục tiêu đến năm 2030: 95% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp khoảng 30 lần so với GDP, hơn 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được tín dụng, 75% người trưởng thành có lịch sử tín dụng. Đồng thời, chiến lược yêu cầu "thúc đẩy giáo dục tài chính thông qua hệ thống giáo dục chính quy và các chương trình truyền thông... góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng".

Với BIDV, đây là điểm gặp giữa chiến lược quốc gia và định hướng nội tại. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và cập nhật các xu hướng tiên tiến trên thế giới, BIDV còn chủ động mở rộng các hợp tác quốc tế sâu rộng. Tọa đàm chuyên sâu phối hợp cùng Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) với chủ đề "Trang bị năng lực tài chính cho thế hệ trẻ" là một minh chứng tiêu biểu. Tại tọa đàm, các bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực tri thức và thảo luận về việc ứng dụng công nghệ giáo dục tài chính tiên tiến xuyên biên giới. Sự kết nối này không chỉ giúp hoàn thiện nội dung đào tạo tại Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế mà còn mở ra cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với tư duy quản trị tài chính hiện đại của các quốc gia phát triển trong khu vực.

Giáo dục tài chính không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là cam kết phát triển bền vững dài hạn của BIDV nhằm kiến tạo một cộng đồng xã hội thịnh vượng và bền vững

Tác động xã hội từ những nỗ lực của BIDV càng trở nên mạnh mẽ nhờ vị thế là định chế tài chính có quy mô tổng tài sản, mạng lưới hoạt động và tệp khách hàng lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam. Với mạng lưới hàng trăm chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp 34 tỉnh, thành phố cùng nền tảng ngân hàng số BIDV SmartBanking phục vụ hàng chục triệu khách hàng, BIDV sở hữu năng lực thực thi và sức lan tỏa mạnh mẽ mà ít tổ chức nào có được. Nguồn lực đòn bẩy này giúp các thông điệp, chương trình đào tạo và sản phẩm tài chính dành cho giới trẻ nhanh chóng tiếp cận tới từng vùng miền, từng ngôi trường đại học, xóa mờ khoảng cách thụ hưởng dịch vụ giữa các đô thị lớn và các địa phương xa trung tâm.

Chương trình là sân chơi thử thách kiến thức tài chính và khả năng ứng phó với các tình huống tài chính thực tế

Bằng việc gieo những hạt mầm tri thức hôm nay, BIDV đang cùng đất nước nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tự chủ tài chính, sẵn sàng vươn mình trở thành những "CFO" (Giám đốc tài chính) xuất sắc điều hành cuộc đời mình và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của dân tộc.