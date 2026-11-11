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Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026

Thứ Tư, 20:00, 11/11/2026
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VOV.VN - Sáng 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 và công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Báo Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Viện Năng lượng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc Diễn đàn

Tham dự Diễn đàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Tạ Đình Thi.

Về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn chủ trì Diễn đàn. Ngoài ra, tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn năng lượng, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cho biết, Diễn đàn diễn ra sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW và Nghị quyết số 328/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia tiếp tục yêu cầu chuyển mạnh tư duy bảo đảm an ninh năng lượng từ “đủ cung” sang “an toàn - ổn định - tự chủ - bền vững”. Đó là định hướng xuyên suốt để chúng ta cùng nhìn nhận kết quả, chỉ rõ hạn chế và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030. Năng lượng vì vậy phải đi trước một bước; tự chủ năng lượng là nền tảng của tự chủ kinh tế. Nghị quyết số 70-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu định lượng rõ ràng đến năm 2030: Tổng cung năng lượng sơ cấp khoảng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi; tổng công suất các nguồn điện khoảng 183-236 GW hoặc có thể cao hơn tùy nhu cầu hệ thống; tổng sản lượng điện khoảng 560-624 tỷ kWh; các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu trong nước; dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày nhập ròng. Đây là những cam kết chính trị của toàn ngành, là thước đo trực tiếp kết quả công tác chỉ đạo, điều hành.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 và tổ chức xây dựng chuyên trang an ninh năng lượng

Để Diễn đàn đóng góp thiết thực, Thứ trưởng Bộ Công Thương gợi mở 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, về thể chế. Đề nghị các đại biểu nêu cụ thể những vướng mắc còn tồn tại và đề xuất giải pháp để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Thứ hai, về bảo đảm đủ điện năm 2027-2028. Đề nghị Diễn đàn tập trung bàn giải pháp cho miền Bắc trong mùa khô năm 2027, đẩy nhanh các công trình nguồn, lưới bắt buộc vào vận hành năm 2027, đồng thời kiến nghị những quyết định cần đưa ra sớm cho năm 2028.

Thứ ba, về tự chủ nhiên liệu và dự trữ. Bài học Hormuz cho thấy lệ thuộc một nguồn hay một tuyến vận tải là rủi ro lớn nhất. “Tôi mong các chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất giải pháp tăng dự trữ, giảm rủi ro về nguồn và tuyến nhập khẩu”, Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ tư, về dự báo và điều hành. Năm 2026 cho thấy yêu cầu điều hành dựa trên dữ liệu. Đề nghị các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dự báo, kết nối dữ liệu giữa đơn vị cung ứng, khách hàng và cơ quan quản lý.

Thứ năm, về chuyển dịch năng lượng, huy động vốn, tiết kiệm năng lượng và tự chủ công nghệ. Đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trao đổi thẳng thắn về điều kiện để các dự án năng lượng lớn huy động được vốn dài hạn; các doanh nghiệp, viện nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng và cách hợp tác làm chủ công nghệ.

“Tôi tin tưởng Diễn đàn sẽ có nhiều ý kiến tâm huyết, sáng kiến thiết thực và thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới. Bộ Công Thương trân trọng lắng nghe những đóng góp của các đại biểu để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nói.

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Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn năng lượng, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp.

Hơn một năm triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW là chặng đường khởi đầu cho những mục tiêu dài hạn. Những nỗ lực hôm nay cần được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và quyết tâm đưa các định hướng vào cuộc sống.

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Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Sáng 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề: năng lượng tự chủ - mạch máu của tăng trưởng hai con số. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

CTV An An/VOV.VN
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