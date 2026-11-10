English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cận cảnh gần 1.300 công nhân, kỹ sư “đội nắng” chạy đua lắp ray trên công trường

Thứ Ba, 18:37, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trên công trường tuyến tàu điện nhẹ dài 17,59 km tại Phú Quốc, khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công. Hơn 11 km ray đơn đã được lắp đặt, từng bước định hình trục kết nối sân bay với Nam đảo phục vụ APEC 2027.

Cuối tháng 10/2026, công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc rộn tiếng máy hàn, tiếng kim loại va chạm. Các mũi thi công hầm, cầu, nhà ga và lắp đặt đường ray đồng loạt tăng tốc, từng bước định hình tuyến giao thông kết nối sân bay với khu vực hội nghị APEC và các điểm đến du lịch tại Nam Đảo.

Tuyến dài 17,59 km, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, trong đó vốn nhà nước chiếm 70%, Sun Group góp 30%. Ngoài phục vụ APEC 2027, tuyến tàu điện nhẹ LRT được kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng xanh, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và thúc đẩy phát triển đô thị Phú Quốc.

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray, đến cuối tháng 10/2026, công trường đã lắp đặt hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35km ray đơn. Những thanh ray nối tiếp nhau trên nền đường, dần phác họa diện mạo tuyến tàu điện đầu tiên tại Phú Quốc.

can canh gan 1.300 cong nhan, ky su doi nang chay dua lap ray tren cong truong hinh anh 1

Trên công trường với 7 mũi thi công, với 1.200-1.300 kỹ sư và công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục như: nền đường, nhà ga, cầu, hầm và đường ray. 

can canh gan 1.300 cong nhan, ky su doi nang chay dua lap ray tren cong truong hinh anh 2

Toàn bộ cọc khoan nhồi tại các hạng mục hầm, cầu đã hoàn thành. Phần thô các nhà ga đang được thi công, song song với công tác lắp đặt đường ray trên nền đường. Các phần việc được tổ chức đồng thời nhằm duy trì tiến độ và bảo đảm sự phối hợp giữa các hạng mục trên tuyến.

can canh gan 1.300 cong nhan, ky su doi nang chay dua lap ray tren cong truong hinh anh 3

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, nắng nóng bao trùm đảo Ngọc. Trên công trường, công nhân, kỹ sư đội nắng lắp đặt đường ray. Sau mỗi ca làm việc, mồ hôi đọng trên những gương mặt, thấm ướt đẫm quần áo.

Giữa những thanh ray trải dài dưới nắng, anh Hồng Quân (bên trái), người thợ đến từ Huế, miệt mài cùng tổ đội của mình lắp đặt đường ray. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, thấm đẫm vai áo, anh vẫn hào hứng kể về quyết định ra đảo: “Mình xung phong vào Phú Quốc làm việc phục vụ cho các dự án APEC”. 

can canh gan 1.300 cong nhan, ky su doi nang chay dua lap ray tren cong truong hinh anh 4

Những ngày làm việc xa nhà, anh Quân nhớ đứa con mới một tuổi. Với anh, được góp sức vào công trình phục vụ APEC 2027 là niềm tự hào và cũng là câu chuyện muốn kể cho con khi lớn lên.

“Sau này khi công trình thành hình, tôi sẽ rất tự hào kể cho con mình nghe từng đường ray này do chính tay ba cẩn thận lắp đặt”, anh chia sẻ.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT được thiết kế hạn chế giao cắt đồng mức với đường bộ, bố trí cầu vượt hoặc hầm tại các nút giao nhằm giảm xung đột giao thông, bảo đảm hành trình thông suốt. Tại hiện trường, cầu vượt đã thành hình, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp đặt đường ray.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ bổ sung trục vận chuyển kết nối sân bay với Nam đảo, phục vụ đi lại của đại biểu, chuyên gia và các lực lượng tham gia APEC 2027.

Nhiều đoạn đường ray LRT Phú Quốc đã được lắp đặt, dần hiện rõ hình hài như trong phối cảnh. Tuyến có tốc độ thiết kế 70–100 km/h, năng lực vận chuyển dự kiến tối đa 4.500 hành khách/giờ, với thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến khoảng 20 phút.Các đoạn đi ngầm của dự Đặc biệt, đoạn hầm nối tuyến từ đường ĐT 975 vào sân bay Phú Quốc các ống hầm đã hoàn thiện phần kết kếu bê tông cốt thép, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp ray.

Tại buổi làm việc ngày 25/10 với đoàn khảo sát do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết các dự án phục vụ APEC vẫn bám sát kế hoạch, đồng thời cam kết hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2027. 

Theo thiết kế, giai đoạn đầu, tuyến dự kiến vận hành 6–10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm ba toa, sử dụng năng lượng sạch. Toàn dự án có thể khai thác tối đa 14 đoàn tàu. Tuyến có depot riêng, phục vụ hoạt động vận hành và bảo dưỡng phương tiện, hướng tới hình thành hệ thống vận tải công cộng hiện đại tại Phú Quốc.

san_bay_phu_quoc1.jpeg

Sun Group tiếp quản sân bay Phú Quốc từ ACV chuẩn bị cho APEC 2027

VOV.VN - Sun Group chính thức tiếp quản toàn bộ hạ tầng sân bay Phú Quốc từ ACV để đẩy nhanh dự án mở rộng sân bay phục vụ APEC 2027. Việc bàn giao tài sản được hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng, mở đường triển khai nhà ga T2 và các hạng mục then chốt, bảo đảm Phú Quốc sớm đạt công suất 20 triệu khách/năm.

CTV Thanh Huyền/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sun Group hợp tác đưa 2 thương hiệu khách sạn cao cấp nhất thế giới đến Phú Quốc
Sun Group hợp tác đưa 2 thương hiệu khách sạn cao cấp nhất thế giới đến Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 26/10, Sun Group và Marriott International – Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu - đã ký kết hợp tác, đưa 2 thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Sun Group hợp tác đưa 2 thương hiệu khách sạn cao cấp nhất thế giới đến Phú Quốc

Sun Group hợp tác đưa 2 thương hiệu khách sạn cao cấp nhất thế giới đến Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 26/10, Sun Group và Marriott International – Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu - đã ký kết hợp tác, đưa 2 thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Sun Group chính thức mở bán dự án Condotel quốc tế tại Phú Quốc
Sun Group chính thức mở bán dự án Condotel quốc tế tại Phú Quốc

VOV.VN -  Dự án Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đang hút sự chú ý trên thị trường.

Sun Group chính thức mở bán dự án Condotel quốc tế tại Phú Quốc

Sun Group chính thức mở bán dự án Condotel quốc tế tại Phú Quốc

VOV.VN -  Dự án Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đang hút sự chú ý trên thị trường.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng