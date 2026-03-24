CC1 tổ chức Hội nghị Kỹ thuật 2026: Chuẩn hóa tri thức, tăng tốc năng lực thực thi

Hội nghị Kỹ thuật CC1 2026 diễn ra thành công với sự tham gia của khách mời trong và ngoài nước.

Nâng cao chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chất lượng từ gốc

Diễn ra trong bối cảnh ngành xây dựng hạ tầng đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu ngày càng cao, hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là bước đi cụ thể của CC1 trong việc chuẩn hóa tri thức, nâng cao năng lực kỹ thuật và từng bước hiện đại hóa hoạt động thi công.

Hội nghị có sự tham gia của ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CC1, ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1, cùng đại diện Ban Lãnh đạo, đội ngũ kỹ sư, quản lý, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, đại diện các công ty thành viên, khách mời là doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một trong những điểm nổi bật của Hội nghị Kỹ thuật CC1 2026 là các tham luận đi thẳng vào những vấn đề còn tồn tại ở công trường, từ đó làm rõ bản chất của bài toán chất lượng trong thi công đường bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1, nhận định ngành xây dựng đã bước vào giai đoạn mới - không chấp nhận mức đủ tốt mà cần yêu cầu cao hơn, sản phẩm phải chất lượng hơn và hiệu quả hơn. Đối với CC1, doanh nghiệp muốn đảm nhiệm công trình lớn hơn thì cần phải có những ứng dụng thay đổi thực sự.

“Hội nghị mở ra nhằm nhìn thẳng vào thực trạng năng lực thi công, những cập nhật về công nghệ kèm giải pháp mới. Những bài tham luận tích hợp giữa nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm nội bộ cùng kiến thức từ các chuyên gia nước ngoài sẽ góp phần đưa ra các câu trả lời giúp nâng cao chất lượng thi công, đổi mới kỹ thuật và tăng hiệu quả thực thi, tạo ra sự chuyển biến thực sự trên công trường”, ông Lê Bảo Anh nói.

Cũng theo ông Bảo Anh, hội nghị không chỉ là dịp chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn hóa tri thức, nâng chuẩn thực thi và xây dựng văn hóa học tập liên tục trong toàn hệ thống CC1.

Mở đầu hội nghị với tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng thi công các lớp nền, móng dưới và móng trên”, ông Lê Thanh Liêm - Trợ lý Chủ tịch HĐQT CC1 cho biết, chất lượng công trình được quyết định từ nền đường, móng dưới và móng trên. Nếu các lớp này không đồng đều, hư hỏng sẽ xuất hiện trong giai đoạn khai thác. Vì thế, CC1 tiếp cận công nghệ như một hệ giải pháp tổng thể, nhằm giải quyết tận gốc bài toán chất lượng và nâng cao độ bền vững công trình.

Ở góc độ quản trị, bài toán hao hụt vật liệu, đặc biệt là cát và đá trong các dự án cao tốc là một vấn đề mang tính hệ thống. Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Chi nhánh Đồng Tháp, chỉ ra hao hụt không chỉ phát sinh tại công trường mà bắt đầu từ khâu khai thác, vận chuyển đến tổ chức thi công. Do đó, các giải pháp được đề xuất theo hướng đồng bộ: kiểm soát tại nguồn, hoàn thiện định mức, tối ưu tổ chức thi công và tăng cường dữ liệu kiểm soát…

Trong tham luận “Nâng cao hiệu quả phối hợp và kiểm soát chất lượng trong thi công đường bộ: Thực trạng và giải pháp”, ông Trần Văn Pha - Giám đốc Điều hành Xây lắp CC1 đã đề xuất các giải pháp trọng tâm như kiểm soát chặt từng lớp kết cấu, đảm bảo dây chuyền thi công liên tục, đồng bộ và tăng cường phối hợp theo hướng chủ động, rõ trách nhiệm. Cũng theo ông Pha, định hướng chuyển đổi hệ thống QA/QC từ “kiểm soát” sang “phòng ngừa”, thông qua việc thiết lập kế hoạch chất lượng ngay từ đầu dự án, chuẩn hóa quy trình và tăng cường đào tạo.

Ông Nguyễn Bá Cường - Quản lý Bộ phận HSE, Phòng QLCL&HSE trình bày tham luận “Kiểm soát công tác an toàn lao động trong thi công đường”

Mở rộng giải pháp từ công nghệ, vật liệu đến thi công thông minh

Bên cạnh việc chuẩn hóa từ thực tiễn, hội nghị cũng mở rộng góc nhìn sang các giải pháp công nghệ và xu hướng quốc tế, cho thấy hướng đi dài hạn của ngành xây dựng hạ tầng. Với CC1, công nghệ đang dần trở thành một trụ cột mới trong nâng cao chất lượng thi công.

Ông Takashi Kanou - Đại diện Taisei Rotec Việt Nam, chia sẻ về “Hạ tầng giao thông đường bộ tại Nhật Bản và công nghệ mặt đường bê tông nhựa của Taisei Rotec Corporation".

Các tham luận từ đối tác như Taisei Rotec mang đến kinh nghiệm về vật liệu và công nghệ thi công bền vững, trong khi SANY Heavy Industry giới thiệu mô hình thi công sử dụng cụm thiết bị thông minh, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu suất dự án. Song song đó, các giải pháp vật liệu mới như nhựa Polymer, phụ gia sợi hay công nghệ tái chế bê tông nhựa cũng được đánh giá là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao độ bền và tối ưu chi phí.

Ông Duan Qian Kun - Đại diện SANY Heavy Industry Việt Nam, giới thiệu đến Hội nghị chủ đề “Thiết bị thi công hiện đại; tự động hóa và công nghệ thông minh; giải pháp nâng cao năng suất và an toàn”.

Đáng chú ý, chủ đề “Giải pháp công nghệ thi công đường thông minh” được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của hội nghị năm nay. Nội dung này không chỉ gợi mở hướng tiếp cận mới đối với thi công đường bộ, mà còn cho thấy xu hướng tích hợp giữa kỹ thuật thi công, dữ liệu, thiết bị thông minh và quản trị hiện trường.

Nếu trước đây thi công đường chủ yếu được nhìn ở góc độ tổ chức nhân lực, vật tư và máy móc theo mô hình truyền thống, thì công nghệ thi công đường thông minh đặt ra một cách tiếp cận khác: quản trị bằng dữ liệu nhiều hơn, tối ưu hóa quy trình nhiều hơn và tăng mức độ chính xác trong ra quyết định ngay tại công trường. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế “công trường số” mà các doanh nghiệp xây dựng lớn đang từng bước theo đuổi.

Từ sự kết nối giữa thực tiễn, công nghệ và quản trị, Hội nghị Kỹ thuật 2026 cho thấy rõ định hướng của CC1 trong việc xây dựng một hệ thống tri thức kỹ thuật thống nhất. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để chuẩn hóa quy trình, lan tỏa tư duy làm việc dựa trên dữ liệu và từng bước nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư. Qua đó, CC1 tiếp tục khẳng định cam kết hiện đại hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ nhân sự tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng quy mô lớn. Hội nghị Kỹ thuật vì thế không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình nâng cao năng lực thực thi bền vững của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị Kỹ thuật CC1 2026:

Toàn cảnh Hội nghị Kỹ thuật CC1 2026.

Ông Hoàng Trung Thanh - Phó Tổng Giám đốc CC1, điều phối tại Hội nghị Kỹ thuật CC1 2026

“Đánh giá một số vật liệu, công nghệ mới được áp dụng trong lĩnh vực đường bộ hiện nay” là chủ đề do Ths. Nguyễn Minh Trí - Phân Viện Khoa Học Công Nghệ GTVT Phía Nam - ITSTS trình bày

Ông Trần Kim Duy - Quản lý Bộ phận Đảm bảo Chất lượng - Phòng QLCL&HSE với bài tham luận “Giới thiệu hệ thống QLCL trong kiểm soát chất lượng thi công đường”

Ông Nguyễn Đức Lâm - Quản lý Bộ phận Kỹ Thuật Thi Công - Phòng Kỹ thuật, chia sẻ về “Phạm vi ảnh hưởng đến các công trình lân cận của giải pháp xử lý nền bằng bơm hút chân không”

Phiên thảo luận hỏi đáp diễn ra sôi nổi tại Hội nghị

Nhiều vấn đề được đề cập, giải đáp trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị

Phiên hỏi đáp ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận cởi mở

Ông Phan Hữu Duy Quốc - Chủ tịch HĐQT CC1 trao kỷ niệm chương và thư cám ơn cho các diễn giả tại Hội nghị

Lãnh đạo CC1 trao quà lưu niệm

Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm