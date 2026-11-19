Cụ thể, ngày 16/11, Điện lực Trà My thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phối hợp nghiệm thu, đóng điện công trình, chính thức đưa điện lưới đến 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Long Rai, thuộc thôn Trà Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Công trình do UBND xã Trà Linh làm chủ đầu tư, gồm hơn 1.200m đường dây trung thế 22kV, gần 700m đường dây hạ thế và một trạm biến áp một pha công suất 50kVA. Công trình cấp điện cho 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Long Rai đã hoàn thành và được đóng điện, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khu dân cư sau khi có điện

Điện lực Đông Giang cũng vừa phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã A Vương (chủ đầu tư) nghiệm thu, đóng điện công trình Hạ thế điện khu dân cư thôn A Têếp, xã A Vương, TP. Đà Nẵng. Công trình có tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng từ ngân sách xã A Vương, phục vụ đời sống của 30 hộ đồng bào Cơ Tu tại khu dân cư mới.

Cán bộ Điện lực Trà My hướng dẫn người dân làng Long Rai sử dụng điện an toàn, tiết kiệm sau khi công trình được đóng điện

Năm 2025, thôn A Têếp bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi sạt xuống, vùi lấp hơn hai phần ba diện tích khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản và đời sống người dân. Vì vậy, xã đã quy hoạch, bố trí khu dân cư mới giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở và từng bước khôi phục cuộc sống. Điện lực Đông Giang đã phối hợp với chủ đầu tư triển khai các hạng mục cấp điện. Công trình gồm 01 trạm biến áp công suất 100 kVA, 1,1 km đường dây trung áp và 0,4 km đường dây hạ áp. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và đủ khả năng cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.