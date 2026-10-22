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Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thứ Năm, 10:49, 22/10/2026
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VOV.VN - Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại sân Nhà điều hành sản xuất của Công ty, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó sự cố cho người lao động.

Kế hoạch buổi diễn tập phân định rõ ràng từng vị trí, nhiệm vụ từ khâu báo động, dẫn đường thoát nạn, chữa cháy tại chỗ đến bảo vệ tài sản nhằm đảm bảo mỗi cán bộ công nhân viên đều có thể chủ động xử lý chính xác khi sự cố thực tế xảy ra mà không cần chờ đợi hướng dẫn.

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Quang cảnh buổi diễn tập

Kịch bản giả định là xảy ra hỏa hoạn xảy ra ngay tại trụ sở, cán bộ công nhân của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) lập tức phối hợp thực hành các kỹ năng sinh tồn và cứu hộ thiết yếu. Toàn bộ nhân viên tham gia diễn tập đã nhanh chóng di chuyển theo lối thoát nạn được phân công tập kết tại khu vực an toàn, đồng thời tiến hành phân loại, vận chuyển các hồ sơ và thiết bị quan trọng ra khỏi khu vực nguy hiểm theo đúng thứ tự ưu tiên.

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Ông Phan Vũ Đông Quân - Phó Giám đốc PC Quảng Ngãi phát biểu tại buổi diễn tập

Điểm nhấn của buổi diễn tập là phần thực hành sử dụng bình chữa cháy MFZL8 – nội dung đòi hỏi thao tác kỹ thuật và sự bình tĩnh cao. Dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, từng cán bộ công nhân Công ty cầm bình tiếp cận đám cháy giả định, nắm vững tư thế, hướng vòi, cách rút chốt an toàn và thao tác phun bột vào gốc lửa để đạt hiệu quả dập tắt đám cháy cao nhất.

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Các lực lượng tham gia diễn tập

Hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho người lao động, đồng thời thể hiện sự chú trọng của PC Quảng Ngãi đối với công tác bảo đảm an toàn và chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

PV/VOV-miền Trung
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