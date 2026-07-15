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Công ty thủy điện Buôn Kuốp sản xuất vượt 20% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

Thứ Tư, 18:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngay từ đầu năm 2026, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước phù hợp với tình hình thời tiết, điều kiện thủy văn và lưu lượng nước về các hồ chứa.

Nhờ đó, các Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 luôn vận hành an toàn, ổn định, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia.

cong ty thuy dien buon kuop san xuat vuot 20 ke hoach 6 thang dau nam 2026 hinh anh 1
Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah

Công ty đã bám sát phương thức vận hành của hệ thống, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết linh hoạt các hồ chứa, tối ưu hóa nguồn nước, nhất là trong các đợt cao điểm, luôn đảm bảo cấp nước cho các vùng hạ du trong mùa kiệt để phục vụ sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương. 

cong ty thuy dien buon kuop san xuat vuot 20 ke hoach 6 thang dau nam 2026 hinh anh 2
Sản lượng điện các nhà máy thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trong 6 tháng đầu năm 2026

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã sản xuất 819 triệu kWh điện, đạt 120% so với phương thức vận hành do Bộ Công Thương phê duyệt.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp luôn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp vì cộng đồng. Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa đã được Công ty triển khai như tổ chức trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

cong ty thuy dien buon kuop san xuat vuot 20 ke hoach 6 thang dau nam 2026 hinh anh 3
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục theo dõi sát diễn biến thủy văn, triển khai hiệu quả các giải pháp quản trị, tối ưu hóa thị trường điện, vận hành các nhà máy an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

                

CTV Đảo Triều/VOV.VN
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