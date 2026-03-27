Công ty Yến Sào Khánh Hòa khởi công xây dựng hội trường đa năng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Nhà hội trường đa năng là khối nhà 1 tầng, khung cột bê tông cốt thép, mái lợp tôn cách nhiệt với diện tích xây dựng gần 1.500m2 . Công trình dự kiến thi công hoàn thành trong 120 ngày.

Lễ khởi công xây dựng Hội trường đa năng tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh – Khánh Hòa)

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, gồm: Bảo đảm vật liệu xây dựng đúng chủng loại, tiêu chuẩn, mẫu mã theo thiết kế, hợp đồng; lực lượng kỹ sư, công nhân thi công có tay nghề cao; tăng cường giám sát thi công thường xuyên, cụ thể, tỉ mỉ; bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự trong quá trình thi công…

Sau lễ khởi công, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với “Hành trình kết nối sức trẻ Yến sào Khánh Hòa”. Toàn thể đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng hơn 200 cây xanh các loại như cây bàng vuông, chuông vàng, cỏ ruby đậu phộng,…

Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với “Hành trình kết nối sức trẻ Yến sào Khánh Hòa”

Hoạt động này góp phần tạo mảng xanh cho công trình mới, đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự phát triển chung của Yến sào Khánh Hòa.