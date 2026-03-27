Công ty Yến Sào Khánh Hòa khởi công xây dựng hội trường đa năng

Thứ Sáu, 09:26, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh – Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng Hội trường đa năng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Nhà hội trường đa năng là khối nhà 1 tầng, khung cột bê tông cốt thép, mái lợp tôn cách nhiệt với diện tích xây dựng gần 1.500m2 . Công trình dự kiến thi công hoàn thành trong 120 ngày.

cong ty yen sao khanh hoa khoi cong xay dung hoi truong da nang hinh anh 1
Lễ khởi công xây dựng Hội trường đa năng tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh – Khánh Hòa)

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, gồm: Bảo đảm vật liệu xây dựng đúng chủng loại, tiêu chuẩn, mẫu mã theo thiết kế, hợp đồng; lực lượng kỹ sư, công nhân thi công có tay nghề cao; tăng cường giám sát thi công thường xuyên, cụ thể, tỉ mỉ; bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự trong quá trình thi công…

Sau lễ khởi công, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với “Hành trình kết nối sức trẻ Yến sào Khánh Hòa”. Toàn thể đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng hơn 200 cây xanh các loại như cây bàng vuông, chuông vàng, cỏ ruby đậu phộng,…

cong ty yen sao khanh hoa khoi cong xay dung hoi truong da nang hinh anh 2
Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với “Hành trình kết nối sức trẻ Yến sào Khánh Hòa”

Hoạt động này góp phần tạo mảng xanh cho công trình mới, đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự phát triển chung của Yến sào Khánh Hòa.

CTV An An/VOV.VN
Tag: Công ty Yến Sào Khánh Hòa khởi công xây dựng hội trường đa năng
Tin liên quan

Yến sào Khánh Hòa 35 năm xây dựng và phát triển
Yến sào Khánh Hòa 35 năm xây dựng và phát triển

VOV.VN - Sáng 8/11, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa xây dựng và phát triển (9/11/1990 – 9/11/2025).

Yến sào Khánh Hòa 35 năm xây dựng và phát triển

Yến sào Khánh Hòa 35 năm xây dựng và phát triển

VOV.VN - Sáng 8/11, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa xây dựng và phát triển (9/11/1990 – 9/11/2025).

Yến sào Khánh Hoà được vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2025
Yến sào Khánh Hoà được vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2025

VOV.VN - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xuất sắc được vinh danh “Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025”. Giải thưởng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Yến sào Khánh Hoà được vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2025

Yến sào Khánh Hoà được vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2025

VOV.VN - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xuất sắc được vinh danh “Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025”. Giải thưởng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

