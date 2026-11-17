Từ chối bảo hành vì khách hàng lỡ hẹn có đúng quy định?

Thời gian qua, trên thị trường đã phát sinh tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thực tế cho thấy, do chưa nắm rõ các quy định pháp luật cũng như trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp cũng như cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một bộ phận người tiêu dùng còn lúng túng trong việc xử lý các tình huống phát sinh. Điều này dẫn đến việc tự giải quyết tranh chấp cá nhân thông qua việc đăng tải, “bóc phốt” lên mạng xã hội hoặc chấp nhận chịu thiệt mà không biết cách cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát của mình.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ tháng 12/2025, gia đình bà mua một nồi cơm điện tại cửa hàng điện máy với giá gần 7 triệu đồng. Đến tháng 7/2026, trong quá trình sử dụng, thiết bị gặp sự cố không vào điện nên khách hàng liên hệ với cửa hàng để yêu cầu bảo hành.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận thông tin, cửa hàng đề nghị bà Hồng mang sản phẩm đến để gửi về nhà máy sửa chữa, với thời gian xử lý khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, khi nhận lại và đưa vào sử dụng, sản phẩm vẫn chưa hoạt động bình thường.

Bà Hồng tiếp tục liên hệ và được cửa hàng hẹn mang sản phẩm đến kiểm tra, tuy nhiên, do bận công việc cá nhân, người này không thể đến đúng lịch hẹn. Khoảng 14 ngày sau, khi liên lạc lại để đưa sản phẩm đến bảo hành, khách hàng bất ngờ nhận được thông báo từ chối của cửa hàng.

Trước tình trạng trên, bà Hồng tỏ ra bức xúc khi cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm khi bị từ chối bảo hành chỉ do chậm mang sản phẩm đến cửa hàng. Người tiêu dùng đặt ra câu hỏi liệu việc không mang sản phẩm đến đúng lịch hẹn có phải là căn cứ để cửa hàng chấm dứt trách nhiệm bảo hành, trong khi thời hạn theo cam kết vẫn còn?

“Hiện tại các đồ gia dụng trong mỗi gia đình sử dụng đều có giá trị lớn, từ vài triệu đồng trở lên, nếu không có cam kết bảo hành cẩn thận thì không bao giờ chúng tôi bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi quyền lợi của mình bị xâm phạm, nhiều người tiêu dùng do tâm lý e ngại phiền phức, mất thời gian, công sức nên chỉ lựa chọn cách đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm cảnh báo những người tiêu dùng khác thận trọng, tránh mua hoặc sử dụng dịch vụ của cửa hàng hoặc nhãn hiệu đó”, bà Hồng chia sẻ.

Đơn vị kinh doanh có được đẩy trách nhiệm bảo hành cho nhà sản xuất?

Theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, để đảm bảo quyền lợi được bảo hành sản phẩm điều quan trọng trước tiên là người tiêu dùng phải lưu giữ đầy đủ tài liệu chứng minh giao dịch và quá trình bảo hành.

Với tình huống nêu trên, khách hàng cần tập hợp hóa đơn mua nồi cơm điện, phiếu bảo hành, giấy tiếp nhận sửa chữa, thời gian gửi sản phẩm đến nhà máy, biên bản bàn giao sau sửa chữa cùng tin nhắn, email hoặc nội dung trao đổi với cửa hàng.

Người tiêu dùng nên ghi lại tình trạng thiết bị không hoạt động bình thường sau khi sửa chữa bằng hình ảnh, video và yêu cầu cửa hàng cung cấp lý do từ chối bằng văn bản, kèm theo căn cứ áp dụng chính sách bảo hành.

Tiếp đó, khách hàng cần gửi yêu cầu chính thức đến showroom hoặc doanh nghiệp đứng tên bán hàng, đề nghị tiếp nhận sản phẩm, xác định lỗi và thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo cam kết.

Trường hợp showroom không hợp tác hoặc giải quyết không thỏa đáng, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Công Thương địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngoài ra, khách hàng có thể gửi yêu cầu qua hệ thống tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ www.bvntd.gov.vn/khieu-nai hoặc qua email: khieunai@bvntd.gov.vn

Cũng theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, doanh nghiệp có quyền kiểm tra, xác định nguyên nhân hư hỏng và áp dụng các điều kiện loại trừ hợp pháp. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh không thể tùy tiện lấy lý do khách hàng lỡ hẹn hoặc quy định nội bộ để phủ nhận quyền lợi chính đáng của người mua.

Ngoài ra, hiện nay, một vấn đề thường gặp là khi khách hàng yêu cầu bảo hành, cửa hàng cho rằng mình chỉ có trách nhiệm bán hàng, còn việc sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc đổi trả sản phẩm hoàn toàn thuộc về nhà sản xuất.

Theo nhận định của chuyên gia pháp lý, cách giải thích này không đồng nghĩa với việc đơn vị trực tiếp bán hàng được miễn mọi trách nhiệm đối với người mua. Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Công ty Luật TNHH SB Law) cho rằng, khi doanh nghiệp có chính sách bảo hành đối với hàng hóa, dịch vụ mà họ bán và cung cấp cho người tiêu dùng thì doanh nghiệpphải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành theo chính sách đó, kể cả trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Cụ thể, luật sư Hà viện dẫn điểm g khoản 2 Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc bảo hành cho người tiêu dùng trong trường hợp ủy quyền hoặc thuê đơn vị khác thực hiện.

“Vì vậy, nếu showroom là đơn vị bán hàng và đã cam kết trách nhiệm bảo hành, việc chuyển sản phẩm đến trung tâm kỹ thuật hoặc nhà máy chỉ là phương thức tổ chức thực hiện, không phải căn cứ để tự động chấm dứt nghĩa vụ đối với khách hàng.

Tương tự, những quy định nội bộ được doanh nghiệp ban hành không thể được sử dụng để loại bỏ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng hoặc làm trái những nghĩa vụ bắt buộc mà pháp luật quy định”, vị Luật sư nêu quan điểm.

Theo Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thông báo việc tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin. Đối với yêu cầu thương lượng, Điều 57 quy định doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng trong thời hạn 7 ngày làm việc. Nếu từ chối thương lượng, doanh nghiệp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do trong thời hạn luật định. Theo Điều 58 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2025/NĐ-CP, hành vi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chính sách bảo hành đối với sản phẩm có giá trị giao dịch dưới 20 triệu đồng có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tương ứng từ 10 đến 20 triệu đồng.