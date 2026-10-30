English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng: Hành trình từ 120.000 hộ không có điện đến 99,9% số hộ có điện quốc gia

Thứ Sáu, 14:51, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trên hành trình xây dựng quê hương, nhất là ở khu vực miền núi, dòng điện đóng vai trò như mạch máu nuôi dưỡng mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt và phát triển.

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công ty Điện lực Đà Nẵng (1976 – 2026), trong những thành quả đạt được rất đáng tự hào không thể không nhắc đến ngành điện Quảng Nam (cũ). Đó là chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển vượt bậc.

Không quản ngại gian khó

Hơn 20 năm sau ngày quê hương giải phóng, năm 1996, Điện lực Quảng Nam – Đà Nẵng có bước bứt phá, đánh dấu bằng sự kiện tiếp nhận điện từ lưới 110kV, được phân phối từ hệ thống lưới điện 500kV xuyên quốc gia.

Khi tỉnh Quảng Nam được thành lập (sau khi chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng vào ngày 1/1/1997) toàn tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ có khoảng 67% số hộ có điện quốc gia, song chất lượng, sự an toàn điện, giá điện… còn là nỗi lo. Nhiều nơi, điện nông thôn do ban quản lý điện địa phương hoặc hợp tác xã quản lý cấp điện thì ánh điện luôn chập chờn, tình trạng quá tải, giá điện cao nên người dân “một nắng hai sương” ở nhiều vùng quê vẫn phải cảnh “ăn đèn ngủ điện”.

Cũng ở thời điểm ấy, toàn tỉnh vẫn còn 6 huyện, 108 xã, hàng trăm thôn bản với hơn 120.000 hộ dân chưa có điện. Điện cho công nghiệp chỉ chiếm 12% sản lượng điện thương phẩm. 

Trong vòng 20 năm từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam, ngành điện thông qua việc vay vốn từ các dự án ADB, WB, OPEC-1, OPEC-2, 135, RE2 để tăng năng lực nhận điện từ lưới quốc gia. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Quảng Nam đã hình thành nên hàng ngàn công trình lưới điện vươn dài về các bản làng xa xôi, đến tận miền biên giới, góp phần hiện thực hóa chủ trương điện khí hoá nông thôn.

Da nang hanh trinh tu 120.000 ho khong co dien den 99,9 so ho co dien quoc gia hinh anh 1
30 Công nhân ngành điện khắc phục hậu quả thiên tai

Làm ra điện đã khó nhưng giữ cho dòng điện liên tục còn khó khăn hơn. Khó nhất là kinh doanh phải gắn với phục vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Những lao động ngành điện, nhất là ở miền núi luôn đối mặt vô vàn vất vả. Công việc hằng ngày với người thợ điện là phải thường xuyên kiểm tra lưới điện, phát quang hành lang tuyến, sửa chữa điện đều đi lại bằng phương tiện cá nhân, có ngày di chuyển hàng trăm cây số; hay thường xuyên phải leo núi băng rừng, cơm đùm, mì gói, hứng chịu muỗi, vắt để bảo vệ an toàn đường dây. Giữ điện còn phải kể đến ứng phó và khắc phục sự cố do bão lũ gây hư hại

Bước phát triển vượt bậc

Tính ở thời điểm năm 1997, khi tỉnh Quảng Nam được tách ra từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, nhiều khu vực nông thôn, miền núi trắng điện với 36% số hộ còn dùng đèn dầu, thì đến đầu tháng 7/2025 – khi tỉnh Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, địa bàn cũ đó đã có trên 99,35% số hộ qua hơn 493.000 công tơ đã được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn, liên tục. Trong đó có hơn 481.400 khách hàng ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành Điện (chiếm hơn 97% số khách hàng), còn lại là mua điện qua các tổ chức kinh doanh điện địa phương.

Ở khu vực nông thôn, đi đôi với tiến độ mở rộng lưới điện, nhiều vấn đề liên quan phương thức quản lý, kinh doanh, tổn thất điện năng… đã được cải thiện.

Da nang hanh trinh tu 120.000 ho khong co dien den 99,9 so ho co dien quoc gia hinh anh 2
Điện về miền núi Đà Nẵng

Điều đáng ghi nhận là trong các năm gần đây, Công ty Điện lực Quảng Nam (cũ) và nay là Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đấu nối lưới điện, đẩy mạnh triển khai các giải pháp cho phép không cắt điện khách hàng khi công tác trên lưới điện; góp phần hạn chế thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện cho khách hàng. Công ty lắp đặt 100% công tơ điện tử ghi chỉ số và truyền dữ liệu từ xa hoàn toàn tự động và thanh toán tiền điện qua phương thức điện tử, đảm bảo sự minh bạch rõ ràng trong theo dõi sử dụng điện đúng thực tế.

Đồng hành với sự phát triển quê hương

Trong nhiều năm qua, việc đưa điện quốc gia về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Điện. Điện về không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn góp phần quan trọng vào phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, miền núi phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng. Không chỉ vậy, ngành Điện còn đưa điện sang nước bạn Lào, góp phần làm nhiệm vụ quốc tế, tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa các địa phương vùng biên giới.

Da nang hanh trinh tu 120.000 ho khong co dien den 99,9 so ho co dien quoc gia hinh anh 3
30/10 Cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng

Đặc biệt với những vùng khó khăn, cách trở như đảo Cù Lao Chàm, cách đây 10 năm, nhờ dự án kéo điện bằng cáp ngầm xuyên biển, sau thời gian nỗ lực thực hiện, dòng điện đã chính thức tỏa sáng trên vùng biển đảo. 

Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển ngành điện thành phố Đà Nẵng không thể không nhắc đến sự đóng góp của những người gắn bó với ngành điện tỉnh Quảng Nam (cũ). Nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ, đến nay 100% xã, phường và hơn 99,9% hộ dân trên địa bàn đã có điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 

CTV Văn Trường, Việt Hảo/VOV- miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy
Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại sân Nhà điều hành sản xuất của Công ty, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó sự cố cho người lao động.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) diễn tập phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại sân Nhà điều hành sản xuất của Công ty, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó sự cố cho người lao động.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng