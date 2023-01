Đầu xuân làm gì để cả năm may mắn và sung túc

Chọn ngày gửi tiền để cả năm sung túc

Những ngày đầu tiên của năm mới, đặc biệt là ngày vía Thần tài người dân thường đi mua vàng như một nét văn hóa tâm linh, cầu may mắn cho cả năm no đủ sung túc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người đã có thói quen gửi tiền tiết kiệm vào những ngày này với mong muốn tài khoản luôn “đầy ắp”, sinh lời an toàn cả năm đồng thời nhận được những phần quà may mắn từ ngân hàng.

Trong năm mới Quý Mão 2023, VietinBank gửi tặng những phần quà lì xì dành cho các khách hàng sử dụng gói tài khoản thanh toán và gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vào những ngày đặc biệt, cụ thể:

• Tết âm lịch (Ngày mồng một Tết, tức 22/1 Dương lịch): Tặng lì xì trị giá 232.323 đồng

• Ngày vía Thần tài (Ngày 10 âm lịch, từ 31/1 Dương lịch): Tặng lì xì trị giá 168.168 đồng

• Ngày Quốc tế Phụ nữ (Ngày 8/3): Tặng lì xì trị giá 183.183 đồng

Trong những ngày đặc biệt, ngoài lựa chọn gửi tiết kiệm tại quầy, quý khách hàng có thể gửi trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số. Chỉ với 1 chiếc smartphone quý khách có thể dễ dàng thực hiện mọi giao dịch tài chính một cách nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc vào thời gian giao dịch của ngân hàng. Không chỉ vậy, khi gửi tiết kiệm online trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng được cộng thêm đến 1,8% so với lãi suất niêm yết.

Ngoài những quà tặng gia tăng kể trên, các khách hàng vẫn được nhận đồng thời các ưu đãi theo mức tiền gửi lên đến 3,5 triệu đồng và cơ hội nhân 10 lần điểm thưởng Loyalty trong 10 ngày đầu năm mới Âm lịch.

Giờ vàng chi tiêu - khai xuân đón lộc

Đầu năm, đặc biệt là các ngày mồng 1, nhiều người thường có xu hướng hạn chế các khoản chi tiêu với quan niệm tránh “rơi lộc”. Tuy nhiên vẫn có phần lớn người dân lại cho rằng, nhận được lộc đầu năm đầu tháng sẽ mang lại may mắn và hiệu quả hơn việc tránh xuất tiền trong những ngày này. Việc nhận được quà tặng cho các khoản chi tiêu trong những ngày đó tượng trưng cho điềm lành, cơ hội phát tài phát lộc cho gia chủ. Vì vậy, chi tiêu vào thời gian nào, ngày nào để được lợi đơn lợi kép, người tiêu dùng cần nghiên cứu và ghi nhớ ưu đãi từ các đơn vị trong những dịp đặc biệt này. Điển hình các chủ thẻ của VietinBank trong năm mới này sẽ có cơ hội nhận được lộc hoàn tiền 1.000.000 VNĐ khi chi tiêu trong các khung giờ vàng của các ngày đặc biệt đầu năm. Cụ thể, ngân hàng này sẽ hoàn một triệu đồng cho các chủ thẻ có giá trị chi tiêu tích lũy từ 10 triệu đồng trong các khung giờ vàng (9h-12h và18h-21h) của các ngày đặc biệt như Tết Nguyên đán (21, 22, 23 và 24/1), ngày Thần tài (31/1), Lễ tình nhân (14/2) và ngày Quốc tế phụ nữ (8/3). Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn trúng giải thưởng lên đến một lượng vàng cùng hàng nghìn dặm bay Vietnam Airlines.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt trong dịp đầu xuân Quý Mão 2023, các khách hàng có thể liên hệ các Phòng giao dịch/Chi nhánh của VietinBank trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 558 868./.