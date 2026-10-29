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Đề xuất đưa tài chính hàng không trở thành trụ cột cạnh tranh khác biệt của VIFC- HCMC

Thứ Năm, 15:36, 29/10/2026
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VOV.VN -Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), đại diện đơn vị thành viên kiến nghị phát triển tài chính hàng không trở thành một trụ cột cạnh tranh khác biệt của VIFC-HCMC.

Đề xuất được đưa ra khi Trung tâm đang hoàn thiện danh mục giao dịch ưu tiên, phấn đấu triển khai những giao dịch đầu tiên trong tháng 11/2026. 

De xuat dua tai chinh hang khong tro thanh tru cot canh tranh khac biet cua vifc- hcmc hinh anh 1
Tại AEF 2026, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên, mở bước tiến mới trong kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án phát triển tại Việt Nam

“Hợp tác không chỉ dừng lại ở các tuyên bố hay cam kết, mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thiết thực, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên toàn thể cấp cao AEF 2026, sáng 28/10 tại TP.HCM.

Thông điệp ấy đặt ra yêu cầu đưa các kết nối quốc tế thành nguồn lực phát triển. Với các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, Thủ tướng định hướng kết nối hiệu quả nguồn vốn xanh, nguồn lực tài chính toàn cầu với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

De xuat dua tai chinh hang khong tro thanh tru cot canh tranh khac biet cua vifc- hcmc hinh anh 2
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao AEF 2026 sáng 28/10

Ngay tại AEF 2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên, cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn và phát triển dịch vụ tài chính.

Theo thông tin công bố, tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của các thành viên đạt 33,63 triệu USD; quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD, góp phần cụ thể hóa những kết nối hợp tác thành nguồn lực phục vụ nền kinh tế.

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Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao AEF 2026

Hoàn thiện cơ chế để nguồn lực sớm đi vào hoạt động

Sáng 28/10, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng lãnh đạo đơn vị thành viên sáng lập VIFC-HCM tham dự phiên toàn thể cấp cao AEF 2026. Bên cạnh những giao dịch đang định hình là những đề xuất trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, công nghệ và nhân lực cho quá trình phát triển Trung tâm.

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Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chào Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC trở thành một trong 10 thành viên chính thức đầu tiên của VIFC-HCMC. Ông Phạm Quốc Thanh, đại diện công ty nhận Giấy chứng nhận thành viên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo.

Đáng chú ý, Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái trung tâm tài chính. Kế hoạch này góp phần tạo nền tảng để các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai hoạt động, kết nối dịch vụ và phát triển các giao dịch tại VIFC-HCMC.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các thành viên VIFC-HCMC trong khuôn khổ chương trình AEF 2026

Chiều cùng ngày, ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đại diện Sài Gòn Marina IFC tham dự, phát biểu tại phiên làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, với các thành viên VIFC-HCMC.

Các kiến nghị tập trung vào điều kiện tham gia và triển khai dịch vụ, hướng tới thu hút những tổ chức có năng lực, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm. Trong đó, Sovico đề xuất cho phép ngân hàng thành viên thí điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A) và tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp, mở thêm khả năng kết nối vốn đầu tư.

Những đề xuất này cũng đặt trong tinh thần đối thoại mà Thủ tướng nêu tại diễn đàn: “Đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng. Đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể”.

Đưa tài chính hàng không thành trụ cột cạnh tranh, hướng tới những giao dịch đầu tiên

Đề xuất phát triển tài chính hàng không được ông Phạm Quốc Thanh đặt trên nền tảng Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương đã được VIFC-HCMC và Vietjet công bố.

Theo đại diện Sovico và Sài Gòn Marina IFC, các giao dịch thuê, cho thuê, tài trợ tàu bay và dịch vụ liên quan mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn về Việt Nam. Để tăng sức cạnh tranh với những trung tâm hiện hữu như Ireland và Singapore, Sovico kiến nghị nghiên cứu miễn thuế nhà thầu đối với giao dịch thuê, tài trợ tàu bay; bảo đảm quyền của bên cho thuê theo Công ước Cape Town; đồng thời thử nghiệm mã hóa tài sản gắn với tàu bay, động cơ theo cơ chế sandbox có kiểm soát.

Hướng tiếp cận này gắn nguồn lực tài chính quốc tế với nhu cầu thực của ngành hàng không, đồng thời mở thêm không gian ứng dụng công nghệ và phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

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Ông Phạm Quốc Thanh đại diện Sovico và Sài Gòn Marina IFC tham dự, phát biểu tại phiên làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các thành viên VIFC-HCMC

“Sovico cùng các đơn vị liên quan sẵn sàng đồng hành với Chính phủ và Thành phố, góp sức để những cơ hội hôm nay trở thành các giao dịch và giá trị thực tại VIFC sớm nhất”, ông Phạm Quốc Thanh chia sẻ.

Một số tổ chức thành viên cùng nêu kiến nghị liên quan đến đẩy nhanh cấp phép các dự án năng lượng tái tạo, hoàn thiện quy hoạch không gian biển, nâng cấp hạ tầng vận tải thủy, điều chỉnh chính sách giá dịch vụ cảng biển và xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động logistics, thanh toán và tài trợ thương mại.

Trước đề xuất từ các đơn vị thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cơ quan điều hành VIFC-HCM khẩn trương làm việc với từng thành viên, lựa chọn và hoàn thiện danh mục giao dịch ưu tiên có khả năng thực hiện trong tháng 11/2026.

Từ hoàn thiện cơ chế đến lựa chọn lĩnh vực có lợi thế, các kiến nghị hướng tới xây dựng sức cạnh tranh của VIFC-HCMC bằng những giao dịch có khả năng triển khai. Tài chính hàng không, với nhu cầu thị trường và mạng lưới đối tác sẵn có, được kỳ vọng góp phần tạo dấu ấn riêng cho Trung tâm trong dòng chảy tài chính quốc tế.

CTV An An/VOV.VN
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