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Đến Vincom mua ô tô điện VinFast, khách hàng Việt có cơ hội “trả tiền một nhận về hai”

Thứ Sáu, 16:26, 13/11/2026
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VOV.VN - Khách hàng đăng ký và đặt cọc mua ô tô điện tại chuỗi “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra ở 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc có cơ hội trúng một chiếc VinFast VF 2.

Đa dạng sản phẩm cho mọi nhu cầu gia đình

Chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” được triển khai tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc từ 17/10 đến 27/12/2026 đang thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng Việt.

Tại các điểm tổ chức, các gia đình có thể trực tiếp quan sát kiểu dáng, cách bố trí khoang lái và trang bị trên các dòng xe VinFast được trưng bày. Đội ngũ tư vấn có mặt tại sự kiện cũng hỗ trợ người mua xe lần đầu hoặc muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện tìm hiểu về cách sạc xe, bảo trì bảo dưỡng và các phương án tài chính.

Nhờ dải sản phẩm đa dạng của VinFast, khách tham quan có thể dễ dàng tìm được một mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đơn cử, mẫu minicar VF 3 có chiều dài 3,19 m và chiều rộng chưa tới 1,7 m, là “ứng cử viên số một” cho khách hàng tìm kiếm một mẫu xe nhỏ đi phố. Trường hợp cần một chiếc SUV gia đình cho các chuyến đi xa, VF 8 thế hệ mới với ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí, hàng ghế sau có thể ngả lưng và cốp sau đóng mở bằng điện sẽ là lựa chọn đáng chú ý.

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Các gia đình có thể tranh thủ ghé khu trưng bày xe trong buổi đi mua sắm, ăn uống hoặc vui chơi cuối tuần tại Vincom. Khu vực tổ chức sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động dành cho trẻ như tô tượng, tô tranh, câu cá đồ chơi, gắp gấu, phi tiêu nam châm hoặc giao lưu với mascot.

Cơ hội trúng thêm minicar VF 2

Không chỉ trải nghiệm trực tiếp xe, khách hàng đặt cọc mua ô tô điện VinFast tại các sự kiện Vincom còn có cơ hội tham gia quay số, trúng thêm một chiếc VinFast VF 2 trị giá 188 triệu đồng từ nay tới hết tháng 12/2026.

VF 2 là mẫu ô tô điện đô thị 4 chỗ, thân xe dài 3,09 m, thuận tiện khi di chuyển qua đường hẹp và đỗ xe trong phố. Mẫu xe này có thể đi tới 210 km sau một lần sạc đầy.

Song song với chương trình quay số, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, chính sách ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới mức hỗ trợ từ 3-9% cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast.

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Mức ưu đãi 3% áp dụng cho VF 2, Minio Green và VF 3. Các mẫu EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 được ưu đãi 5%. Nhóm hưởng mức ưu đãi cao nhất 9% gồm VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7 và Limo Green. Xe mới có thể đứng tên khách hàng hoặc người thân, gồm vợ, chồng, con, bố mẹ hai bên và anh em ruột bên vợ hoặc bên chồng.

Chính sách “Mua xe 0 đồng” hỗ trợ người mua xe trả góp với vốn đối ứng ban đầu từ 0 đồng. Ngoài ra, chủ xe còn được sạc miễn phí 10 lượt mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về các dòng xe và lịch chi tiết sự kiện tại từng địa phương thông qua hệ thống đại lý chính hãng của VinFast trên toàn quốc hoặc tại website VinFast.

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Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

VOV.VN - Từ nay đến 10/1/2027, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở túi - Khui quà” trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, mang đến kho quà tặng tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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