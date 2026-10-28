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Đi càng nhiều, người dùng VinFast càng thấy rõ lợi thế “nhẹ tiền nuôi xe”

Thứ Tư, 14:07, 28/10/2026
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VOV.VN - Sạc miễn phí và chi phí bảo dưỡng thấp cùng ưu đãi tới 9% khi mua giúp xe điện VinFast có lợi thế rõ rệt so với xe xăng, đặc biệt là với nhóm sử dụng ô tô thường xuyên.

Bớt hơn 4 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng

Thường xuyên đi công tác liên tỉnh, người dùng xe xăng phải dành một khoản đáng kể cho nhiên liệu mỗi tháng. Nếu di chuyển 2.500 km với mức tiêu thụ 7 lít/100 km, chiếc xe cần khoảng 175 lít xăng. Chi phí đổ xăng bởi vậy lên tới hơn 4 triệu đồng/tháng, tương đương 48 triệu đồng/năm.

Chuyển sang VinFast, khoản chi nạp năng lượng gần như bằng 0 nhờ quyền lợi tối đa 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với VF 6 có tầm vận hành khoảng 460-485 km sau mỗi lần sạc đầy, nhu cầu đi 2.500 km/tháng tương đương khoảng 5-6 lần sạc đầy, nằm trong số lượt được miễn phí.

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Chi phí chăm xe cũng tạo khác biệt sau nhiều km. Anh Tuân Hoàng tại Hải Phòng, từng chia sẻ, bảo dưỡng chiếc VF e34 ở mốc 100.000 km chỉ hết hơn 800.000 đồng. Tổng tiền bảo dưỡng sau quãng đường 100.000 km chỉ khoảng 8 triệu đồng. Sự chênh lệch là rất lớn khi đối chiếu khoản chi phí lên tới 30 triệu đồng sau 100.000 km với xe xăng cùng phân khúc.

Theo lý giải, động cơ điện không cần dầu máy, lọc dầu hay bugi, nên bớt những vật tư phải thay thường xuyên. Với người đi nhiều, lợi thế này giúp tiết kiệm chi phí sử dụng hằng ngày.

Trạm sạc rộng khắp, đường xa thêm yên tâm

Bên cạnh lợi thế về chi phí, mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc giúp người dùng thuận tiện nạp điện khi đi công tác.

Mạng lưới này tiếp tục được mở rộng với 99 siêu trạm đang triển khai dọc cao tốc, quốc lộ. Mỗi trạm được thiết kế để sạc nhanh đồng thời cho 100 ô tô điện, bổ sung lựa chọn trên những tuyến đường dài và tăng khả năng phục vụ trong các dịp cao điểm.

Ở giai đoạn đầu tư, khách chuyển đổi còn được tiếp sức từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Chính sách diễn ra trong khoảng 19/9–19/12/2026 với ưu đãi cao nhất 9%.

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Cụ thể, các mẫu xe VF 2, Minio Green, VF 3 được ưu đãi 3%. EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 nhận ưu đãi 5%. Đặc biệt, mức ưu đãi 9% được áp dụng với VF 5, Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước.

Quy đổi thành tiền, VF 6 (giá niêm yết từ 646 triệu đồng) được hỗ trợ hơn 58 triệu đồng, đưa giá mua còn gần 588 triệu đồng. Với nhu cầu 7 chỗ, VF MPV 7 niêm yết 750 triệu đồng nhận ưu đãi gần 68 triệu đồng, còn hơn 682 triệu đồng.

Sự yên tâm còn được củng cố bằng chính sách hậu mãi. Các mẫu xe điện sử dụng cá nhân có thời hạn bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km. Tổng đài hỗ trợ và cứu hộ 24/7 cung cấp đầu mối liên hệ khi chủ xe cần hướng dẫn, trợ giúp trên đường, kể cả ngoài giờ hành chính.

Bớt tiền nhiên liệu, tiết kiệm bảo dưỡng và có hệ thống hỗ trợ khi đi xa, người dùng VinFast yên tâm hơn trên những chuyến đi xa. Đó là lợi ích thiết thực để vừa phục vụ công việc, vừa chủ động ngân sách lâu dài.

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Chọn xe điện để đi xa, người dùng VinFast có gì làm điểm tựa?

VOV.VN - Từng bị nghi ngại về khả năng đi đường dài, ô tô điện giờ đây đã theo chân nhiều gia đình chinh phục những cung đường từ Hà Nội vào Đà Nẵng hay tới cao nguyên đá Đồng Văn. Với người dùng VinFast, mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc ở toàn quốc với chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 tiết kiệm đáng kể chi phí.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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