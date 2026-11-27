Đưa ánh sáng đến các hộ dân xa lưới điện

Thực hiện Kế hoạch số 1873/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về cấp điện cho các hộ dân chưa có điện sử dụng, Công ty Điện lực Tây Ninh đã phân bổ hơn 120 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các điện lực trực thuộc, phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 30/11/2026.

Trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho hộ dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt

Trong đợt này, Điện lực Kiến Tường phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt 104 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 52 hộ dân chưa có điện tại các xã, phường thuộc địa bàn quản lý. Đoàn viên, thanh niên của đơn vị trực tiếp khảo sát, vận chuyển vật tư và lắp đặt đèn cho các gia đình sống xa lưới điện quốc gia.

Với nhiều hộ dân ở khu vực biên giới, những bộ đèn giúp việc sinh hoạt sau khi trời tối thuận tiện hơn, trẻ em có thêm ánh sáng để học bài. Chị Nguyễn Thị Hà, người dân xã Bình Hiệp, cho biết từ khi được lắp đèn, gia đình chị sinh hoạt thuận tiện hơn và các cháu có ánh sáng học tập vào buổi tối.

Sau khi lắp đặt, các đoàn viên hướng dẫn từng hộ cách vận hành, vệ sinh và bảo quản thiết bị, đồng thời tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Điện lực Kiến Tường cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tuyên Thạnh thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Bắc Chan. Công trình gồm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài gần 1 km, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng, trong đó Điện lực Kiến Tường hỗ trợ 40 triệu đồng.

Ngành Điện phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh

Hơn 30 đoàn viên, thanh niên, người dân và đại diện chi bộ, ban ấp cùng tham gia vận chuyển vật tư, lắp đặt đèn. Hệ thống chiếu sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương.

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/11, Điện lực Kiến Tường phối hợp với các đoàn thể xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Tặng quà hộ nghèo, san sẻ yêu thương” tại ấp Thạnh Trị. Chương trình trao 20 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi neo đơn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện là 10 triệu đồng.

Ông Đoàn Duy, Bí thư Chi đoàn Điện lực Kiến Tường, cho biết đơn vị mong những phần quà sẽ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt và động viên bà con ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bé, người dân ấp Thạnh Trị, chia sẻ khi nhận quà.

“Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, thu nhập bấp bênh. Hôm nay nhận được gạo và nhu yếu phẩm từ đoàn, tôi mừng lắm. Cảm ơn chính quyền và Điện lực Kiến Tường đã luôn quan tâm, giúp đỡ những người nghèo như chúng tôi”.

Đại diện Điện lực Kiến Tường trao quà tặng bà con có hoàng cảnh khó khăn

Từ việc lắp đèn cho các hộ sống xa lưới điện, chiếu sáng đường quê đến trao quà cho người dân khó khăn, Công ty Điện lực Tây Ninh cùng chính quyền và các đoàn thể địa phương góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm lo đời sống người dân vùng biên giới.