Điện mặt trời mái nhà: Giảm hóa đơn tiền điện, tăng sức cạnh tranh

Không chỉ giúp doanh nghiệp xuất khẩu đạt tiêu chuẩn xanh, nguồn điện này còn là một trong những giải pháp quan trọng trong đảm bảo cung ứng điện giai đoạn tới.

Đòn bẩy chi phí và lợi thế xuất khẩu cho doanh nghiệp xanh

Khu công nghiệp Kizuna JV (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) có hơn 80% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và chế biến thực phẩm, với sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Việc sử dụng nguồn năng lượng xanh giúp sản phẩm của doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh tại các thị trường này.

Điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp của tỉnh Tây Ninh

Ông Trần Duy Vũ – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kizuna JV – cho biết, hiện tất cả các nhà xưởng tại khu công nghiệp Kizuna JV đều đã lắp đặt ĐMTMN với tổng công suất 13 MWp. Nguồn năng lượng này không chỉ giúp các doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh mà còn tối ưu chi phí vận hành khi tiết kiệm khoảng 10% – 15% tiền điện hàng tháng, đồng thời giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Cũng theo ông Vũ, công ty đang triển khai dự án Kizuna 5 với kế hoạch lắp đặt ĐMTMN trên toàn bộ phần mái, dự kiến đáp ứng khoảng 20% nhu cầu sử dụng điện của dự án.

Cùng nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, ông Nguyễn Văn Bảnh – Phó Giám đốc Công ty CP Khai thác và Quản lý khu công nghiệp (thuộc Tập đoàn TTC) – chia sẻ, nhu cầu sử dụng điện tại khu công nghiệp rất lớn do đặc thù hoạt động sản xuất. Vì vậy, bên cạnh nguồn điện do ngành điện cung cấp, khu công nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống ĐMTMN. Hiện khoảng 50% diện tích mái nhà tại đây đã được lắp đặt điện mặt trời, đáp ứng khoảng 41% nhu cầu tiêu thụ điện của toàn khu.

Tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Công ty TNHH Phương Anh Đức – chủ đầu tư Khu Famiana Resort & Spa Phú Quốc – cũng ghi nhận mức giảm khoảng 30% tiền điện sau hơn 2 năm vận hành hệ thống ĐMTMN công suất khoảng 70 kWp. Ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Công ty TNHH Phương Anh Đức – thông tin, thời gian thu hồi vốn cho hệ thống này khoảng 4 – 5 năm và doanh nghiệp đang lên kế hoạch lắp đặt ĐMTMN trên các mái còn lại của khu khách sạn.

Giảm phụ thuộc điện lưới nhờ hệ thống lưu trữ BESS

Ở khu vực cao nguyên tỉnh Lâm Đồng, ĐMTMN cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp. Ông Lê Xuân Cường – Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Green Charge LC (xã Tuy Đức) – cho biết, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN với công suất khoảng 100kWp kèm pin lưu trữ (BESS). Hệ thống này giúp doanh nghiệp giảm được 1/3 chi phí tiền điện.

Điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên mái của các khu resort ở Phú Quốc, An Giang

Thời gian tới, công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 150 – 200 kWp ĐMTMN kết hợp hệ thống BESS với dung lượng phù hợp, phục vụ thời gian cao điểm, nhằm tăng doanh thu, ông Cường chia sẻ thêm.

Với quy mô hộ gia đình, mô hình ĐMTMN kết hợp lưu trữ cũng chứng minh hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Dương Văn Bé Bảy (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN kết hợp BESS với công suất 5 kWp. Nếu như trước đây tiền điện hàng tháng của gia đình ở mức trên 4 triệu đồng thì sau khi lắp đặt, chi phí giảm xuống chỉ còn dưới 1 triệu đồng/tháng do không còn rơi vào các bậc thang giá cao.

Theo ông Bảy, thời gian thu hồi vốn cho hệ thống này chỉ mất khoảng 3 – 4 năm. Nhờ có hệ thống BESS, lượng điện dư ban ngày được lưu trữ để sử dụng vào ban đêm và duy trì sinh hoạt cho gia đình ngay cả khi xảy ra cúp điện. Từ hiệu quả thực tế, ông Bảy đã tích cực vận động bà con, người thân cùng lắp đặt để giảm phụ thuộc vào điện lưới.

EVNSPC đồng hành cùng khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Đánh giá bức tranh cung ứng điện năm 2027, ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) – nhận định, đây là năm được dự báo chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino, gây áp lực rất lớn lên hệ thống điện. Bên cạnh các giải pháp, kịch bản nguồn cung đang được Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xây dựng, việc phát triển nguồn điện tại chỗ – cụ thể là ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp pin lưu trữ – đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung cấp điện.

EVNSPC hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng lắp ĐMTMN tự sản, tự tiêu

Về hành lang pháp lý, thời gian qua, Chính phủ đã liên tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thông qua việc ban hành nhiều nghị định; gần đây nhất là Nghị định 243 sửa đổi Nghị định 57 về phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời dự thảo quy định phân giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời cho các địa phương.

Về phía ngành điện, EVNSPC tích cực tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN. Tổng công ty cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ về hồ sơ, giấy tờ, thủ tục đấu nối cho khách hàng lắp đặt ĐMTMN tự sản, tự tiêu; đồng thời chủ động làm việc với các địa phương trên địa bàn quản lý để đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ hộ gia đình và triển khai lắp đặt trên các trụ sở cơ quan, công sở. Ngành Điện cũng tích cực phối hợp với các khu công nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác diện tích mái nhà xưởng lắp đặt ĐMTMN, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất xanh phục vụ xuất khẩu, vừa góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Song song đó, EVNSPC đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích khách hàng lắp đặt ĐMTMN. Gần đây nhất, đơn vị đã đăng cai tổ chức lễ phát động chương trình “1+2” của Đoàn Thanh niên EVN. Theo đó, trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợp khả năng tài chính, đoàn viên, thanh niên EVN chủ động tìm hiểu, lắp đặt ĐMTMN kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại gia đình; đồng thời mỗi đoàn viên vận động, hỗ trợ tối thiểu 2 khách hàng sử dụng điện có nhu cầu triển khai lắp đặt với quy mô phù hợp.

Tính đến cuối tháng 10/2026, trên địa bàn EVNSPC quản lý và cung ứng điện đã có 5.190 cơ sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với tổng công suất đạt 639.802 kWp.